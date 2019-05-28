Süper Lig'de işler karıştı! Okan Buruk...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezon öncesi Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Ankaragücü’nde sözleşmeli hoca yok. Rizespor ve Gençlerbirliği’nde ise belirsizlik devam ediyor.
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Boştaki teknik direktörler ise yeni sezon öncesinde kulüplerden teklif bekliyor. İşte hoca borsasında son durum:
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’i Avrupa potasında bitirdi. Ön eleme oynamaya hak kazandı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, ligin son periyoduna hocasız girdi.
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Erol Bulut’un ayrılığının ardından takımın başında çıkan sportif direktör Ali Ravcı, yeni hoca için geri sayımda.
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Sarı siyahlılar bu doğrultuda ilk olarak Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Görüşme yapıldı
Yeni Malatyaspor'un şimdi de rotasını Tayfun Korkut’a çevirdiği ve genç teknik adamla menajerler aracılığıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
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Tayfun Korkut'un Türkiye’de birçok kulüple ismi anılıyor.
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Sivasspor’da Keleş kararı
Yiğidolar, Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Hakan Keleş’e emanet etmişti. Ancak Kırmızı- Beyazlılar, genç çalıştırıcı ile yola devam etmeyecek.
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Teknik adam arayışlarına ciddi şekilde başlayan İç Anadolu ekibinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın gündemde birçok isim var.
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Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve ilk yarının son haftalarına doğru görevinden ayrılan Çalımbay, kırmızı beyazlıların listesinde ilk sırada yer alıyor.Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
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Bülent Uygun yeniden
Sivasspor'un Rıza Çalımbay dışında Bülent Uygun’u da gündeminde tuttuğu gelen haberler arasında.
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Rizespor’da Buruk bekleniyor
Devreyi 12 puanda bitiren Çaykur Rizespor sezonun ikinci yarısına damga vurarak Avrupa biletini kaçırmıştı. Yeşil- Mavililer’de bu başarının mimarı Okan Buruk’un sözleşmesi sona erdi.
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Genç hocayla yapılan görüşmede Buruk’un düşünmek için süre istediği öğrenildi.
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Adı birçok takımla anılan Buruk, önümüzdeki günlerde kararını verecek ve Çaykur Rizespor’a bildirecek. Rize de bu doğrultuda harekete geçecek.
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Ankaragücü, Kaplan’la devam
Küme düşmesine kesin gözle bakılırken Mustafa Kaplan’la ligde kalan Ankaragücü’nde deneyimli hocanın sözleşmesi sona erdi.
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Yeni sezon için henüz net bir adım atılmazken, camianın Kaplan’la devam edilmesi yönünde ciddi talebi söz konusu.
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Yönetimin de bunu göz önünde bulundurarak Kaplan’la bir görüşme yapacağı öğrenildi. Ankaragücü’nde hoca konusu birkaç güne kadar netleştikten sonra yeni sezon için adımlar atılacak.
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Kemal Özdeş ve Mustafa Denizli’yle çalışarak sezonu bitiren Kasımpaşa’nın da gündeminde birçok hoca var.
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İstanbul ekibinde adaylar arasında öne çıkan isim ise İrfan Buz.
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Geçen sezonu takım çalıştırmadan geçiren Buz’la önümüzdeki günlerde yönetim arasında bir görüşme gerçekleşecek.
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Başkan Turgay Ciner’in takımı Buz’a emanet etmeyi çok istediği konuşuluyor.
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Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.