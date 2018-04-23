Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (30. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'de sona doğru yaklaşırken 30.hafta maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Ligde son haftalara girilirken artık nefesler tutuldu...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Şampiyonluk yarışı nefes keserken, düşme potası da deyimi yerindeyse alev alev... Düşmesi kesinleşen Karabükspor dışında hangi takımların ligden ayrılıp kalacağı da merak konusu... İşte 30. hafta maçlarına dair bilgiler ve karşılaşmalardan öne çıkanlar...
Fotoğraflar: Ajans
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BAŞAKŞEHİR HAVAL'ARDA'
Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın damga vurduğu maçta Başakşehir, Kayserispor'u 3-1'le geçti. Arda 1 gol ve 1 de asist yaparak performansı ile maça damga vururken Visca da 1 gol ve 1 asistle dikkat çeken diğer bir isimdi...
Fotoğraflar: Ajans
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"SOKAKTAN 11 ADAM GELSE..."
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme potasına girdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ardından futbolcularına yüklendi. Özat'ın "Sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu." sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Ajans
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BURSA NEFES ALDI! HARUN NEDEN PENALTI ATMADIĞI AÇIKLADI...
Süper Lig’de 3 maç aradan sonra, deplasmanda ise 15 maç aradan sonra kazanan Bursaspor, haftalar sonra derin bir nefes aldı. Maçtaki performansı ile tam not alan Bursaspor file bekçisi Harun Tekin ise maç sonu yaptığı açıklama ile gönülleri de fethetti. Kritik galibiyetin mimarlarından olan Yıldız kale taraftardan tecrübeli kaleci, son penaltı golü öncesi taraftarın "Harun Tekin atsın" çağrısını duymazdan geldi ve maçın ardından "Son penaltıyı benim atmamı istediler ama bu rakibe saygısızlık olurdu. Benim işim penaltı atmak değil" ifadelerini kullanarak fark yarattı.
Fotoğraflar: Ajans
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TRABZON'UN MELER KABUSU!
Trabzonspor, demir Grup Sivasspor'a evinde hiç beklemediği bir şekilde yenildi. Girdiği posizyonları cömertçe harcayan ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Bordo Mavili takımda bir detay da ön plana çıktı. Fırtına, Halil Umut Meler’in bu sezon yönettiği 3. maçta da istediğini alamadı. Sivasspor ile oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği hiçbir karşılaşmayı kazanamayan bordo- mavili takım, daha önce 9. haftada Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilirken, 17. haftada ise Karabük ile 1-1 berabere kalmıştı..
Fotoğraflar: Ajans
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KAYIP ARANIYOR... NE OLDU SANA BELHANDA!
G.Saray, Alanyspor deplasmanından 3-2'lik zaferle dönmeyi başardı. 82. dakikada attığı golle takımına hayat veren Sinan Gümüş kahraman ilan edilirken, sezon başından bu yana skora etki etmediği gerekçesiyle yoğun bir eleştiriye maruz kalan Younes Belhanda yine eleştirilerin hedefi oldu. G.Saray'ın oynadığı 15 deplasman maçının 12'sinde sahada olan Faslı yıldız, bu 12 maçta gol veya asist üretemedi. Bu sezon ligde 2 gol ve 8 asistlik performansa imza atan Belhanda, skora katkı yaptığı tüm maçları Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı. Öte yandan Belhanda son 7 maçta da skora katkı veremedi.
Fotoğraflar: Ajans
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G.SARAY MAÇINDA PENALTI KRİZİ
Galatasaray maçına damga vuran pozisyon ise 63. dakikada yaşandı. Douglas kaleci Muslera'yı geçerken, Uruguaylı kaleci rakibinin net bir şekilde ayağına temas ederek düşürdü. Herkes penaltı ve kırmızı kart beklerken, yardımcı hakem Kemal Yılmaz ofsayt bayrağını kaldırınca hakem Ümit Öztürk yardımcına uyarak ofsayta hükmetti. Bu pozisyon öncesi maçta skor 2-2'ydi. Çok ses getiren bu pozisyon maçın en çok tartışılan gündem maddesi olarak öne çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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EGE DERBİSİNDE GÜLEN OLMADI!
Ege derbisinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Akhisar, son 4 maça 35 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Göztepe ise haftayı 44 puanda kapattı.
Fotoğraflar: Ajans
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SEN NEYMİŞSİN SERGEN! HAFTALARDIR...
Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, son 5 maçta kalesini gole kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında 25. haftada Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Konyaspor, son 5 haftada ise 3 galibiyet elde etti, 2 maçta berabere kaldı. Atiker Konyaspor bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi.
Fotoğraflar: Ajans
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ETO'O GÖNDERMESİ! 'ÇOCUKLAR HATA YAPAR...'
Samuel Eto'o'yu paralalarla protesto ederek tepki gösteren Antalyaspor taraftarına, Konyaspor taraftarından gönderme... Atiker Konyasporlu taraftarlar, Antalyaspor taraftarının geçtiğimiz hafta oynanan maçta Samuel Eto'o'ya yapıtıkları paralı protestoya tepki gösterdi. Yeşil beyazlılar, stadyuma "Endişelenme Samuel Eto’o, çocuklar hata yapar, babalar affeder" pankartını asarak Kamerunlu oyuncuya sahip çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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KARTAL İLK KEZ 4'TE 4 YAPTI! SERİ 42 OLDU...
Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını 3-1'lik skorla galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.
Fotoğraflar: Ajans
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EROL BULUT ŞAŞTI KALDI! OYUNCUSUNDAN FIRÇA...
Vodafone Park'taki maçın 38. dakikasında Malatyaspor atağa çıkmaya çalışırken topa hareketlenen Khalid Boutaib, Caner Erkin ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem oyuna devam kararı verince Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut oyuncusuna seslenerek yerden kalkmasını istedi. Faslı oyuncu birden ayağa kalkıp Bulut’a doğru dönüp sinirli şekilde bir ellerini yana açarak tepkisini dile getirdi. Bulut ise bu hareket karşısında neye uğradığını şaşırdı ve öylece bakakaldı.
Fotoğraflar: Ajans
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BEŞİKTAŞ TARAFTARI SAHAYA YABANCI MADDE ATINCA...
Mücadelenin ikinci yarısında Vodafone Park Kapalı diye tabir edilen kısma yakın olan Güney Tribünü Alt Kısım’da bulunan Beşiktaşlı bir taraftar sahaya yabancı madde attı. Skor 1-1'ken zaman geçirmeye yönelik hareket yaptığ gerekçesiyle Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Chabake’ye sinirlenen taraftar, oyuncuya doğru çakmak büyüklüğünde bir yabancı madde fırlattı. Bunu gören Beşiktaşlı diğer taraftarlar ise sahaya yabancı madde atan taraftara çok sinirlendi ve onu karga tulumba polise teslim etti. Gözaltına alırken taraftarın hakkında kanuni işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE 4 KÖŞE!
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve 3 puanı cebine koydu. Maça damga vuran isim ise Brezilyalı yıldız Giuliano oldu. Sambacı, 3 asist ve 1 golle maçın tartışmasız yıldızı oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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NE YAPTIN VOLKAN! MAÇ OYNANIRKEN...
Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'i orta sahada görenler 'Yok artık' dedi. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, topu uzaklaştırmak için orta sahaya kadar geldi. Bu anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN POZİSYON!
Fenerbahçe- Antalyaspor mücadelesinin 26. dakikasında 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü devam ederken Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasından Djouru'dan seken topu Fenerbahçeli futbolcunun önünde kaldı. Neustadter boş kaleye topu ağlara gönderirken yan hakemin kalkan ofsayt bayrağıyla gol iptal oldu. Bu pozisyonun gol değeri kazanmaması Fenerbahçelileri çileden çıkardı.