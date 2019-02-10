SÃ¼per Lig'de 'Suarez' vakasÄ±! Ã–yle bir ÅŸey yaptÄ± ki...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
FotoÄŸraflar: Ä°HA-AA Spor
10 Åžubat 2019 - 16:50,

Süper Lig'de 'Suarez' vakasÄ±! Öyle bir ÅŸey yaptÄ± ki...

Atiker Konyaspor'un, Yeni Malatyaspor'u aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Jahovic, BarÃ§alÄ± Suarez'i hatÄ±rlattÄ±...

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1/10

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor,Â Yeni Konya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

2/10

KÄ±ran kÄ±rana geÃ§en maÃ§Ä±n son bÃ¶lÃ¼mleri nefes keserken, ev sahibi takÄ±mÄ±n beraberlik golÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼reli bir gerginlik yaÅŸandÄ±.Â 

3/10

MÃ¼sabakanÄ±n 85. dakikasÄ±ndaÂ Adis Jahovic'in yer kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonun ardÄ±ndan maÃ§Ä±n hakemi Halil Umut Meler, tereddÃ¼tsÃ¼z penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.Â 

4/10

PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na gelen Makedon golcÃ¼, Malatyaspor kalecisiÂ Farnolle'yi ters kÃ¶ÅŸeye yatÄ±rdÄ± ve skoru 1-1'e getirdi.Â

5/10

GolÃ¼n ardÄ±ndan Konyasporlu ve Malatyasporlu futbolcular birbirine girdi. Jahovic, topu alÄ±p santra Ã§izgisine gitmek isterken, Beninli kaleci topu vermek istemedi.Â

6/10

Ä°ki takÄ±m oyuncularÄ± arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli bir gerginlik yaÅŸanÄ±rken Jahovic, kaleciÂ Farnolle'nin elini Ä±sÄ±rdÄ±.Â

7/10

Farnolle'nin acÄ± Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼meden son buldu.

8/10

Jahovic'in, Farnolle'nin elini Ä±sÄ±rmasÄ±, akÄ±llara Barcelona'nÄ±n golcÃ¼sÃ¼ Suarez'i getirdi.

9/10

UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±z, birÃ§ok kez rakiplerini Ä±sÄ±rmÄ±ÅŸ, ve bÃ¼yÃ¼k cezalar almÄ±ÅŸtÄ±.

10/10

GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler bahislerini kaÃ§Ä±rmayÄ±n, incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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