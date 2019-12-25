Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de bu sezona damgasını vuran ve piyasa değerine değer katan oyuncuları sizler için sıraladık...
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1
Ekim ayında açıklanan oyuncuların piyasa değerinin ardından 3 ay geçti. Bu 3 ay içinde bazı futbolcular Süper Lig'e damga vurarken değerlerini de arttırdılar. İşte Süper Lig'de bu 3 ay içinde değerini en çok arttıran futbolcular...
2
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Ferdi, bu sezonla birlikte forma şansı da bulmaya başladı. Attığı gollerle de değerini arttırıyor... Genç futbolcu, sezon başına göre değerini %66.7 arttırdı ve bonservis ücretini 600 bin eurodan 1.5 milyon euro yaptı.
3
Recep Niyaz
Uzun zamandır patlama yapması beklenirken değerini 24 yaşında arttırdı. Sezon başında bonservis değeri 700 bin euro iken şu anda 1.5 milyon euro. 3 ayda piyasası %87.5 arttı.
4
Ozan Tufan
Fenerbahçe'de bu sezon adeta yeniden doğdu... Sezon başında 1.5 milyon euroya kadar düşen değerini kısa süre içinde 3 milyon euroya çıkarttı ve 3 ayda değerini %100 katladı.
5
Farouk Miya
Konyaspor son haftalarda kötü gitse de takımın Ugandalı futbolcusu Farouk Miya parlamaya devam ediyor. Piyasa değeri 900 bin eurodan 2 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Bu da %122'lik bir artışı gösteriyor...
6
Mert Hakan Yandaş
Süper Lig lideri Sivasspor'un değişilmez isimlerinden Mert Hakan, gösterdiği performansla büyük takımların radarına girmiş bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon değerini %200 oranında arttırdı.
7
Caleb Ekuban
Trabzonspor'da sakatlanmadan önce attığı gollerle lige damgasını vuran Ekuban'ın değeri sezon başına göre %220 arttı. 1 milyon 250 bin euro olan bonservis değeri şu anda 4 milyon euro...
8
Vedat Muriqi
Sezon başında 3.5 milyon euroya Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat, sarı lacivertli ekipte inanılmaz bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'deki ilk 3 ayında beklentilerin de üzerine çıkan Muriqi'nin değeri 3.5 milyondan 8 milyon euroya kadar çıktı ve değerini %220 yükseltti.
9
Uğurcan Çakır
Trabzonspor'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Uğurcan, sezon başında 1.5 milyon euro olan değerini şimdi 6 milyon euro yaptı. Avrupa devlerinin de radarına giren Uğurcan'ın değeri %300 arttı.
10
Bahadır Öztürk
Antalyaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu bu sezon oynadığı futbolla alkış topladı. Düzenli olarak 11'de çıkan Bahadır'ın piyasa değeri sezon başında 150 bin euroydu. Şimdi ise 650 bin euro... Değeri 3 ayda %333 çıktı.
11
Altay Bayındır
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay'ın değeri 3 ayda 3 milyon 400 bin euro kadar arttı! Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro oldu. Kaleyi vermeye niyeti olmayan Altay, %556 oranında değer kazandı...