Süper Lig'in 13. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
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1/10
İşte ligin 13. haftasında öne çıkanlar ve dikkat çeken ayrıntılar:
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ASLAN ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR...
Açılış maçında Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda önemli 2 puanı evinde bıraktı. Maça ise son dakika penaltısı damga vurdu. Galatasaraylı Serdar Aziz'in Atiker Konyasporlu Skubic'e faul yaptığı gerekçesiyle verilen penaltı pozisyonunda özellikle Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması büyük tartışmaya neden oldu. Pozisyonun yankıları devam ededursun Galatasaray, zirve yarışında büyük bir yara aldı ve haftayı 2. likten 3. lüğe düşerek kapattı. Ayrıca Aslan'ın evindeki beraberlik serisi de 3 maça çıktı.
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ANTALYA KENDİNİ VURDU!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. BB Erzurumspor, 76. dakikada Diego Angelo'nun kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Mavilerde ise dikkat çeken ayrıntı, sezon başında transfer edilen forvetlerden Munsy ve Lennart Thy'ın henüz golle buluşamaması oldu. Geride kalan 13 haftada Thy 258, Munsy 570 dakika forma giyerken, takımın gol yükünü defans ve orta saha oyuncuları sırtladı.
4/10
SERGEN YALÇIN: 5-0'I BİZ DE BEKLEMİYORDUK
Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 yenerek flaş bir sonuca imza attı. Skorun yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Bu sonucu biz de beklemiyorduk" açıklaması dikkate değer bir açıklama olarak öne çıktı.
5/10
KARTAL'A GENÇLİK AŞISI
Üst üste 2 maçtır kaybeden Beşiktaş ise kötü gidişata Ankaragücü karşısında dur dedi. Siyah Beyazlı ekip, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Sırp yıldız Ljajic 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken diğer bir golün sahibi Güven Ankaragücü'nü de boş geçmeyerek alkış aldı. Kartal'da genç yıldızlar Dorukhan ve Fatih de gösterdikleri performansla tam not aldı.
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RİZE'NİN F.BAHÇE LANETİ
Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Çaykur Rizepor, öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Ev sahibi Sivas, Douglas'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti iki aya çıktı. Karadeniz ekibi en son galibiyetini Fenerbahçe’ye karşı 3-0 almıştı. Rize o günden bu yana 3 puanla tanışamadı.
7/10
YAVRU TİMSAH İŞ BAŞINDA! TAM 39 MAÇ...
Bursaspor, ilk yarı 2-0 geri düştüğü maçta Akhisar'ı deplasmanda 4-2 yenerek haftanın flaş souçlarından birine imza attı. Ev sahibi Akhisar'ın gollerini 8'de Manu, 39'da Onur Ayık atarken, Bursaspor'un gollerini 45+2 ve 65'te Umut Nayır, 85'te Latovlevici ve 90+4'te Ramazan kaydetti. Öte yandan Bursaspor, Akhisarspor'u yenerek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alırken maç kadrosunda da 8 altyapı oyuncusu yer aldı. 19 yaşındaki Ramazan Keskin de golünü atarken, yeşil-beyazlılar 39 maç aranın ardından dönüş gerçekleştirdi.
8/10
'PAŞA'LAR GİBİ! MÜSATAFA DENİZLİ...
Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftası geride kalırken Kasımpaşa, 25 puanla ve ligin en çok gol atan kımı olarak ikinci sırada yer alıyor. Kemal Özdeş, Kasımpaşa'nın başına geldiğinde küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Sonra o takımı üstün bir başarıyla ligde tuttu. Kadrosu erozyona uğradı. Castro gibi önemli bir oyuncuyu kaybetti. Fakat, sıfırdan bir kadro kurdu. Takımı tekrar yükseltti. Ardından, yollar ayrıldı. Yerine gelen Mustafa Denizli ile tepe üstü çakılacakları düşünüldü. Ancak, Kasımpaşa düşünülenin üstündeki kadro kalitesi ve Mustafa Denizli deneyimi, lig bilgisi ile takımı tekrar üst sıralarda tuttu.
9/10
TARİHİ ŞOK... F.BAHÇE'DE 32 YIL SONRA BİR İLK!
Haftanın maçında ise Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibini yaklaşık 8 yıl aradan sonra mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 13 puan ile 15. sırada kaldı. Maçın ardından öne çıkan diğer bir detaylardan biri, bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında 4 gol atan Fenerbahçe'den daha az gol atan tek takım Alanyaspor (2) konumunda. Ek olarak Fenerbahçe, 1986'dan bu yana ilk kez bir yılı Süper Lig'de derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu. Diğer bir detay ise bu sezon Süper Lig’de 875 dakika forma giyip 25 şut çeken Slimani'nin sadece 1 gol atabilmesi beklentilerin çok uzağında kaldı.
10/10
İZMİR'DE 'KADINA ŞİDDET'E DİKKAT ÇEKİLDİ
Medipol Bşakşehir, İzmir'de Göztepe'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sosyal sorumluluk projeleriyle alkış toplayan Göztepe, 'Kadına şiddete' dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolcular, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için Başakşehir maçında sahaya kollarında turuncu bantlarla çıktı. Sarı kırmızılı yöneticiler de protokol tribününde turuncu montlarla maçı takip ettiler.