Süper Lig'in 12. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası tamamlanırken birbirinden önemli maçlara ilkler ve dikkat çeken ayrıntılar damga vurdu.
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İşte ligin 12. haftasından öne çıkanlar...
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EROL BULUT FIRTINASI!
Ligin 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, büyüklere karşı sahasında gösterdiği performansla ön plana çıkıyor. Son 2 sezonda iç sahada 7 kez 4 büyük takım ile karşı karşıya gelen Malatya ekibi, bu maçlarda rakiplerinin büyük bir kısmını eli boş göndermeyi başardı.Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Galatasaray'ı ise 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Trabzonspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez 5 gol atarak mağlup etti.
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DEPLASMANDA 'GÖZ' DEĞİYOR! HER ŞEYE RAĞMEN YASİN...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1 mağlup olan Göztepe, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. İzmir ekibi 12. haftada 18 puanda kalırken, bu sezon 6 deplasman maçından birini kazanabildi, 5’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Erzurumspor karşısında takımının tek golünü atan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı formayla ligde 7. golüne ulaştı. Ek olarak Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de deplasmanda attığı dört gol de yine Yasin Öztekin'den geldi.
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KONYA'DAKİ MAÇA ATATÜRK İMZASI
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümüne denk gelmesi üzerine Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzası ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı. Takımların bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftar grupları da tribünlerde Atatürk posterleri açtı.
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BİR BAŞAKŞEHİR KLASİĞİ... KOPTU GİDİYOR...
Lider Medipol Başakşehir, zorlandığı deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Son dakikalarda Rize tribünlerinde büyük heyecan yaşansa da maçın skoru değişmedi ve kazanan lider Başakşehir oldu ve turuncu mavililer önemli bir 3 puan daha yazdırdı hanesine.
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KAYSERİ'DE YAVRU ASLAN RÜZGARI! 4 İSİM BİRDEN...
Kayserispor deplasmanında zorlu bir üç puan mücadelesine çıktı ve Aslan, 3 puanı 3-0'lık golle kazandı. Galatasaray'da Celil Yüksel ve İsmail Çipe ilk Süper Lig maçlarına çıkarken bu detay taraftarları geleceğe dair çok umutlandırdı. Diğer yandan Galatasaray alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile birlikte bu 4 genç maçın son 15 dakikasında sahada kaldı.
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TİMSAH'TAN REKORLU YENİLGİ!
Kasımpaşa karşısında oyunsal bazda üstün bir görüntü çizen Bursaspor buna karşın sahadan puansız ayrıldı. Yeşil beyazlılar kendi adına sezonun şut, topla oynama, pas isabeti gibi noktalarda sezon rekoru kırmasına karşın rakibine evinde 2-1 yenildi. Öte yandan ligde 10 gol atan Timsah'ta bu gollerin yalnızca ikisi santrfor Diafra Sakho'dan gelirken, diğer 9 golün büyük kısmını ise savunma bazlı oyuncular kaydetti.
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F.BAHÇE'DE YENİ TRANSFER: VALBUENA!
Teknik direktör Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman ile forma şansı bularak adeta yeniden Valbuena, 2-0'lık Alanyaspor maçını da boş geçmedi ve 1 asist yaparak yükselen performansını taçlandırdı. Bu sezon forma giydiği ilk yedi resmi maçta gol katkısı yapamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol ve 3 asist)
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F.BAHÇE'DEN MAGENTA FORMA SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına 'Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık son bulamaz' mantığıyla yola çıkarak hazırlanan formalarla çıktı. Forma üzerindeki rakamlar kırmızı şekilde ayarlanırken farkındalık kapsamındaki bu çalışma, büyük takdir toplandı.
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AKİGO SON NEFESTE!
Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken galibiyet golü 90+2'de Lopes'ten geldi. Akigo, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürürken bu sezon ilk deplasman galibiyetini de Antalyaspor karşısında elde etti.
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KARTAL DÜŞÜŞÜ... SİVAS DA İLKİ YAŞADI
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in ardından kendi evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki kötü gidişini sürdürdü. Bu sezon evindeki ikinci yenilgisini alan ve 12. haftada liderin 9 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar, kulüp yönetimini ve futbolcuları protesto etti. Ayrıca Kartal, ligde oynadığı 12 haftanın 11’inde de gol yedi. Ligde oynadığı 5 deplasman maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Demir Grup Sivasspor ise Beşiktaş’ı yenerek ilk deplasman zaferini 12. haftada elde etti.
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GÜVEN VERDİ! BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM OLDU...
Beşiktaş'ın Sivasspor kalesine gönderdiği iki isabetli şut da Güven Yalçın'dan geldi. Sezon başında Leverkusen’den transfer edilen 19 yaşındaki golcü oyuncu ilk kez bir resmi maça 11’de başlarken Ricardo Quaresma’nın asistinde güzel bir kafa vuruşuyla Sivas filelerini havalandırmayı başardı. Güven, Beşiktaş forması altında resmi maçlardaki ilk golünü de kaydetmiş oldu. Taraftarların da büyük desteğini alan genç oyuncu, sosyal medyada da maç esnası ve sonrasında övgülerle konuşulurken trend topic (TT) listesine girmeyi başardı.
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SON GÖNDERİCİ
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nün oynadığı rakipler teknik direktörleri ile yollarını ayırıyor. Safet Susic (Akhisar), Mehmet Altıparmak (Erzurumspor) ve Cocu'nun (F.Bahçe) ardından son olarak Rıza Çalımbay'ın (Konyaspor) görevine son verildi.