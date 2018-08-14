Süper Lig'in 1. haftasından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk haftada beraberlik çıkmadı. Hakemler tarafından 4 kırmızı ve 38 sarı kart gösterildi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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İşte geride kalan maçlardan öne çıkan ayrıntılar ve dikkatlerden kaçmayanlar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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İMPARATOR'DAN KRAL'A KESİK!
Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezona damga vuran bir preformans sergileyen ancak bu sezon başındaki isteksiz görüntüsü ve maaşına zam talebiyle öne çıkan Gomis'e kesik attı. Terim'in oyuncuya 'Kimsenin forması garanti değil' mesajı verdiği diğer iki isim Feghouli ve Belhanda'ydı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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HOŞGELDİN VAR!
Video Hakem Uygulaması (VAR) 2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye’de uygulanmasına resmen başlandı. 3-1 Galatasaray'ın zaferiyle sonuçlanan maçon 35. dakikasında El Kabir topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla hakem Ümit Öztürk golü iptal etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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ANKARAGÜCÜ 2 BİN 311 GÜN SONRA...
Ankaragücü, 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı Süper Lig'de ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarına "Merhaba" dedi. Taraflar, Süper Lig'de en son başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da müsabakada başkent ekibini 3-0 mağlup etmişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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SÜPER LİG MAÇINDA BİR ANDA BAYILINCA...
Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle yere yığılan Kasımpaşalı oyuncu Veysel Sarı'yı takım arkadaşı kaleci Ramazan Köse, sırtına alıp soyunma odasına kadar taşıdı. Stadyumdaki taraftarlar da, kaleci Köse'yi bu davranışından dolayı alkışladı. Öte yandan karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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SEN NEYMİŞSİN BARIŞ! MEST ETTİ...
Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1'le geçtiği maçta 84 dakikada sahada kalan Barış Alıcı'ya oyunda çıktığı esnada tribünlerden büyük destek geldi. Barış saha kenarına gelirken, tezahürat ve alkışlarla yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Barış Alıcı oyun içinde gösterdiği performansla taraftar ve teknik heyeti mest etti. Başkan Ali Koç'un da Barış Alıcı'yı ayakta alkışladığı görüldü.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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HERKESE SAYGILAR...
Fenerbahçe'de maç öncesi sarı-lacivertli futbolcuların seremonide yaptığı hareketin sırrı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de bu sezonun mottosu 'saygı' olacak. Oyuncuların da taraftara, rakibe, futbolun tüm paydaşlarına 'saygı' anlamına gelen bu hareketi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ilk icraat olarak tribünde küfüre savaş açmıştı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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PENALTI CANAVARI KALDIĞI YERDEN...
Spor Toto 1. Lig Play-Off final karşılaşmasında kurtardığı 4 penaltı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u Spor Toto Süper Lig’e taşıyan Hakan Canbazoğlu Süper Lig'deki ilk maçında da fark yarattı. Hakan Canbazoğlu, mücadelenin 18. dakikasında Skubic'in kullandığı penaltıyı da kurtardı. Bu durum sosyal medyada da gündem olurken Hakan'ın penaltı canavarlığı neredeyse tescillenmiş oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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DİNGİN FIRTINA! SIFIR ÇEKTİ
Trabzonspor ilk hafta maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetti. Bordo-mavili ekip, kaleye 10 şut çekerken hiç isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylece Süper Lig'de 5 Nisan 2015 tarihinde 1-0 kaybedilen Konyaspor maçından sonra (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekemeden 90 dakikayı tamamlamış oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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EMRE BELÖZOĞLU OLAY OLDU!
Trabzonspor ile karşılaşan Başakşehir'de Emre Belözoğlu, 2. yarıda oyuna dahil oldu. Emre'nin oyuna girişi esnasında Trabzonspor taraftarı büyük tepki gösterdi. Başakşehir taraftarı ise tezahüratlarla Emre'ye destek verdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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GÖZTEPE GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ
Sezona Yeni Malatyaspor maçıyla "merhaba" diyen Göztepe, rakibine 3-1 mağlup olarak ilk hafta fobisine son vermeyi başaramadı. İzmir temsilcisi son 4 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı başaramadı. Geçen sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Göz Göz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında Gaziantep BŞB. deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda ise Elazığspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Ankara'da TFF 2. Lig'de Gölbaşıspor'u 2-0 yenerek aldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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YENİ TRANSFER LENS! İLKİ YAŞADI...
Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1'lik skorla devirerek sezona üç puanla başladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Jeremain Lens, Beşiktas formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25'inci maçta ilk asistini yaparken maçtaki performansıyla da tribünlerden büyük destek aldı. Beşiktaş'ta geçen senenin en çok eleştirilen ismi olan Hollandalı futbolcu, ortaya koyduğu performansla 2017-18'i unutturmakta kararlı...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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TOLGA ZENGİN 496 GÜN SONRA...
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu. Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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SAĞLAM REKOR!
İlk haftada topa en fazla sahip olan takım Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor oldu. Sezona 3 puanla başlayan ve Antalyaspor’u Tjaronn Cheryy ve Umut Bulut'un golleriyle 2-0 mağlup eden Kayserispor, yüzde 66 ile en fazla topa sahip takım oldu. 578 ortalamasıyla en fazla pas yapan takım da olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 pas başarısı sağladı ve ilk hafta rekorunu bu alanda kırdı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Cenk Tosun yeni sezona asistle başladı! Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, lige Wolverhampton beraberliğiyle başladı. Everton'da Milli yıldızımız Cenk, Richarlison'un kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...