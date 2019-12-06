Süper Lig'e Frappart formulü! İlk olacak...

ZAMAN ÇALANLARA SARI KART Futbola dair tartışmalar insanın zihnini açıyor. Keşke doğru tartışmaları yapabilsek hep birlikte. Süper Lig’in en çok şikayet edilen konularından biri de futbolcu davranışları. Bir faul atışını bile 1 dakika gibi bir sürede kullanan, kural dışı bir şekilde oyunun akışını aksatan oyuncular- takımlar futbolun izlenme oranını düşürüyor. Bundan bir teknik adamdan ziyade bir izleyici olarak Şenol Güneş de sıkıntılı. Çözüm mü? Elbette yine hakemler. ‘Hakemler bu tür davranışta bulunanları sarı kartla cezalandırmalı.’