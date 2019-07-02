Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Tesadüf...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig’de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig’de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor.
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18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor.
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Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2’den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor.
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Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor. İşte teknik direktörlerin kazanç listesi...
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8. sıradaki Okan Buruk’un ücretinin 3 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.
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7. sırada yıllık 4.5 milyon lira kazanç ile Ünal Karaman var...
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Listenin 6. sırasında 4.7 milyon lira ile Aykut Kocaman var.
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5’incilik sırasında ise Sergen Yalçın bulunuyor. Kazanç 4.8 milyon lira.
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4. sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bulunuyor. Yanal yıllık 10 milyon lira kazanıyor.
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3. sıradaki isim Başakşehir'den Beşiktaş'a gelen Abdullah Avcı. Rakam 12 milyon TL.
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RAKAMLAR AYNI
En çok kazanan yerli teknik direktörler listesinde ilk sırayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş alıyor.
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İki tecrübeli ismin yıllık kazançları 18 milyon TL.