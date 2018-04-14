Süper Lig'de play-off & play-out sistemi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İşte yazarlarımız Uğur Meleke ve Mehmet Yılmaz'ın değerlendirmeleri:
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 6
MEHMET YILMAZ
KOCAMAN’I ANLAYAMADIM
Maç başlarken Samet Aybaba’nın planı çok açıktı: Fenerbahçe’yi kendi yarı sahasında beklemek, geride kalacak boş alanı da hızlı adamlarıyla kullanarak skoru ele geçirmek! İlk 30 dakika bu planın işlediğini de gördük. Hesaplanamamış olan şey Bifouma’nın 24 ve 29. dakikalarda harcadığı fırsatlardı.Hakemin kaçırdığı ofsayt nedeniyle doğan pozisyonu da buna eklerseniz 3 gol fırsatı! Emre’nin direkten dönen topunu da ekleyin 4 gol olabilirdi. Buna karşılık devreyi bitiren düdük çaldığında tabelada Fenerbahçe’nin 2-0 önde olduğunu gördük. İlk yarı sonucu daha da farklı olabilirdi. Şanslı olan kimdi, karar veremedim. Gollerden sonra Sivasspor hücuma çıkmaya çalışırken baskıyla kapılan toplar ikinci yarı için de bir işaret olmalıydı. Fenerbahçe gibi bir rakiple oynuyorsanız, topu ona bırakıp hata yapmasını beklemek çok gerçekçi bir plan değil.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 6
İKİNCİ YARI ROLLER DEĞİŞTİ
İkinci yarı beklediğim gibi başladı. Roller değişti, Sivas savunmasını öne çıkardı, topu daha çok kullanmaya çalıştı. Fenerbahçe de baskıyla kaptığı toplarla hızlı atak deneyecekti ama sahadaki ekip böyle bir oyunu oynayabilecek durumda değildi. Hızlılar, adam eksiltenler teknik direktöre saha kenarında eşlik ediyorlardı. 68. dakikaya geldiğimizde Fenerbahçe’nin en iyi iki adamından biri olan Soldado çıktı ve yerine Fernandao girdi. Soldado’nun kart sorunu varmış, çıkmasını normal karşılayalım. Peki böyle bir oyunda, tercih Fernandao mu olmalıydı? Onun hızı ve teknik becerileri böyle bir oyuna uygun muydu? Defansı ihmal etmeye başlamış bir rakibe karşı kendi sahanda beklerken hızlı oyunu oynayabilecek kimse yok muydu kulübede? Aykut Kocaman ile aynı maçı mı izledim, kuşkulanmamak mümkün değil. Bu tercihini hiç anlayamadım!Maçın Adamı
SOLDADO
Bir hücum oyuncusu olmanın ne demek olduğunu dün hepimize izletti. Gollerin hazırlanmasındaki payı dışında takım oyuncusu olarak hem hücumda vardı, hem de defansı en ileride başlatmada.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 6
UĞUR MELEKE
İHTİYAÇ LİGİ
Sivasspor’un son 2 haftada Konya ve Fenerbahçe karşısındaki dağınık görüntüsü, aslında çok sürpriz değil. Göztepe’nin, Malatya’nın, Kayseri’nin son dönemde yalpalamalarının sebebi neyse, Sivas’ın da o. Bu lig, Nisan-Mayıs döneminde adeta bir “ihtiyaç ligi”ne dönüşüyor. Sadece ilk 4 (ya da 5) Avrupa bileti alabildiği, son 3 de düştüğü; 6’ncılıkla 15’incilik arasında bir fark olmadığı için son 2 ayda birçok takımın motivasyonu zayıflıyor. Birçok maçın sonucunu önceden tahmin edebiliyorsunuz, ihtiyacı olan kazanıyor, olmayan yeniliyor. Acaba son Avrupa biletini 5-6-7-8’incilerin play-off’u ile versek... Süper Lig’in 14-15’incileriyle 1.Lig’in 4-5’incileri arasında bir play-out düzenlesek... İki turnuvaya da son ana kadar daha büyük bir heyecan getirmez miyiz?
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 6
ŞENER DEĞİL HASAN...
Elbette dünü sadece Sivas’ın oyunuyla açıklayamayız; Fenerbahçe de “8’de 8” hedefiyle girdiği ligin son iki ayındaki yüksek arzusunu koruyor. Dün de ilk devrede beklerinin sağlı-sollu bindirmeleriyle çok iyi bir 45 dakika oynadılar. İlk 30 dakika sürekli bindiren Şener yıkamadı, sonraki 5 dakika bindiren Hasan yıktı Sivas direncini. Fenerbahçe’nin 45 dakikalık dominant oyunu, 29 haftada rakip ceza alanında topla en fazla buluştukları ilk yarı, iki gol ve galibiyet anlamına geldi zaten. Dünün bir başka dikkat çekici detayı, Isla’nın 3 haftada ikinci kez 12 yabancı sınırına takılıp kadroda olmayışıydı. Kocaman’ın onu beğendiğini ve sezon başı çok istediğini biliyorum. Şu anda 13’üncü yabancı konumuna düşmesi enteresan gerçekten.Maçın yıldızı
SOLDADO
KARİYERİ boyunca gol atmak kadar attırmayı da sevdiğini biliyoruz. Villarreal’de Bakambu’nun çıkış sezonunda onun da katkısı vardır. Dün de performansı, tam bir takım oyuncusu gibiydi.