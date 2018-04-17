Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (29. Hafta)

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Nefes kesen mücadelelere sahne olan haftada öne çıkanlar ve karşılaşmalarda dikkat çeken detaylar vardı... İşte o ayrıntılar ve maçlara damga vuranlar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 13
BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARTIŞMALI POZİSYON!
Akhisarspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 16. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Akhisarspor hücumunda top Beşiktaş ceza sahasına doğru havadan gönderildi. Kalesini terk eden Fabri tam ceza sahası çizgisi üzerinde topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular Fabri'nin ceza sahası dışında topu yumrukladığını iddia ederek itirazlarda bulundu ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 13
AHKİSAR'A DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ!
Beşiktaş'ın Akhisar'ı 3-0 yendiği maç sonunda ilginç bir olay yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından sahaya inen minik bir taraftar, Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'nin yanına gitmek istedi. Güvenlik görevlilerinin engel olmak istediği genç için Tosic devreye girdi. Tosic, genci alarak Pepe'nin yanına gitmesine yardımcı oldu. Pepe'ye kavuşan genç büyük sevinç yaşadı. Pepe, hayranına formasını hediye etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 13
PAŞA İSTEDİĞİNİ 2. YARIDA ALDI!
Kasımpaşa 2. yarıda attığı gollerle Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golleri 55. dakikada Trezeguet ve 66. dakikada Bernard Mensah'tan geldi. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kasımpaşa puanını 40 yaptı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 13
ALANYA PES ETMEDİ VE...
Yeni Malatyaspor deplasmanında Adem Büyük’ün golüyle geriye düşen turuncu-yeşilli ekip, mücadeleyi bırakmadı. Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor, zorlu Malatyaspor deplasmanından puan çıkarmayı başardı. Evkur Yeni Malatyaspor'u öne geçiren golü 78. dakikada Adem Büyük kaydetti. Adem bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Aytemiz Alanyaspor'a kritik puanı getiren golü ise 90+4'te Welinton attı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 13
"FENER'İ BANA BIRAKIN" DEDİ! ANCAK YEDEK KALDI...
Sivasspor'un Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maç öncesi "Sahada gerekeni yapacağım" dediği ifade edilen Robinho mücadeleye yedek soyunmuştu. 57. dakikada oyuna dahil olan Brezilyalı star, 90. dakikada takımının tek golünü attı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu "Hocamın kararına saygılıyım" dedi. Öte yandan Robinho'nun yedek kalması birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu. Spor yorumcusu otoritelerden, sosyal medyaya kadar bir mecrada Robinho'nun maça ilk 11'de başlaması gerektiği savunuldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 13
SİVAS - F.BAHÇE MAÇINDAN ÖNE ÇIKANLAR...
Sivasspor'un Süper Lig tarihinde evinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (25). Sivasspor’un iç sahadaki yedi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi (5G 2B). Deplasmanda çıktığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (6G 4B), bu maçların altısında gol yemedi. Bu sezon deplasmanda en fazla gol atan takım Fenerbahçe (25).
Kayserispor sahasında Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi, rakibini ateş çemberinin içine attı. 5 gole sahne olan maçta 2 takımın da 1'er topu direkten döndü. 56'da ise bir kararı çıktı ve Sessegnon atışı gole çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip böylece üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 44'e yükseltti. G.Birliği ise 30 puanda, tehlikeli bölgenin içinde kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 13
ANTALYA'DA ETO'O SKANDALI! ŞOK GÖRÜNTÜ...
Antalya'da oynanan Antalyaspor - Konyaspor maçı 0-0 biterken karşılaşmada Eto'o krizi yaşandı. Kamerunlu yıldızın gün yüzüne çıkan görüntüleri Antalyaspor camiasını kızdırdı. Devre arasında Antalyaspor’dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor’un yolunu tutması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto’o’nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 13
GÖZ GÖZ HAFTALAR SONRA KAZANDI!
Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde evinde Bursaspor’u konuk eden Göztepe rakibini 2-1 mağlup etti. Sow 87'de Bursaspor'u umutlandırsa da Göz-Göz galibiyete uzandı. Bu sonuçla 43 puana yükselen İzmir ekibi Avrupa kupalarına katılma yolunda ümitlendi. Bursaspor üst üste 3. maçını kaybedip düşme hattına doğru geriledi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
11 / 13
ASLAN EVİNDE LİDERLİĞİ ALDI! EMRE VE ARDA...
Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek bir haftalık aranın ardından tekrar lig liderliğine yükseldi. Sarı kırmızılılara zirveyi getiren golleri 60. dakikada Mariano ve 90. dakikada Emmanuel Adebayor (kendi kalesine) attı. Karşılaşmaya tribünlerden Emre Belözoğlu ve Arda Turan aleyhinde yükselen ıslıklar damga vurdu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
12 / 13
KAPTAN GEMİYİ TERK ETMEDİ!
Trabzonspor kaptanı sakat sakat oynadı, yenilgiyi önledi! Musa’nın skoru 3-3 yapan golünde ters basıp sakatlanan Onur Kıvrak’ın daha önce ameliyat geçirdiği sol dizinde esneme meydana geldi... 3 değişiklik hakkı dolan Fırtına’da deneyimli eldiven büyük özveriyle oyuna devam ederken 90+3’te çıkardığı inanılmaz topla alkışı hak etti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
13 / 13
"Milli formayı 100 kez giymiş ve Avrupa'da 11 kupa kazanmış biri, ülkenin her stadında ıslıklanıyor..." Arda Turan Galatasaray maçı sonrası kameraların karşısına geçti. Yıldız oyuncunun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...