Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (34. Hafta)

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir sezon daha geride kalırken ligin kapanış haftasında karşılaşmalardan öne çıkanlar vardı... İşte o detaylar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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KUPA ŞAMPİYONU 3'Ü KAPTI! OSMANLI VEDA ETTİ
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, kümeden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3'te kaydettiği golle 2-1 yedi ve sezonu 3 puanla kapattı. Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 42'yükseltti. Osmanlıspor ise 33 puanla lige veda etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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ANTALYA DERBİSİ ALANYA'NIN!
Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda hakem Serkan Tokat'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki gol daha bulan Aytemiz Alanyaspor mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ligi 40 puanla 12 sırada, Antalyaspor da 38 puanla 14. sırada tamamladı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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HOŞÇAKAL SÜPER LİG...
Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği 15. dakika Skuletic'in attığı golle rakibini devirerek Süper Lig'e veda etti. Mücadeleyi kazanmasına rağmen Bursaspor, istikrarsız bir sezonu geride bıraktı. Şampiyonluk sonrası en kötü ikinci sezonunu yaşayan yeşil beyazlılarda gole en fazla katkı veren isim kaptan Pablo Martin Batalla oldu. Yeşil beyazlı ekibe veda eden Arjantinli oyuncu sezonu 5 gol ve 7 asist ile tamamladı. En fazla gol sevinci yaşayan Bogdan Stancu ise 8 kez rakip fileleri havalandırırken tüm golleri lig maçlarında geldi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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YUSUF YAZICI SİTEM ETTİ! GOLÜN ARDINDAN...
Kardemir Karabükspor 'u 3-0'la geçen Trabzonspor'da maça Yusuf Yazıcı damga vurdu. Mücadelede bir gol atan Yusuf'un attığı gol sonrası hareketi dikkatlerden kaçmadı. Genç yıldız golün ardından sevinmemesi ekranlara yansırken bu durumun nedeninin N'Doye olduğu iddia edildi. Kaçırdığı goller ve kötü futbolu nedeni ile protesto edilen Dame NDoye'ye tepki gösterilmemesini isteyen Yusuf Yazıcı golün ardından önce N'Doye'ye gitti daha sonra kısa süreli sitem etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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GOL DÜELLOSU MALATYA'NIN!
Evkur Yeni Malatyaspor, karşılıklı gollere sahne olan maçta Kayserispor'u mağlup etti. Kayserispor'un iki golü son 9 dakikada gelirken maçın bitiş düdüğü ile mücadeleyi Malatyaspor 3-2 kazandı. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor ligi 43 puanla 10 sırada tamamladı. Kayserispor ise 44 puanala 9. sırada bitirdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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TFF DUYURDU! LARIN HAT-TRICK YAPTIBeşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'n son haftasında Sivasspor'u 5-1 mağlup etti ve sezonu 4. sırada tamamladı. Siyah Beyazlıların 4. golünde Talisca'nın vuruşunda top Larin'in göğsüne temas ederek ağlarla buluşmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi kayıtlarına göre bu gol Larin'e yazıldı. Böylere Cyle Larin, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yapmış oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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LENS'E BÜYÜK ŞOK! BİR ANDA BAŞLADILAR...
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ama beklentilerin çok uzağında kalan Jeremain Lens, Sivasspor maçında taraftarlar tarafından tepki gördü. Beşiktaş, sezonun son maçında Sivasspor'u 5-1 mağlup ederken, taraftarlar bu sezon performansı eleştirilen Jeremain Lens'i maçın ikinci yarısında zaman zaman yuhaladı. 64. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bırakan Hollandalı futbolcuya takım arkadaşları ve teknik heyet destek verdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE SONRADAN AÇILDI AMA...
Konyaspor'u ağırlayan ve karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe ligdeki son 10 maçında yenilmedi ve bu karşılaşmalardan 9'unu galip tamamladı. Ligin son haftasını da zaferle kapatan sarı lacivertliler sezonu 2. sırada bitirdi. Öte yandan Fenerbahçe, ligi devam eden en uzun galibiyet serisi ile tamamladı. (8)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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GALATASARAY'DAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK! TERİM...
Fatih Terim, Süper Lig tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Bu sezon Süper Lig'de takımın başında son haftaya giren 17 teknik direktörün kariyerlerindeki toplam lig şampiyonluğu sayısı ise 5. Bu arada Galatasaray lig tarihinde ilk kez şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe'ye iki fark attı. (21-19)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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21. şampiyonluğun muhteşem hikayesi burada! 9. sezonunda 7. şampiyonluğunu kazanan Terim, Aslan'ı yine mutlu sona taşıdı... İzlemek için videoya tıklayınız...