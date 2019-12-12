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Spor Arena
12 Aralık 2019 - 10:24,

Süper Lig'de'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, oynanacak tek maçla başlayacak. 15. haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kritik maçlara çıkacak. Peki, Süper Lig'de'de bu hafta hangi maçlar var?

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Heyecanın dozunun giderek arttığı Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala rekabet tavan yapıyor. Bu hafta hangi maçların olduğu pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Süper Lig 15. hafta maç programı...

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:

313 Aralık Cuma:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

414 Aralık Cumartesi:

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

515 Aralık Pazar:

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

616 Aralık Pazartesi:

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

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