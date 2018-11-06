Süper Lig'in 11. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'de başta derbi olmak üzere 11. haftada öne çıkan gelişmeler yaşanırken dikkat çeken ayrıntılar da gözlerden kaçmadı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/14
İşte 11. hafta maçlarında ekranlara yansımayan ve öne çıkan gelişmelere dair detaylar...
2/14
SOLDADO'DAN BELHANDA'YA TÜKÜRÜK İDDİASI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 berabere biten derbi sonrası çıkan olaylar, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Taraftarlar olaylar hakkında sosyal medyada tepkilerini dile getirirken şu sıralar yeni bir pozisyon gündeme geldi. Soldado ile Belhanda arasında maçın son anlarında yaşanan gerginlik sonrası Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü iddia edilen anın görüntülerini paylaşan taraftarlar ne ceza verileceğini merak etmeye başladı.
3/14
NDIAYE'Yİ BEKLEYEN TEHLİKE
Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda kırmızı kart gören Badou Ndiaye, 3 maç ceza alabilir. Jailson’un boynunu sıkan Senegalli futbolcu, eğer 3 karşılaşmadan men edilirse, milli aradan sonraki kritik Beşiktaş derbisini kaçıracak. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Konya ve Beşiktaş ile oynuyor.
4/14
HÜCUM SANCISI
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı da kazanamayan Galatasaray'da hücum performansı can sıkıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattında yer alan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Onyekuru, Rodrigues, Muğdat ve Feghouli'nin son 7 resmi maçta takıma katkısı sadece 1 gol oldu. Bu 6 isim bu 7 maçta hiç asist yapamadı. Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde gollerini Donk ve Linnes atarken, son iki galibiyette de Donk ve Maicon'un imzası vardı.
5/14
SERİ SONU PAŞA... ANTALYA TERS KÖŞE YAPTI
Kasımpaşa ligde evinde oynadığı son altı maçta sadece bir kez yenilmişti Antalyaspor maçı öncesine kadar... İç sahada oynadığı son 14 maçın tamamında gol atmayı başaran Kasımpaşa, bu alanda Süper Lig tarihinde iç sahadaki en uzun serisini yaşıyordu. Paşa, Antalyaspor'a da evinde gol attı ancak maçı 2-1 kaybetti. Antalyaspor'un ise istatistiklere kafa tutan performansı şaşırttı. Akdeniz ekibi, ceza alanında topla buluşmada 18. sırada. Şut performansında ise ligde 17. konumda. Hiçbir istatistikte ilk 5'te bile yok. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri sezona damga vuruyor. Geride kalan haftayı 3. sırada tamamladılar!
6/14
KÜMEDE GÜÇLER AYNI
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Lig'in son iki sırasında yer alan iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi. Erzurumspor'un golünü 25. dakikada Auremir attı. Akhisarspor'un golü ise 38. dakikada penaltında Güray Vural'dan geldi. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'deki puanını 8'e yükseltti ancak son sıradan kurtulamadı. 9 puanı olan Akhisarspor ise 16. sırada yer alıyor.
7/14
BEŞİKTAŞ'IN GÜNEŞ'İ İLK KEZ...
Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda beş maçtır kazanamıyor ve sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor. İki seri de, siyah beyazlıların Şenol Güneş döneminde yaşadığı en uzun seri oldu. Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde konuk ettiği 11 maçta sadece bir kez mağlup oldu ve rakibine karşı yenilmez serisini 6'ya çıkardı.
8/14
ANKARA 'GÜCÜ'NÜ GÖSTERİYOR!
3 büyükler takılmaya kimi zaman da tel tel dökülmeye devam ederken Antalyaspor gibi MKE Ankaragücü'nün de yükselişi sürüyor... Sahasında Kayserispor'u 3-1 geçen Ankaragücü, biri Fenerbahçe olmak üzere üst üste dördüncü resmi maçını kazandı ve haftayı 19 puanla 4. sıradaki Kasımpaşa'nın ardından averaj farkıyla 5. sırada tamamladı. Lider Başakşehir ile arasında ise sadece 5 puan fark var.
9/14
RODALLEGA KENDİNİ AŞTI
Bu yıl daha çok forma şansı bulan ve şansını iyi değerlendiren Rodallega, Bursaspor ile oynanan ve 1-1 biten mücadelede takımının tek golünü kaydetti. Kolombiyalı golcü bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Geçen sezon boyunca 5 gol atabilen Rodallega böylece daha 11. haftada geçen yıl sergilediği performansı geçmeyi başardı.
10/14
YOLCUDUR BURAK...
Yine aynı maçta Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti. Golcü oyuncunun tavrına karşın oluşan düşünceler, Ocak ayı transfer döneminde başka bir takıma gideceği yönünde birleşti.
11/14
İZMİR'İN GÖZ'Ü BAMBAŞKA...
Göztepe’nin iç sahada bileği bükülmüyor. Yasin Öztekin ve Alpaslan’ın golleriyle Çaykur Rizespor’u devirerek puanını 18’e çıkaran sarı-kırmızılılar, iç saha karnesine bir galibiyet daha eklemeyi başardı. Sezonun ilk maçında 9 kişi kaldığı müsabakada Yeni Malatyaspor’a kaybeden İzmir temsilcisi, o maçın ardından Bornova Stadı’nda hiç puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla; Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş’ı devirmişti.
12/14
SİVAS GALİBİYETİ UNUTTU
Sezona iyi başlangıç yapamayan ve geride kalan 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivasspor'da, kötü gidiş devam ediyor. Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor son olarak ligin 7. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 4 müsabakada da galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor (4-4), Fenerbahçe (0-0) ve Atiker Konyaspor (0-0) ile berabere kalıp, Kayserispor'a ise 2-0 yenildi.
13/14
Cedi Osman'ın savunması yeterli olmadı!
NBA'de Cleveland Cavaliers Orlando Magic'e son saniye basketiyle 102-100 mağlup olurken, Cedi Osman Evan Fournier'in son saniye atışına engel olamadı.