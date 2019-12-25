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Futbol
25 Aralık 2019 - 12:17,

Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Süper Lig'de bu sezona damgasını vuran ve piyasa değerine değer katan oyuncuları sizler için sıraladık...

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Ekim ayında açıklanan oyuncuların piyasa değerinin ardından 3 ay geçti. Bu 3 ay içinde bazı futbolcular Süper Lig'e damga vurarken değerlerini de arttırdılar. İşte Süper Lig'de bu 3 ay içinde değerini en çok arttıran futbolcular...

2Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Ferdi, bu sezonla birlikte forma şansı da bulmaya başladı. Attığı gollerle de değerini arttırıyor... Genç futbolcu, sezon başına göre değerini %66.7 arttırdı ve bonservis ücretini 600 bin eurodan 1.5 milyon euro yaptı.

3Recep Niyaz

Recep Niyaz

Uzun zamandır patlama yapması beklenirken değerini 24 yaşında arttırdı. Sezon başında bonservis değeri 700 bin euro iken şu anda 1.5 milyon euro. 3 ayda piyasası %87.5 arttı.

4Ozan Tufan

Ozan Tufan

Fenerbahçe'de bu sezon adeta yeniden doğdu... Sezon başında 1.5 milyon euroya kadar düşen değerini kısa süre içinde 3 milyon euroya çıkarttı ve 3 ayda değerini %100 katladı.

5Farouk Miya

Farouk Miya

Konyaspor son haftalarda kötü gitse de takımın Ugandalı futbolcusu Farouk Miya parlamaya devam ediyor. Piyasa değeri 900 bin eurodan 2 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Bu da %122'lik bir artışı gösteriyor...

6Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

Süper Lig lideri Sivasspor'un değişilmez isimlerinden Mert Hakan, gösterdiği performansla büyük takımların radarına girmiş bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon değerini %200 oranında arttırdı.

7Caleb Ekuban

Caleb Ekuban

Trabzonspor'da sakatlanmadan önce attığı gollerle lige damgasını vuran Ekuban'ın değeri sezon başına göre %220 arttı. 1 milyon 250 bin euro olan bonservis değeri şu anda 4 milyon euro...

8Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

Sezon başında 3.5 milyon euroya Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat, sarı lacivertli ekipte inanılmaz bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'deki ilk 3 ayında beklentilerin de üzerine çıkan Muriqi'nin değeri 3.5 milyondan 8 milyon euroya kadar çıktı ve değerini %220 yükseltti.

9Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Uğurcan, sezon başında 1.5 milyon euro olan değerini şimdi 6 milyon euro yaptı. Avrupa devlerinin de radarına giren Uğurcan'ın değeri %300 arttı.

10Bahadır Öztürk

Bahadır Öztürk

Antalyaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu bu sezon oynadığı futbolla alkış topladı. Düzenli olarak 11'de çıkan Bahadır'ın piyasa değeri sezon başında 150 bin euroydu. Şimdi ise 650 bin euro... Değeri 3 ayda %333 çıktı.

11Altay Bayındır

Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay'ın değeri 3 ayda 3 milyon 400 bin euro kadar arttı! Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro oldu. Kaleyi vermeye niyeti olmayan Altay, %556 oranında değer kazandı...

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