Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de 17 maçlık ilk yarı sona erdi. Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, ligin geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.
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1
Ligde ilk yarının son haftasında lider Sivasspor sahasında Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürürken, şampiyonluk adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'de devreyi galibiyetle tamamladı.
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Euro Club Index, Süper Lig'de takımların performanslarlarından yola çıkarak lig sıralamasını, puan durumu ve şampiyonluk yüzdelerini paylaştı.
3
18 - İstiklal Mobilya Kayserispor 28 puan
4
17 - MKE Ankaragücü 28 puan
5
16 - Kasımpaşa 33 puan
6
15 - Antalyaspor 33 puan
7
14 - İttifak Holding Konyaspor 35 puan
8
13 - Gençlerbirliği 36 puan
9
12 - Çaykur Rizespor 16 puan
10
11 - Yukatel Denizlispor 41 puan
11
10 - Gaziantep FK 43 puan
12
9 - Göztepe 45 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1
13
8 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 47 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.2