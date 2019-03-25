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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: CNN Türk
25 Mart 2019 - 00:08,

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu

Transfermarkt'ın bilgilerine göre, Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 628 milyon 900 bin euro oldu.

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Peki ligin en değerli takımı hangisi?

İşte o liste...

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Süper Lig'deki 18 takımın kadrolarının değerleri şöyle:

3/20

18. Akhisarspor: 14 milyon 50 bin euro / yaş ortalaması: 29,9 - Yeri değişmedi

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17. BB Erzurumspor - 14 milyon 150 bin euro / yaş ortalaması: 28,2 - 1 sıra geriledi

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16. Antalyaspor: 14 milyon 850 bin euro / yaş ortalaması: 28 - 1 sıra yükseldi

6/20

15. Ankaragücü: 15 milyon 230 bin euro / yaş ortalaması: 29,1 Yeri değişmedi

7/20

14. Kayserispor: 17 milyon 330 bin euro / yaş ortalaması: 27,3 - Yeri değişmedi

8/20

13. Alanyaspor: 22 milyon 330 bin euro / yaş ortalaması: 29,1 - Yeri değişmedi

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12. Sivasspor: 23 milyon 200 bin euro / yaş ortalaması: 28,8 - Yeri değişmedi

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11. Konyaspor: 23 milyon 700 bin euro / yaş ortalaması: 28,4 - Yeri değişmedi

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10. Göztepe: 24 milyon 630 bin euro / yaş ortalaması: 27,3 - Yeri değişmedi

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9. Yeni Malatyaspor: 24 milyon 850 bin euro / yaş ortalaması: 26,5 - Yeri değişmedi

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8. Bursaspor: 24 milyon 980 bin euro / yaş ortalaması: 24,5 - Yeri değişmedi

14/20

7. Rizespor: 25 milyon 950 bin euro / yaş ortalaması: 26.1 - 1 sıra geriledi

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6. Kasımpaşa: 27 milyon 80 bin euro / yaş ortalaması: 25,8 - 1 sıra yükseldi

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5. Trabzonspor: 40 milyon 500 bin euro​ / yaş ortalaması: 24,5 - Yeri değişmedi

17/20

4. Başakşehir: 52 milyon 450 bin euro / yaş ortalaması: 31 - Yeri değişmedi

18/20

3. Beşiktaş: 77 milyon 180 bin euro / yaş ortalaması: 27,6 - Yeri değişmedi

19/20

2. Galatasaray: 89 milyon 750 bin euro / yaş ortalaması: 26,9 - Yeri değişmedi

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1. Fenerbahçe: 97 milyon 180 bin euro / yaş ortalaması: 28 - Yeri değişmedi

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