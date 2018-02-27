Süper Lig'deki gol krallığında ilginç detay...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftası sonunda şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gol krallığı yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor.
DHA, Foto: AJANSLAR
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DHA, Foto: AJANSLAR
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Gol krallığı yarışında ilk 10 sırada sadece 2 Türk isim yer alırken, son 10 yılda şampiyon olan takımlardan sadece 3'ünde gol krallığı sevinci de yaşandı.
DHA, Foto: AJANSLAR
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GOL KRALLIĞI SIRALAMASINDA İLK 10'DA SADECE 2 TÜRK İSİM BULUNUYOR
Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk sırada çıktığı 22 maçta 20 gol atan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis yer alırken ilk 10 sırada sadece 2 Türk ismin yer alması dikkat çekti. Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 18 maçta 18 gol atma başarısıyla birlikte sıralamada 2'nci durumda. 3'üncü sırada ise devre arasında Göztepe'den Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic yer alıyor. Makedon futbolcu 22 maçta 15 gol sevinci yaşadı.
DHA, Foto: AJANSLAR
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Gol krallığı yarışındaki diğer isimler ise şu şekilde:
-Umut Bulut (Kayserispor) 23 Maç 13 Gol -Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir) 21 Maç 12 Gol -Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor/Beşiktaş) 18 Maç 12 Gol-Giuliano (Fenerbahçe) 20 Maç 10 Gol-Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) 21 Maç 10 Gol -Talisca (Beşiktaş) 22 Maç 9 Gol-Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor) 22 Maç 9 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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SON 10 YILIN ŞAMPİYON TAKIMLARINDAN SADECE 3 GOL KRALI ÇIKTI
Spor Toto Süper Lig'in son 10 sezonunda şampiyon olan takımlardan, sadece 3 isim gol krallığı sevincini de yaşadı. Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götüren takım Galatasaray oldu ancak gol krallığı sevincini Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk yaşadı. Sarı lacivertli takımla 27 maça çıkan Semih, 17 gol sevinci yaşadı ve gol kralı oldu. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan ligde gol kralı ise 31 maçta 20 gol atan Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros oldu. Uzun bir aradan sonra bir Anadolu kulübünün şampiyonluk yaşadığı ve kupayı Bursaspor'un aldığı 2009-2010 sezonunda ise gol kralı Kayserisporlu Ariza Makukula oldu. Portekizli futbolcu 29 maçta formasını giydiği sarı kırmızılı formayla 21 kez ağları sarstı.
DHA, Foto: AJANSLAR
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Bu sezonların ardından Spor Toto Süper Lig'deki son 7 sezonun şampiyonları ve gol kralları şöyle:
2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe - Gol kralı Alex (Fenerbahçe) 33 Maç 28 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2011-2012 sezonu şampiyonu Galatasaray - Gol kralı Burak Yılmaz (Trabzonspor) 34 Maç 33 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2012-2013 sezonu şampiyonu Galatasaray - Gol kralı Burak Yılmaz (Galatasaray) 30 Maç 24 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2013-2014 sezonu şampiyonu Fenerbahçe - Gol kralı Aatif Chahechouhe (Sivasspor) 34 Maç 17 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2014-2015 sezonu şampiyonu Galatasaray - Gol kralı Fernandao (Bursaspor) 32 Maç 22 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2015-2016 sezonu şampiyonu Beşiktaş - Gol kralı Mario Gomez (Beşiktaş) 33 Maç 26 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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2016-2017 sezonu şampiyonu Beşiktaş - Gol kralı Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor) 28 Maç 23 Gol
DHA, Foto: AJANSLAR
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