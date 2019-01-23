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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: AP
23 Ocak 2019 - 19:12,

Süper Lig'e gelecekti, gözaltına alındı!

İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen forvet oyuncusu Aboubakar Kamara'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

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 Yeni Malatyaspor'un transfer etmek üzere olduğu Fransa uyruklu futbolcu, takım içindeki görevliyi darp ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

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OLAYLARI BİTMİYOR

Son olarak takım arkadaşı Aleksander Mitrovic ile yoga seansı esnasında kavga eden Moritanya uyruklu forvet, bu son skandalıyla adından epey söz ettirdi.

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Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Fulham'ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kulübüyle ilgili bir iki pürüzün bulunduğu beyan etmişti.

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"ONU ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

İngiltere Premier Lig'de Fulham, 20. hafta mücadelesini evinde Huddersfield Town ile oynadı. 90. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle maçı 1-0 kazanan Londra temsilcisi, 82. dakikadaki penaltı pozisyonunda teknik direktör Ranieri'yi çılgına çevirdi.

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Maç sonunda açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, 82. dakikada kaçırılan penaltıya değindi. Takımın penaltıcısı Mitrovic olmasına rağmen topu Aboubakar Kamara zorla aldı. Kamara da penaltıdan yararlanamayarak 3 puanı tehlikeye soktu.

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Konu hakkında maç sonunda muhabirin sorularını yanıtlayan Ranieri, "Ona ne gerekiyorsa söyledim, topu Mitrovic'e vermesi gerektiğini dile getirdim. Çünkü takımın penaltıcısı o ve o kullanmalıydı. Yaptığı akıl almaz bir şey. Bana, bu kulübe, takıım arkadaşlarına ve taraftarlara saygısızlık yaptı. Ona bunları anlattım. Yaptığı doğru değil" diye konuştu.

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Muhabirin, "Kamara penaltıyı kaçırdığında aklınızdan geçenler neydi" sorusuna ise Ranieri, "Onu öldürmek istedim. Bu normal çünkü böyle bir şey olamaz. Geçen sefer (Manchester United maçında) penaltıyı kullandı; çünkü Mitrovic yoktu" karşılığını verdi.

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