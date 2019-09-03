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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03 Eylül 2019 - 10:15,

Süper Lig'de transfer dönemi bitti! İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Süper Lig'de transfer dönemi resmen sona erdi. Takımlar son gün birçok transfere imza atarken çok sayıda tanıdık isim kulüpsüz kaldı.

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1

Cenk Gönen - 200 Bin €

2

Yekta Kurtuluş 250 Bin €

3

Atınç Nukan 500 Bin €

4

Ömer Sişmanoğlu 400 Bin €

5

Jem Karacan 250 Bin €

6

Sercan Sararer 250 Bin €

7

Tolga Zengin 100 Bin €

8

Serkan Kurtuluş 100 Bin €

9

Murat Duruer 100 Bin €

10

Olcan Adın 100 Bin €

11

Tolcay Cigerci 150 Bin €

12Türk takımlarına yazılıp Avrupada serbest pozisyonda olan önemli futbolcular

Türk takımlarına yazılıp Avrupa'da serbest pozisyonda olan önemli futbolcular

Hatem Ben Arfa

13

Wilfried Bony

14

Shinji Okazaki

15

Lazar Markovic

16

Fábio Coentrão

17

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