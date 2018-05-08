Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (32. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası tamamlanırken zirve yarışında en büyük darbeyi Başakşehir aldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Nefes kesen maçlarda öne çıkanlar ve kameralara yansımayan anlar da vardı... İşte 32. hafta karşılaşmalarından öne çıkanlar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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ŞEHİR FENAL'ARDA'
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği maçta 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Maça ise oyuna sonradan giren Arda Turan'ın yan hakeme fiziksel temasta bulunarak tepkis göstermesi sonucu yediği kırmızı kart, Sivas'ın son dakikada bulduğu beraberlik golü ve maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarını tutamayan Emre Belözoğlu damga vurdu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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SİVAS'TAN BAŞAKŞEHİR'E TARİHİ ÇELME
Sivasspor'un şampiyonluğa en çok yaklaştığı 2008 - 2009 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek ağır bir darbe almış o sezonda Beşiktaş, Sivasspor'un 1 puan önünde 13. şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu sezon ise son haftalara girilirken en önemli şampiyonluk adaylarından Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puanı Sivas'ta bıraktı. Bu durum akıllara Sivasspor'un şampiyonluğa uzanmasına çok yaklaştığı 2009 yılında İBB'ye 2-1 yenildiği maçı getirdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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SERGEN'İN ETO'O'SU VAR!
32. haftanın diğer bir mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 sona ererken Konyaspor'un galibiyet golünü 37. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o bu sezon Konyaspor'da 7. golüne imzasını attı. Alınan bu sonucun ardından Karabükspor 12 puanla son sırada kalırken, arka arkaya 12. yenilgisini aldı. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Konyaspor ise 35 puana çıktı ve son 7 haftadaki 4. galibiyetine ulaştı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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BURAK YILMAZ YUHALANDI! 7. GOLDEN SONRA...
Sezon başında Trabzonspor’a gelen ve alınan galibiyetlerin gol ayağındaki en önemli ismi Burak Yılmaz, 5-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının ikinci yarısında taraftarın hışmına uğradı. İki haftadır Trabzonspor’dan ayrılık sinyalleri veren tecrübeli golcü özellikle 5-2’den sonra büyük tepki gördü. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir de mücadelede etkisiz olan diğer isimlerdendi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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OSMANLI ATEŞTE! ALANYA NEFES ALDI
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Osmanlıspor 33 puana yükseldi, Alanyaspor ise haftayı 36 puanla kapadı ve rahat bir nefes aldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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POGBA SAHAYI TERK ETTİ, ORTALIK KARIŞTI!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. maçın 87. dakikasında ise ilginç anlar yaşandı. Kırmızı siyahlı takımın deneyimli futbolcusu Florentin Pogba, yaşadığı sakatlığının ardından sahayı terk etti. Oyuncu değiştirme hakkı dolan Ankara temsilcisinde Pogba ile Ahmet Oğuz arasında tartışma yaşandı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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KADIKÖY KARIŞTI! OYUNCULAR ISINIRKEN...
Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Sarı lacivertliler 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Nefes kesen maçta zaman zaman tansiyon da yükseldi. İkinci yarının orta bölümlerinde Fenerbahçeli futbolcular ısınırken onlarla birlikte olan antrenör ile Bursasporlu futbolcular arasında kavga çıktı. Hasan Çetinkaya, futbolcuları uzaklaştırmak için sahanın içine kadar girdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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ALKIŞLAR GOMIS'E...
Galatasaray, Akhisarpor mücadelesinin 90. dakikasında sarı-kırmızılılar Linnes'in ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Fransız golcü futbolcu Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya attı. Yıldız futbolcu, penaltıyı kaçırdığı gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı. Mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla kaçırdığı penaltı için adeta yere çöküp kalan Gomis'i minik bir taraftar teselli ederken yıldız oyuncunun takımının kazanmasına rağmen gol atamadığı için büyük bir üzüntü yaşaması taraftarların da takdirini kazandı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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BU DA OLDU! SAHAYA AYAKKABI ATTILAR
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 2-1'le geçtiği maçta Akhisar tribünlerinden sahaya ayakkabı atıldı. Objektiflere takılan bu görüntü 'Pes' dedirtirken Akhisarsporlu futbolcu Miguel Lopez, ayakkabıyı alıp sahanın dışına atarken tribünleri uyardı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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GÖZ GÖZ FIRSAT TEPTİ
Avrupa biletini alabilmek için beşincilik kovalayan Göztepe, kendi evinde ağırladığı Yeni Malatya ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Sivas'ın puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Ligdeki 9. beraberliğini alan Göz Göz, 48 puanla 6. sırada kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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KARTAL SERİYİ 43 YAPTI!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk şansının azalmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle namağlup serisini 43 maça çıkardı. Kayserispor ise siyah-beyazlı takım karşısında aldığı sonuçla ligde üst üste 3. kez yenildi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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"Kötü birisi değilim ama iyi olmaktan yoruldum" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor galibiyetinin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...