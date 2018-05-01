Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (31. Hafta)

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (31. Hafta)
Ligin 31. haftasında şampiyonluk yolunda çok önemli bir hafta daha geride kaldı. Zirve yarışı mücadelesinde haftanın maçında kazanan Galatasaray olurken haftanın kaybedeni de Beşiktaş oldu...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 11
Şampiyonluk mücadelesinde içerisindeki diğer takımlarda Başakşehir ve Fenerbahçe de haftayı galibiyetle kapattı. İşte 31. haftanın öne çıkanları...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 11
DEMBA BA İZMİR'DE ŞOKU YAŞADI!
31'inci hafta açılış maçında Göztepe, konuk ettiği Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılım inadını sürdürdü. Maça damga vuran olay ise Demba Ba'ya gösterilen tepkiydi... Demba Ba, Beşiktaş maçı sonrası sakatlığı nedeniyle Bursa ve Akhisar karşısında formasını giyememişti. Senegalli forvet, Karabük maçında 67. dakikada Halil'in yerine oyuna girdi. Göztepe taraftarları, sezon sonu Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Demba Ba'yı, "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratı eşliğinde protesto etti ve top ayağına her geldiğinde yoğun ıslıklarla tepki gösterdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 11
SİVASLILARDAN ROBINHO'YA TEPKİ
Sivasspor, Süper Lig'de kalma savaşı veren rakibine ağır bir darbe daha indirdi. Küme düşme hattında yer alan Ankara ekibi maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken mücadelede ilginç bir olay yaşandı... Sivassporlu Robinho, maçta 1-0 geride olan ve bütün riskleri alan Gençlerbirliği karşısında takım arkadaşlarına pas yapmalarını, hücum etmemelerini işaret etti. Sivassporlu futbolcular top çevirmeye başladı. Bunun üzerine Sivasspor tribünlerinden ıslıklar yükselmeye başladı. Robinho ise bu tepki karşısında neye uğradını şaşırdı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 11
FIRTINA'YA HAYAT VEREN İKİLİ
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi. Ligin geride kalan 31 haftasında fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda Burak 23, Yusuf 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti. Takımlarının en skorer iki ismi olan Burak ve Yusuf, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı. Daha çok yabancılarınn gollerde söz sahibi olduğu Süper Lig'de, Burak ve Yusuf, takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı. Burak ve Yusuf attıkları gollerle de Trabzonspor'a 42 puan katkı sağladı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 11
F.BAHÇE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI
Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi 4-1 kazanırken sarı lacivertlilerin 3. golü tartışma yarattı. Kasımpaşalı futbolcular Valbuena'nın attığı gol öncesinde Giuliano'nun topu dışarıdan çevirdiği yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cüneyt Çakır ise yardımcısından aldığı işaretle golün nizami olduğu yönünde karar verdi.Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında Valbuena ile bulduğu gol, tartışmalara neden oldu. Kasımpaşalı futbolcular, gol öncesinde topun dışarından çevrildiği yönünde itirazlarda bulunsa da Cüneyt Çakır gol kararı verdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 11
MALATYA RAHATA ERDİ!
Yeni Malatya, Teleset Mobilya Akhisar ile kendi evinde karşılaştı. Yeni Malatya, ligde oynadığı 30 maçın ardından 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek; 38 puanla 10. sırada bulunuyordu. Akhisar ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 35 puanla 13. sırada yer alıyordu. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Malatya, Akhisar karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyordu. Sarı kırmızılılar bunu da başararak ligde kalma yolunda önemli bir puan alarak haftayı sıkıntısız kapattı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 11
ŞEHRİN 4-4'LÜK ADAMI VISCA!
Başakşehir, fikstüründeki belki de en kritik maçta düşme hattındaki Osmanlıspor'u 4-1 yenerek hata yapmadı. Başkent temsilcisi karşısında mağlup duruma düşen İstanbul ekibi son bölümde sahneye çıkan usta ayaklarıyla kazanarak puanını 65 yapıp Galatasaray'ı takibe devam etti. Turuncu-Lacivertli takımda öne çıkan isimse Boşnak yıldız Edin Visca'ydı... Takımının beraberlik golüne imza atan Visca, Süper Lig’de bu sezon 7 gole ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu 14 asistle de bu alanda zirvede yer alıyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 11
TERİM MAÇA DAMGA VURDU! O AN...
Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Fatih Terim’in kaçan penaltı anındaki görüntüsü maça damga vurdu. Mücadelenin 66. dakikasında müthiş bir fırsat yakalayan sarı kırmızılılarda penaltı noktasına gelen Gomis topu direğe nişanladı. Terim o anın heyecanıyla penaltı vuruşunu izlemedi ve yüzünü tribüne döndü. Gomis’in topu direğe nişanladığı sırada taraftarın tepkisini yanlış yorumlayan Fatih Terim kısa süreli bir sevinç yaşadı. Ancak daha sonra yüzünü sahaya dönen ve topun ağlara gitmediğini anlayan Terim büyük şaşkınlık yaşadı. Terim’in o anları sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Derbide ilk yarı oynanırken gözlerden kaçan bir dirsek vakası vardı... Beşiktaşlı yıldız Talisca, Fonk ile yan yana koştuğu esnada Hollandalı oyuncuya dirsek attı ve bu anlar hakem ve ekibi tarafından farkedilmedi. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarının gözünden kaçarken 24 yaşındaki futbolcu, Donk’a attığı dirseğin ardından bacağını tutarak yere düştü. Kısa bir süre yerde kalan Talisca, daha sonra yerden kalkıp maça devam etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 11
BURSA KOMADAN ÇIKTI, KONYA'DA ALARM!
Bursaspor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu. Bursaspor bu skorla 39 puana yükseldi ve küme düşme tehlikesini büyük oranla savuşturdu. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile kritik hatta...