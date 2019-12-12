Süper Lig'de'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, oynanacak tek maçla başlayacak. 15. haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kritik maçlara çıkacak. Peki, Süper Lig'de'de bu hafta hangi maçlar var?
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Heyecanın dozunun giderek arttığı Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala rekabet tavan yapıyor. Bu hafta hangi maçların olduğu pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Süper Lig 15. hafta maç programı...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle: