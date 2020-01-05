Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 12:25,
Süper Lig'in en değerlisi Abdülkadir Ömür! Dikkat çeken istatistik...
Süper Lig’deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelleyen ‘transfermarkt’a göre, 4 büyükler içinde toplam kadro değeri yükselen tek takım Trabzonspor oldu.
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi ‘transfermarkt’ Süper Lig’deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Türkiye'den dikkat çeken verileri sizler için değerlendirdik.
VEDAT MURİÇ 4 MİLYON EURO UÇTU
En yüksek değer artışını Fenerbahçeli Vedat Muriç gerçekleştirdi; 8 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseldi.
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