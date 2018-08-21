Süper Lig'in 2. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçları da tamamlandı. Zaman zaman dikkat çeken özel anlara sahne olan Süper Lig'in bu haftaki maç sonuçları da 'Artık ligde küçük-büyük takım yok' sözlerini de perçinledi adeta...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte karşılaşmaların sonuçları ve maçlardan öne çıkan ayrıntıların derlendiği haftanın panoraması:
Fotoğraflar: Ajans
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OFSAYT KRALI!
Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'un Sivasspor'u 3-1'le geçtiği maçta 83. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 64’te oyuna giren Kral lakaplı oyuncu, mücadelede 5 kez ofsayta yakalandı. Burak Yılmaz, ligin ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasında forma giymemesi ve Sivasspor karşılaşmasında 19 dakika sahada kalmasına rağmen şimdiden 2018/19 sezonunda Süper Lig'de en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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KAYSERİ REKORU BURSA'DA BOZDU!
Kayserispor Süper Lig‘de deplasmanda oynadığı son yedi maçı da kaybetmişti ve bu aynı zamanda Kayserispor‘un Süper Lig tarihinde deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisiydi... Sarı kırmızılılar bu kez ise 0-0 biten Bursaspor maçından evlerine 1 puanla döndüler.
Fotoğraflar: Ajans
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MALATYA RÖVANŞI ALDI
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu... O mağlubiyet de geçtiğimiz Fenerbahçe'dendi... Bu kez ise rövanşı alan Yeni Malatyaspor, istekli, hırslı ve savaşan oyun yapısıyla rakibini tek golle alt ederek ders niteliğinde bir galibiyet elde etti.
Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN VE EKİCİ ALARM VERDİ!
Sarı-lacivertlilerde kaleci Volkan Demirel’in yediği hatalı gol sonrası eleştiri okları Volkan Demirel'e çevrildi. Geçen sezon da bireysel hatalarıyla takımına puanlar kaybettiren 37'lik eldiven, bu sezon4 maçta forma giydi ve kaleye gelen 8 şutun 4’ünün golle sonuçlanmasına engel olamadı. Giuliano'nun yerine maça ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici ise sadece ilk yarıda 23 kez topla buluşurken 11 top kaybıyla dikkat çeken olumsuz bir yapı sergiledi.
Fotoğraflar: Ajans
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MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI!
Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğle birlikte olaylar da çıktı... Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ve Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda alevlenince kavgaya dönüştü. Saha bir anda karışırken olaya diğer futbolcular da dahil oldu. İki futbolcu arasındaki tartışma bir süre devam ederken olay, güçlükle yatıştırılabildi.
Fotoğraflar: Ajans
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EMRE BELÖZOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oldu ve mücadenin uzatma dakikalarında yediği golle maçı 2-1 kaybetti. Diagne'nin uzatmalarda attığı gol sonrası VAR sistemi uygulaması kullanıldı. Pozisyonun gol olmadığını savunan Emre Belözoğlu, hakemin VAR sistemi ile golü vermesinin ardından adeta hırs küpüne döndü. İtirazlarını sürdüren tecrübeli yıldıza hakem Halis Özkahya sarı kartını gösterdi. Oldukça sinirlenen tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı sakinleştirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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'VAR'DAN KIRMIZI ÇIKTI! SELEZNYOV...
Hakem Serkan Çınar, mücadelenin ilk yarısının sonlarında Seleznyov'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR odası bir pozisyon sırasında Seleznyov'un Çaykur Rizespor forması giyen Matic Fink'e tükürdüğünü tespit edip hakem Serkan Çınar'ı uyardı. Hakem Serkan Çınar da bu uyarının ardından Akhisarspor'un golcüsü Seleznyov'a kırmızı kartını gösterdi. Öte yandan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Fotoğraflar: Ajans
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MATADOR SELAMI! KURTARICI OLDU...
Alvaro Negredo'nun Besiktas formasıyla Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son dört isabetli şutun üçü gol oldu. Bu gollerin sonuncusu Erzurumspor ağlarıyla buluşandı... Attığı goldeki topuk vuruşu ve soğuk kanlılığıyla taraflı tarafsız beğeni toplayan İspanyol yıldız, kalitesini ispatladı. Ek olarak sezon başında gönderilmek istenen ve Şenol Güneş'in istemediğini söylediği Negredo, siyah-beyazlı formayla attığı 17 golün 10’unu son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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Q7'NİN KATKILARIYLA...
Karşılaşmaya 11'de başlayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma 1 gol ve 2 asist kaydederek maçınkahramanlarından biri oldu. Ayrıca Ricardo Quaresma'nın Süper Lig'de attığı son beş gol, maçların66'ıncı dakikalarından sonra geldi. 90 dakika sahada kalan Ricardo Quaresma, karşılaşmayı 1 gol, 2 asistle tamamlarken 7 isabetli orta açtı ve 83.3 isabetli pasla oynadı.
Fotoğraflar: Ajans
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G.SARAY'DA İLKLERİN GECESİ!
Süper Lig’e A.Gücü galibiyetiyle giren sarı-kırmızılı takım dün de İzmir ekibini mağlup etti, ikinci haftayı kayıpsız geçti. Fernando'nun pasıyla Onyekuru usta işi vuruşuyla takımına üç puan kazandırırken Galatasaray’daki ilk golüne imza attı. Fernando da Galatasaray'daki ilk asistini yaptı. Yeni transfer Emre Akbaba da yarım saat oyunda kalırken yakaladığı uyumlu görünüşüyle maç sonunda '40 yıllık Galatasaraylı gibi' yorumları yapıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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ANKARA'GÜCÜ'NÜ GÖSTERDİ!
6 yıl sonra Süper Lig'e dönen Ankaragücü ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybetmesine rağmen futboluyla beğeni toplamıştı. İç Anadolu ekibi 2. hafta maçında ise Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı siyahlı ekip, 2-0'lık bir skorla 3 puanın sahibi olurken Süper Lig'deki ilk galibiyetini de almış oldu.