Süper Lig'de tarihi cezalar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig tarihinde verilen rekor cezalar şu şekilde...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 20
PASCAL NOUMA: 7 AY MEN
2003 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta elini şortuna sokan Pasal Nouma, PFDK tarafından "spor ahlakına ve centilmenliğe ağır biçimde aykırı davranmak" suçundan 7 ay men cezasına çarptırıldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 20
ÖNDER ÇENGEL: 16 MAÇ MEN
PFDK, 2014 yılında 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'e, hakeme saldırması nedeniyle 16 maç ceza verdi
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 20
ŞEHMUS ÖZER: 14 MAÇ MEN
Göztepe-Karşıyaka derbisinde müsabakanın hakemi Hüseyin Sabancı'ya yönelik fiili saldırıda bulunan Şehmus Özer'e PFDK tarafından 14 maç men cezası verildi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 20
BÜLENT ATAMAN: 20 MAÇ MENDEN 12'YE İNDİ
Cüneyt Çakır’ın uğradığı ilk saldırı, aslında Engin Baytar tarafından değildi! Manisaspor kalecisi Bülent Ataman, 2006-07 sezonunda iç sahada oynadıkları Sakaryaspor maçı esnasında hakemin verdiği bir karar sonrası yanına gidip itiraz etti ancak istediğini alamadı. Böyle olunca da çareyi ona saldırmakta buldu! Takım arkadaşları ve rakip oyuncular tarafından yatıştırılan (kısmen!) tecrübeli oyuncu, kırmızı kartla oyun dışı kaldıktan sonra 20 maç oynamama cezası aldı. Ataman'ın cezası sonradan 12'ye indi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 20
ENGİN BAYTAR: 11 MAÇ MEN
PFDK, TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalede bulunan Galatasaraylı Engin Baytar'a 11 maç ceza verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 20
SERKAN AYKUT: 10 MAÇ MEN
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Samsunsporlu Serkan Aykut'a, hakem Kuddusi Müftüoğlu'na saldırdığı gerekçesiyle 10 maç ceza verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 20
RAUL MEIRELES: 11 MAÇ MEN
2012/2013 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Meireles'e ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu daha sonra Meireles'in cezasını 4 maça indirmişti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 20
FATİH TERİM: 9 MAÇ MEN
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e (Galatasaray-Mersin İdmanyurdu) 2'si geçen seneki ertelenen cezasından olmak üzere toplam 9 maç ceza verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 20
SERHAT AKIN: 8 MAÇ MEN
2012-13 sezonunda 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Eyüpspor-Altay maçından sonra yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti. Yaşanan gerginlik esnasında eski Fenerbahçeli golcü Serhat Akın’ın Eyüpsporlu bir futbolcunun kafasına çekiçle vurduğu ve daha sonra çekici de Ali Cansun’a fırlattığı iddiası, Serhat’ın gözlemci raporu doğrultusunda sekiz maç men cezası almasına sebep oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 20
Ümit Özat: 7 maç men
2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 20
YUSUF ŞİMŞEK: 7 MAÇ MEN
PFDK, 2015 yılında tedbirli olduğu halde Kasımpaşa - Antalyaspor maçında soyunma odası koridoruna giren Antalyaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'e 7 maç men cezası verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 20
CANER ERKİN: 6 MAÇ MEN
Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e PFDK tarafından 6 maç men cezası verildi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 20
BILICA: 5 MAÇ MEN2013 yılında Elazığspor - Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK tarafından 5 maç ceza verildi
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 20
RİCARDO QUARESMA: 5 MAÇ MEN
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta oyuna sonradan giren Quaresma, rakip futbolcu Josef'e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men cezası aldı
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 20
VOLKAN DEMİREL:5 MAÇ CEZA
2013 yılında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 20
DIEGO LUGANO: 5 MAÇ MEN
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 20
FELIPE MELO: 4 MAÇ MEN
Galatsaraylı Felipe Melo, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü gerkçesiyle 4 maç ceza aldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 20
SABRİ SARIOĞLU: 4 MAÇ MEN
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ile kavag eden Sabri Sarıoğlu 4 maç ceza aldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 20
CANER ERKİN: 4 MAÇ MEN
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Başakşehir maçında kırmızı kart gören Caner, hakeme yönelik sportmenliğe ayrkırı hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldı.