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Futbol
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 15:56, /

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de 17 maçlık ilk yarı sona erdi. Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, ligin geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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1

Ligde ilk yarının son haftasında lider Sivasspor sahasında Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürürken, şampiyonluk adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'de devreyi galibiyetle tamamladı.

2

Euro Club Index, Süper Lig'de takımların performanslarlarından yola çıkarak lig sıralamasını, puan durumu ve şampiyonluk yüzdelerini paylaştı.

318 - İstiklal Mobilya Kayserispor 28 puan

18 - İstiklal Mobilya Kayserispor 28 puan

417 - MKE Ankaragücü 28 puan

17 - MKE Ankaragücü 28 puan

516 - Kasımpaşa 33 puan

16 - Kasımpaşa 33 puan

615 - Antalyaspor 33 puan

15 - Antalyaspor 33 puan

714 - İttifak Holding Konyaspor 35 puan

14 - İttifak Holding Konyaspor 35 puan

813 - Gençlerbirliği 36 puan

13 - Gençlerbirliği 36 puan

912 - Çaykur Rizespor 16 puan

12 - Çaykur Rizespor 16 puan

1011 - Yukatel Denizlispor 41 puan

11 - Yukatel Denizlispor 41 puan

1110 - Gaziantep FK 43 puan

10 - Gaziantep FK 43 puan

129 - Göztepe 45 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1

9 - Göztepe 45 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1

138 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 47 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.2

8 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 47 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.2

147 - Aytemiz Alanyaspor 52 puan - Şampiyonluk oranı: % 1.3

7 - Aytemiz Alanyaspor 52 puan - Şampiyonluk oranı: % 1.3

156 - Galatasaray 57 puan - Şampiyonluk oranı: % 3.4

6 - Galatasaray 57 puan - Şampiyonluk oranı: % 3.4

165 - Beşiktaş 60 puan - Şampiyonluk oranı: % 8.7

5 - Beşiktaş 60 puan - Şampiyonluk oranı: % 8.7

174 - Trabzonspor 60 puan - Şampiyonluk oranı: % 13

4 - Trabzonspor 60 puan - Şampiyonluk oranı: % 13

183 - Fenerbahçe 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 13.4

3 - Fenerbahçe 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 13.4

192 - Sivasspor 63 puan - Şampiyonluk oranı: % 25.5

2 - Sivasspor 63 puan - Şampiyonluk oranı: % 25.5

201 - Medipol Başakşehir 66 puan - Şampiyonluk oranı: % 34.5

1 - Medipol Başakşehir 66 puan - Şampiyonluk oranı: % 34.5

21

Süper Lig'de 17. hafta sonunda oluşan gerçek puan durumu ise şöyle:

22

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