Süper Lig'in 3. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 14
Sürpriz sonuçlara imza atılan maçlarda ilginç anlar ve pozisyonlar da yaşandı. İşte 3. haftanın öne çıkan detayları...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 14
ERZURUM İLK PUANINI ALDI!
Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. BB Erzurumspor Süper Lig'de ilk kez puanla tanışırken Çaykur Rizespor puanını 2'ye çıkardı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 14
TRABZON'DA KABUS GECESİ! 90+1 VE METE KALKAVAN...
Trabzonspor-Ankaragücü karşılaşmasında tecrübeli hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Trabzonspor 90+1'de yediği golle 1 puana razı olurken mücadele 2-2 sona erdi. Öte yandan Kalkavan, daha önce Bordo-Mavili ekibin 9 maçını yönetirken, Fırtına bu maçların sadece 1’inde sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Yine gelenek bozulmadı ve Karadeniz ekibi 1 puan aldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 14
KAYSERİ DE MALATYA DA KAYIPSIZ
Kayserispor ile Yeni Malatyaspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı iki takım puanları paylaştı. Bu beraberliğin ardından Yeni Maltyaspor 7, Kayserispor ise 5 puanla haftayı kapatırken iki ekip de namağlup unvanlarını sürdürdü.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 14
FENER'DEN EN KISIR BAŞLANGIÇ
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde de Fenerbahçe'nin ilk 3 hafta kabusu bitmedi ve sarı-lacivertliler sezona yine kötü bir başlangıç yaptı. Ligin 3. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, son yıllarda sezona kötü başlama alışkanlığını sürdürdü. Sezonun ilk haftası evinde Bursaspor'a 2 gol atan Fenerbahçe, son iki maçta ise rakip fileleri havalandıramadı. İlk 3 maçta iki kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, son 32 yılda ilk kez üç haftalık periyotta 3 golün altında kaldı. Fenerbahçe son olarak 1986-1987 sezonunda rakipleri karşısında ilk 3 maçta 2 golde kalarak etkisiz bir hücum performansı göstermişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 14
KAYIP DİRAR!
Nabil Dirar, sahada kaldığı 64 dakikada 10 pas hatası yaparken; girdiği 6 ikili mücadelenin 2 tanesini kazanabildi. 11 pas hatası yapan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı 9 ortada tek isabet (%11,1) bulabilirken; girdiği 6 ikili mücadelenin sadece 2 tanesini kazanarak Dirar ile birlikte takımın en kötüsü oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 14
GÖZ GÖZ TARİH YAZDI
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı elinden kaçıran Göz-Göz, şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe'yi dize getirirken rakibi karşısında 18 yıllık galibiyet hasretini de sona erdirdi. Fenerbahçe'yi en son Kadıköy'de 16 Nisan 2000'de 3-2 yenen İzmir temsilcisi, 6706 gün sonra taraftarına büyük bir zafer yaşattı. Göztepe, Fenerbahçe galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı olan fobisini de yenmiş oldu. Geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakalarından sadece 1 beraberlik çıkarıp 9 yenilgi alan Göztepe, böylece kötü geleneğini geride bıraktı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 14
PAŞA'LAR GİBİ... SİVAS'I DA DEVİRDİ!
Kasımpaşa, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Lige Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile başlayan Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor’u da yenerek üçte üç yaptı. Maçta 2 gole imza atarak, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Diagne, gösterdiği bu bol gollü performans ile ligin ilk 3 haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Malatyaspor'dan daha fazla rakip fileleri havalandırmış oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 14
KARTAL'IN KALESİ DÜŞTÜ! 20 YIL SONRA...
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta ligde oynadığı maçlardaki ilk yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı. Siyah-beyazlı ekibin, iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisinde, 38 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu seride oynadığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan Beşiktaş, kendi sahasında 20 yıl sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında 3 gol yedi. Kartal'ın ayrıca evinde üst üste 12 maçlık galibiyet serisi de son buldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 14
CANER ERKİN PATLAMASI
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligindeki 98 takımdan sadece üçü Caner Erkin'den (18) daha fazla isabetli orta yapmayı başardı. Cagliari (20), Marsilya (20) ve Nice (20). Üç Süper Lig maçında 48 orta yapan Caner Erkin, üçüncü haftasını tamamlayan iki ligdeki (Premier Lig ve Ligue 1) 40 takımın 14'ünden daha fazla orta yaptı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
11 / 14
KARDEŞ PAYI
Atiker Konyaspor ile Bursaspor ilk yarıda bulduğu birer golle puanları paylaştı. Konyaspor yenilmezlik (1 G-2 B) serisini sürdürürken, Bursaspor'un galibiyet hasreti (1 Y-2 B) devam etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
12 / 14
BAŞAKŞEHİR 2. YARI AÇILDI
İlk yarısı 1-1 biten Başakşehir - Akhisarspor maçının ikinci yarısı ev sahibinin attığı 2 gol sonrası 3-1 tamamlandı. Başakşehir, puanını 6'ya yükseltirken Akhisarspor 1 puanda kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
13 / 14
KUŞAK 'FARK'I! 6 GOL...
Galatasaray, Süper Lig'de dokuz maçtır kazanıyor... Son olarak evinde Alanyaspor'u farklı geçen sarı kırmızılılar en son Kasım 2011 - Ocak 2012 arasında art arda dokuz galibiyet elde edebilmişti; teknik direktör yine Fatih Terim'di. Ayrıca Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde 6 gol atarak kazandığı son iç saha maçı oynandığında(9 Nisan 2000), Alanyaspor maçında 6. golün asistini yapan Yunus Akgün doğmamıştı. (7 Temmuz 2000).