Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Ferdi, bu sezonla birlikte forma şansı da bulmaya başladı. Attığı gollerle de değerini arttırıyor... Genç futbolcu, sezon başına göre değerini %66.7 arttırdı ve bonservis ücretini 600 bin eurodan 1.5 milyon euro yaptı.