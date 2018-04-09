Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (28. Hafta)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken küme düşme potası da deyimi yerindeyse alev alev yanıyor...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçlarından öne çıkanlar ve karşılaşmalardaki ilginç ayrıntılar....
Fotoğraflar: Ajans
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ANTALYA'DAN İLK, ERGİN KELEŞ'TEN SÜPER LİG'E SELAM!
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u son bölümde bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Antalyaspor bu sezon ilk kez arka arkaya 3 maç kazanmayı başardı. Öte yandan Kardemir Karabükspor'da 31 yaşındaki hücum oyuncusu Ergin Keleş, 3 Ocak 2012'de Ankaragücü formasıyla Mersin İdman Yurdu'na iki gol attıktan sonra Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Fotoğraflar: Ajans
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KONYA'YI SIRTLAYAN DEFANS! 7. GOLÜNÜ ATTI
Konyaspor, Sivasspor'u 5 golle geçerken yeşil beyazlıların en golcüsü olan savunma oyuncusu Nejc Skubic, Sivasspor'u da boş geçmedi. Tecrübeli sağ bek maçın ilk bölümünde attığı gol ile perdeyi açan oyuncu olurken ayrıca Volkan Şen'in attığı golün de asisti yapan isim oldu. Slovak futbolcu gol sayısını ise 7'ye yükseltti.
Fotoğraflar: Ajans
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LİGİN KRALI VISCA!
Spor Toto Süper Lig’in açıılış maçında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0'la geçti. Karşılaşmada turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü Eljero Elia kaydederken, golü hazırlayan isim ise yıldız futbolcu Visca oldu. Asist krallığında zirvede yer alan deneyimli oyuncu, Başakşehir'de bu sezon 14. asist 5 gollük performans sergiledi. Süper Lig’de son 3 haftada gole doğrudan katkı veren Visca, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 16. asistini yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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YİNE EMRE YİNE BENZER KARAR!
Başakşehir-Malatyaspor maçında Belözoğlu’nun Malatyaspor taraftarlarına el hareketi yaptığı kameralara yansıdı. Sosyal medyada Emre'nin bu sert tepkilerine ek olarak tribünlere dönerek ağır küfürler ettiği de iddia edilirken bu anlarda hakemin Emre Belözoğlu’na kart göstermemesi çok tartışıldı. Ayrıca üstüne onu sakinleştirerek arkasını dönüp gitmesi de gözlerden kaçmadı. Geçen hafta oynanan maçta da yine Emre Belözoğlu’nun maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yönelik sert el hareketleri ve akabinde kart görmemesi spor programları ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Fotoğraflar: Ajans
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KARTAL, YUVASINDA GOL OLUP YAĞIYOR
Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi Vodafone Park’ta 5-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde taraftarlarını gole doyuruyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta yaptığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 gol kaydetme başarısı gösterirken maç başına 2.5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş evindeki 34 lig maçında 88, 10 Avrupa mücadelesinde 18 ve 8 Türkiye Kupası karşılaşmasında 25 gol kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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TALISCA ŞOV SÜRÜYOR!
Göztepe mücadelesinde attığı golle yine fark yaratan Brezilyalı star Talisca, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta ligin ikinci yarısında attığı gollerin yarısını kaydeden isim oldu. Talisca siyah beyazlıların kaydettiği 12 golü 6'sına imza attı. Talisca, aynı zamanda ligin ikinci yarısında Bafetimbi Gomis'ten sonra (12) en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda. Ek olarak bu sezon rakip kaleye kafayla en fazla isabetli şut çeken isim.
Fotoğraflar: Ajans
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TOSIC, NEGREDO'YA YAKLAŞTI! MEDEL VE LARİN İLK KEZ...
Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic, ligde attığı 4 golle hücumda en etkili savunma oyuncusu oldu. Göztepe maçında da golünü atan savunma oyuncusu, santrforda görev alan ve ligde 5 golü bulunan Negredo'ya yaklaştı. Yine Göztepe filelerini havalandıran Gary Medel, 31 Ekim 2015'ten bu yana ilk lig golünü attı. Şilili oyuncu, son olarak Inter forması giydiği dönemde Roma'ya gol atmıştı. Beşiktaş'ın bu seozn transferlerinden Larin ise ilk kez forma şansı bulurken Kanadalı oyuncu da Göztepe ağlarını sarsmayı başardı.
Fotoğraflar: Ajans
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GOMİS ÇILDIRTAN POZİSYON! ARKADAŞINI FIRÇALADI
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu 28. hafta kapanış mücadelesinin ilk yarısına iki Galatasaray'lı oyuncunun tartışması damga vurdu. İlk yarının orta bölümünde Muslera'nın kale vuruşunu yapacağı anda Mariano'nun doğru yerde durmadığı söyleyerek çok sinirlenen Gomis, takım arkadaşını fırçaladı. Mariano da Gomis'e yanıt verince iki oyuncu kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Fotoğraflar: Ajans
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TİMSAH DİBE VURDU
Spor Toto Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Bursaspor, sezonun ikinci yarısında ise adeta dibe vurdu. İkinci yarıda 11 maçı geride bırakan yeşil beyazlılar, bu maçların sadece 2’sini kazanabilirken, 7 mücadelede ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Böylelikle yalnızca 8 puan toplayabilen Bursaspor, ligin en alt sırasına demirleyen Kardemir Karabükspor’un ardından ikinci yarının en kötü takımı oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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SOW ŞOKTA! BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU...
Bursaspor'da Kasımpaşa karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ancak vasatı aşamayıp 75. dakika yerini Kubilay'a bırakan Moussa Sow tribünlerden büyük bir şok yaşadı. Alkışlarla karşılanan ve coşkulu bir imza töreni yaşayan Senegalli oyuncu, Kasımpaşa maçındaki kötü performansından dolayı büyük tepki gördü ve trinler tarafından yoğun şekilde ıslıklandı.
Fotoğraflar: Ajans
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YÜZDE YÜZ YERLİ! FIRTINA ACIMADI...
Trabzonspor, Kayserispor'u Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada dikkat çeken detay ise bu sezon Süper Lig'de Türk oyuncuların en fazla gol attığı mücadele oldu. Ek olarak Trabzonspor'un bu sezon attığı 50 golün 36'sı yerli futbolculardan gelirken 22 maçta 22 gol atan Burak Yılmaz, bordo mavililerin yüzünü en çok güldüren isim oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE'NİN GOLLERİNDE TARTIŞMA!..
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçta sarı-lacivertlilerin Skrtel ile bulduğu gol için çizgi tartışmaları yaşandı. Skrtel'in Osmanlıspor'a attığı golde beIN Sports pierosuna göre topun tamamı çizgiyi geçti. Öte yandan beIN Sports'un Piero'suna göre, Fenerbahçe'nin 2. golünde Soldado, 24 cm. ile ofsayt pozisyonunda çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN'İK PATLAMA! REKORA DOĞRU...
Uzun zamandır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan başarılı kaleci Volkan Demirel, Süper Lig'in ikinci yarısında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligin ilk yarısında 11 maçta forma giyen sarı-lacivertlilerin kaptanı, kalesinde 13 gol görürken, ikinci devrede kaleye geçtiği 8 müsabakada sadece 4 gol yedi. Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de en uzun süre gol yemeyen kaleci konumunda bulunuyor. Tecrübeli kaleci, 2009-2010 sezonunun 25 ila 33. haftalarında 9 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı. Bu tarihten sonra Volkan'ın en fazla gol yememe serisi 5 maç oldu. Volkan, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'un kalesini koruyan Şenol Güneş'in ligde 12 maç üst üste 1112 dakika gol yememe rekoruna da en çok yaklaşan isim olmayı başarmıştı.