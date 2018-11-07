Süper Lig'e veda etmesi beklenen 11 isim

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, forma şansı bulamayan yıldızların ocak ayında takımlarından ayrılması bekleniyor.
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Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, üç büyüklerde birçok oyuncu farklı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle takımlarında forma şansı bulmakta güçlük çekti. Bu oyuncuların büyük kısmı da Ocak ayı transfer dönemini ayrılmak için iple çekiyor.
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Younes Belhanda
Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan, performansı yeterli bulunmayan ve zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda için de Ocak ayının yoğun geçmesi bekleniyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'yı yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Nice de kadrosuna katmak istemişti.İlgilenen kulüpler: Nice, Al Ahli, Al Nassr
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Sofiane Feghouli
Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kulübeye çekilen Sofiane Feghouli'ye de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına sıcak bakılıyor. Terim'in gözünden düşen Feghouli'nin önündeki tek engel ise sarı-kırmızılı takımdan aldığı yüksek ücret olarak görünüyor.İlgilenen kulüpler: Al Hilal, Sporting
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Aatif
Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Aatif ile sezon başında Süper Lig ekipleri de ilgilenmişti.İlgilenen kulüpler: AEL Limassol, Al Gharafai Atiker Konyaspor, Akhisarspor, DG Sivasspor.
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Roberto Soldado
Fenerbahçe'de Frey, Slimani, Ayew'in gelmesinin ardından formasından uzak kalan Roberto Soldado'nun Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol golcü ile sezon başında Katar ve Suudi Arabistan ekipleri ilgilenmişti.
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Maicon
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Maicon'un sezon başında da ayrılma ihtimali vardı ancak yaşanan sorun nedeniyle Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımda kaldı. Tecrübeli ismin devre arasında Katar, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitme ihtimali bulunuyor.İlgilenen kulüpler: Al Hilal
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Mustafa Pektemek
İlgilenen kulüpler: M. Başakşehir, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Göztepe
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Vagner Love (Beşiktaş)
Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un Vagner Love sevgisi bitmiyor! Santos Başkanı Jose Carlos Peres, oyuncunun transferini son anda yattığını söyledi ve yeni bir girişimin daha olması bekleniyor.
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Carlos Kameni
Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosuna da kayıt edilmeyen Carlos Kameni'nin Oca ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.İlgilenen kulüpler: Auxerre, Al Ain
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Nabil Dirar
Fenerbahçe'de Aatif ve Volkan Demirel gibi kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın da Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Dirar'ın sezon başında hem Fransa'dan hem de Katar'dan talipleri vardı.İlgilenen kulüpler: Marsilya, Al-Ahli, Al-Hilal
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Tarık Çamdal
İlgilenen kulüpler: Antalyaspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor
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Ozan Tufan
İlgilenen kulüpler: Real Betis, Deportivo, Çaykur Rizespor, Anderlecht
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Valbuena
Aykut Kocaman'dan sonra Cocu ile de yıldızı barışmayan Valbuena'nın, Ocak ayında gelebilecek iyi teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.İlgilenen kulüpler: St. Etienne, Guingamp, Toronto FC.
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Haftanın golü Richarlison'ndan!
Premier Lig'de 11. haftanın en güzel golleri açıklandı. Haftaya Cenk Tosun'un takım arkadaşı Richarlison'un, Brighton ağlarına gönderdiği gol damga vurdu...