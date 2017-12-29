Süper Lig'in yıldızından şok karar! Bırakıyor...

Büyük umutlarla geldiği Türkiye'de beklediği havayı yakalayamayan tecrübeli yıldız, jübile karardı aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türkiye'ye geldiğinde manşetlere çıkmıştı... Ancak, ülkemizde beklediği havayı bulamadı... Süper Lig'in yıldızı futbolu bırakma kararı aldı ve hayranlarını üzdü... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Asamaoh Gyan yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutmadı ve Süper Lig'de ilk yarının hayal kırıklığı yaratan ismi oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir türlü düzelmeyen sakatlığından dolayı futbola odaklanamadığını belirten Ganalı yıldız sürpriz bir kararla futbol hayatını noktaladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kararını menajerine ileten 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayserispor yönetimiyle bir araya geldikten sonra resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Asamoah Gyan ayrıca ülkesi Gana'da hava yolu şirketi kurmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli izinleri alan golcü oyuncu "Futbolu bıraktıktan sonra pilotluk eğitimi alacağım. Benim için yarı zamanlı bir iş olacağını umuyorum. Kariyerimde pek çok şey öğrendim; liderlik, belirleyicilik, mental güç vs... Ekibimle de araştırmalar yaptık. Hava yolu şirketi kurma fikri 2012'den beri vardı. Doğru zamanı bekledim" demişti. (Haber 7)