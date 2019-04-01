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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
01 Nisan 2019 - 15:56,

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu

Transfermarkt'ın verilerine göre, Türkiye Süper Ligi'nde sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları bir kez daha güncellendi.

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1/28

İşte Süper Lig'in en değerli 25 oyuncusunun sıralaması şöyle:

2/2825-) Fernando Muslera, Galatasaray (5 milyon euro)

25-) Fernando Muslera, Galatasaray (5 milyon euro)

3/2824-)Sofiane Feghouli, Galatasaray (5 milyon euro)

24-)Sofiane Feghouli, Galatasaray (5 milyon euro)

4/2823-)Younes Belhanda, Galatasaray (5 milyon euro)

23-)Younes Belhanda, Galatasaray (5 milyon euro)

5/2822-) Fernando Reges, Galatasaray (5 milyon euro)

22-) Fernando Reges, Galatasaray (5 milyon euro)

6/2821-) Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş (5 milyon euro)

21-) Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş (5 milyon euro)

7/2820-) İrfan Can Kahveci, Başakşehir (5 milyon euro)

20-) İrfan Can Kahveci, Başakşehir (5 milyon euro)

8/2819-) Trezeguet, Kasımpaşa (5,5 milyon euro)

19-) Trezeguet, Kasımpaşa (5,5 milyon euro)

9/2818-) Emre Akbaba, Galatasaray (5,5 milyon euro)

18-) Emre Akbaba, Galatasaray (5,5 milyon euro)

10/2817-) Miha Zajc, Fenerbahçe (6 milyon euro)

17-) Miha Zajc, Fenerbahçe (6 milyon euro)

11/2816-) Christian Luyindama, Galatasaray (6 milyon euro)

16-) Christian Luyindama, Galatasaray (6 milyon euro)

12/2815-) Loris Karius, Beşiktaş (7 milyon euro)

15-) Loris Karius, Beşiktaş (7 milyon euro)

13/2814-) Eljif Elmas, Fenerbahçe (7.5 milyon euro)

14-) Eljif Elmas, Fenerbahçe (7.5 milyon euro)

14/2813.) Shinji Kagawa, Beşiktaş (8 milyon euro)

13.) Shinji Kagawa, Beşiktaş (8 milyon euro)

15/2812-) Mbaye Diagne, Galatasaray (8 milyon euro)

12-) Mbaye Diagne, Galatasaray (8 milyon euro)

16/2811-) Andre Ayew, Fenerbahçe (9 milyon euro)

11-) Andre Ayew, Fenerbahçe (9 milyon euro)

17/2810-) Konstantinos Mitroglou, Galatasaray (10 milyon euro)

10-) Konstantinos Mitroglou, Galatasaray (10 milyon euro)

18/289-) Domagoj Vida, Beşiktaş (10 milyon euro)

9-) Domagoj Vida, Beşiktaş (10 milyon euro)

19/288-) Slimani, Fenerbahçe (10 milyon euro)

8-) Slimani, Fenerbahçe (10 milyon euro)

20/287-) Abdülkadir Ömür, Trabzonspor (10 milyon euro)

7-) Abdülkadir Ömür, Trabzonspor (10 milyon euro)

21/286-) Henry Onyekuru, Galatasaray (10 milyon euro)

6-) Henry Onyekuru, Galatasaray (10 milyon euro)

22/285-) Edin Visca , Medipol Başakşehir (11 milyon euro)

5-) Edin Visca , Medipol Başakşehir (11 milyon euro)

23/284-) Yusuf Yazıcı, Trabzonspor (11 milyon euro)

4-) Yusuf Yazıcı, Trabzonspor (11 milyon euro)

24/283-) Badou Ndiaye, Galatasaray (12 milyon euro)

3-) Badou Ndiaye, Galatasaray (12 milyon euro)

25/282-) Adem Ljajic, Beşiktaş (13 milyon euro)

2-) Adem Ljajic, Beşiktaş (13 milyon euro)

26/281-) Victor Moses, Fenerbahçe (14 milyon euro)

1-) Victor Moses, Fenerbahçe (14 milyon euro)

27/28

Moses'ın eski takımı Chelsea, Premier Lig'de Cardiff City deplasmanında oldukça tartışmalı bir golle sahadan galip ayrıldı...

28/28

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