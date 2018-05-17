Süper Lig'in yıldızı F.Bahçe yolunda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon hem hücum gücünü yükseltmek hem de kadroyu daha alternatifli hale gelmek için kolları erkenden sıvadı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte F.Bahçe'nin hedefindeki o yıldız...
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'nin ilk hedefi son 2 sezonda Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formalarıyla müthiş maçlar çıkarıp, yüksek istatistiklere ulaşan Serdar Gürler. Osmanlıspor'un küme düşmesi sonrası kariyerini alt ligde geçirmek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
Foto: AJANSLAR
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2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Serdar Gürler'in kulübü Osmanlıspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, uygun bir bonservis bedeliyle hızlı kanat oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor. Forvet, her iki kanat ve forvet arkası oynayabilen Serdar Gürler, 'kullanışlı' bir futbolcu olduğu için tüm teknik direktörlerin gözdesi durumunda. Fenerbahçe'de 3 Haziran'daki seçim sonrası Serdar Gürler için resmi harekatın başlayacağı öğrenildi
Foto: AJANSLAR
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F.BAHÇE'YE 2 GOLÜ VAR
Serdar Gürler kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı 9 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri sarstı. 1 sarı kart görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.
Foto: AJANSLAR
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2 YILDA 25 GOL
Son 2 yılını Gençlerbirliği ve 'da geçiren Serdar Gürler müthiş bir grafik yakaladı. Başarılı oyuncu geçen sezonu 13 gol, 2 asiste kapatmıştı. Bu yıl Osmanlıspor'da 12 gol kaydederken 5 de asist yaptı. İki sezonda rakip ağları 25 kez sarstı. Serdar; Sochaux, Erciyes, Trabzonspor, Elazığ, G.Birliği ve Osmanlı'da toplam 170 maça çıktı. 46 kez fileleri sarsıp, 33 asistle 79 goled irekt etki etti. (Fotomaç)