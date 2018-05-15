Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (33. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı... Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşanGalatasaray'a Göztepe ile oynacayacağı son maçta 1 puan yeterken, ligden düşmeyi garantileyen son takım Osmanlıspor oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte maçlardan öne çıkanlar ve kameralara yansımayan anlardan da oluşan 33. hafta maçlarına dair bilgiler...
Fotoğraflar: Ajans
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EMRE BELÖZOĞLU BUNU DA YAPTI!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 69'a yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu. Emre Belözoğlu, maçta sakat olduğu halde asistini yapmayı başardı ve fark yarattı. Sakatlanma pozisyonundan yaklaşık 1 dakika sonra Antalyasporlu Yekta Kurtuluş'tan topu çapan Emre Belözoğlu, rakip sahaya hızla girerek pasını Edin Visca'ya aktardı. Boşnak yıldız, fileleri havalandırırken asist yapan Emre oyunu seke seke terk etti.
Fotoğraflar: Ajans
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İLHAN CAVCAV SEZONUNDA DÜŞTÜLER!
Süper Lig'de 29 yıldır mücadele veren Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek küme düştü. Efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında yoluna devam eden Başkent temsilcisi, efsane başkanının adı verilen sezonda küme düşme üzüntüsünü yaşadı. 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Ümit Özat'ın takımı, bu maçtan sonra üst üste 5 yenilgi alarak sonunu hazırladı. Kırmızı-siyahlılar son 10 hafta içinde yalnız Galatasaray'dan 3 puan aldı. Gençlerbirliği Süper Lig'de bir önceki sezonu sekizinci sırada bitirmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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BELHANDA SEZON REKORUNU KIRDI!
Galatasaray evinde Malatyaspor'u 2-0'la geçerken Younes Belhanda'nın 30. saniyede attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu. Öta yandan Belhanda'nın bu sezon Galatasaray formasıyla ligde attığı üç golü de Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. Maçta gelen diğer bir golü ise sarı kırmızılıların golcü yıldızı Gomis attı. Fransız yıldız, gol sayısında 28'e ulaşırken Süper Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Alex'in (28) rekoruna da ortak oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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GÖZ GÖZ'DE ZİRVE DEMBA BA'NIN
Konyaspor ile oynanan ve 1-1 tamamlanan maçta takımı adına golü kaydeden iism Demba Ba oldu. Devre arasında Göztepe'ye transfer olan Demba Ba, bu sezon Süper Lig'deki 12. maçında 7. golünü atarken İzmir ekibinin kadrosunda ondan daha fazla gol atan oyuncu olmaması Senalli oyuncunun ne denli etkili bir golcü olduğu konusuna dikkat çekti.
Fotoğraflar: Ajans
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GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN! EMRE AKBABA...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor deplasmanında hayati 1 puan kazandı. Mücadele 2-2 biterken Akdeniz temsilcisi 37 puana yükselerek ligde kalmayı garantiledi. Dikkat çeken detay ise Emre Akbaba, Süper Lig'de forma giydiği son 10 maçta 10 gole katkıda bulundu. Yedi gol kaydeden genç kaptan, üç de asist üretti.
Fotoğraflar: Ajans
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TRABZON DİREKTEN DÖNSE DE...
Trabzonspor konuk olduğu Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk devresindeki bir pozisyonda bordo mavililerin atağında iki kez top direkten dönerken bu durum Trabzonspor'un ilginç bir istatistiğe imza atmasına da neden oldu. Buna göre Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan maçlar dahilinde en çok topu direkten dönen (19) takım Trabzonspor oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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10'A VEDA ETTİLER
Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan ve Bursa'daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla için karşılaşma öncesi veda töreni düzenlendi. Deneyimli oyuncuya plaket takdim edilirken, adının ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu 10 numaralı forma da verildi. Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yeşil-beyazlı forma ile görev aldığı 8 sezonda toplam 248 resmi maça çıkan yıldız isme taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
Fotoğraflar: Ajans
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PEKTEMEK DEMEK...
Mustafa Pektemek, Osmanlıspor maçında rakip fileleri havalandırarak önemli bir seriye son vermiş oldu. Beşiktaş'ın son 33 golünün tamamı yabancı futbolculardan gelmişti. Ancak Pektemek 51'de attığı golle bu seriyi bozdu. Siyah beyazlı ekip ligin ikinci yarısında yerli futbolculardan gol bulamayan tek takımdı. Öte yandan 29 yaşındaki oyuncu ligde Beşiktaş formasıyla son golünü 3 Mayıs 2015'te deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta atmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE'DEN TARİHİ ZAFER! İLK KEZ...
Fenerbahçe, Karabükspor'u deplasmanda 7-0 gibi ezici bir üstünlükle geçerken Süper Lig'de tam 8 yıl sonra bir maçın ilk yarısında 3'ten fazla gol attı. Sarı Lacivertliler son olarak 2010 yılında 4-0 galip geldiği Antalyaspor maçının ilk yarısında 4 gol atma başarısı göstermişti. Daha önemli bir başka detay ise Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı. Öte yandan 17 dış saha maçından 11 galibiyet alarak bu alanda zirvede yer alan sarı lacivertliler, deplasman maçlarında sadece 2 yenilgi aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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NE YAPTIN SEN HASAN ALİ!
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden sol bek Hasan Ali Kaldırım, son haftalardaki performansıyla adeta fark yarattı. 28 yaşındaki oyuncu son 5 maçta 4 asist yaparak adeta kendini aştı. Milli yıldız ondan önceki 18 karşılaşmada sadece 1 asist yapabilmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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AKHİGO KAZANDI, OSMANLI DÜŞTÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla ligden düşen 3. takım Osmanlıspor oldu. Osmanlıspor ise öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu.
Fotoğraflar: Ajans
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"Göztepe’nin normal şartlarda Galatasaray’ı yenme ihtimali var" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta sonu oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...