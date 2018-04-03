Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (27. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası tamamlanırken ilklerin yaşandığı, dikkat çeken ayrıntıların yer aldığı ve maça damga vuran olayların yaşandığı bir hafta geride kaldı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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İşte 27. hafta karşılaşmalarında gözlerden kaçmayan detaylar ve öne çıkanlar:
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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YİĞİDO SERİYE BAĞLADI!
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Milli aranın ardından lig heyecanı tüm hızıyla yeniden başlarken ev sahibi Sivasspor 47'de Bifouma'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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KARAMAN DA ÇARE OLAMADI
Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, büyük umutlarla takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'la da çıktığı ilk maçı kaybetti. Sportif açıdan da istediklerini yapamayan ve çıktığı 27 karşılaşmadan sadece 3 galibiyet alarak rakiplerinin çok gerisinde kalan Karabük ekibi, ligin bitimine yaklaşıldıkça umutlarını kaybediyor. Bu sezon içinde 3 başkan değiştiren ve 20 oyuncusunu da başka takımlara kaptıran Kardemir Karabükspor, oynadığı 27 maça 4 farklı teknik adam ile çıktı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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BARAJIN ARKASINA YATTI, HAKEM 'KALK' DEDİ
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçında ilginç bir an yaşandı. 32. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasına yakın noktada sarı kırmızılılar lehine faul kararı verildi. Yeni Malatyaspor'dan Aytaç Kara atışı kullanmak üzere topun başına geçmeye hazırlanırken Yeni Malatyaspor da baraj kurdu. Bu sırada Ahmet Oğuz, Aytaç Kara'nın frikiği yerden kullanması ihtimaline karşılık ellerini arkadan birleştirerek kurulan barajın arkasına uzandı. Bu anlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken hakem Arda Kardeşler ise Ahmet Oğuz'u uyararak ayağa kalkmasını istedi. Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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MALATYA GENÇLER'İ ATEŞE ATTI
Yeni Malatyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Gençlerbirliğini 4-1'le geçerek Ankara temsilcisini ateşe attı. Yeni Malatya'ya galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara, Mickael Pereira ve Gilberto (2) atarken, Gençlerbirliği'nin tek golü Stephane Sessegnon'dan geldi. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor puanını 37'ye çıkardı ve 9. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelese veren Gençlerbirliği ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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900. GOL DENİZ KADAH'TAN!
Antalyaspor, evinde Bursaspor'u ağırladı ve 2-0'lık zaferle derin bir nefes aldı. Mücadelede ise öne çıkan olay 72. dakikada Deniz Kadah'ın attığı goldü. Süper Lig’de bu sezonla birlikte yirmi ikinci kez mücadele eden Antalyaspor’un Süper Lig tarihindeki 900. golü Deniz’in ayağından geldi.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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TALISCA'DAN BEŞİKTAŞ'A 40 MİLYON LİRA!
Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımına kazandırdıklarıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, ligde bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı karşılaşmalarda aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle kasasına ciddi bir geliri de koyma fırsatı yakaladı. Süper Lig'de bir galibiyete 2,2 milyon ve beraberliğe 1,1 milyon lira prim verilirken, siyah-beyazlı ekip Talisca'nın etkili olduğu 8 karşılaşmada toplam 15 milyon 400 bin lira performans primi elde etti. Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımına önemli katkılar sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın gol sevinci yaşadığı söz konusu mücadelelerde 10 puan toplarken, 5 milyon euro (Yaklaşık 25 milyon TL) performans primi aldı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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BEŞİKTAŞ'TA 17 AY SONRA DÖNÜŞ
Beşiktaş’ta Gökhan Töre, 20 ay sonra siyah-beyazlı formayla bir maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezon başında İngiltere'nin West Ham United ekibine kiralık olarak verilen ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle burada fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017-2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadroda tercih edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 sezonun son haftasında Konyaspor ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna dahil edilmişti.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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İZMİR'DE PAŞA'LAR GİBİ...
Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, 27. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Nefes kesen maç sonunda Göztepe'nin serisi sona erdi ve karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazandı. Mavi beyazlılar bu sonuçla 4 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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İKİSİNE DE YARAMADI!
Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Osmanlıspor, sahasında Konyaspor’u ağırladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Osmanlıspor 28, Atiker Konyaspor ise 25 puana yükseldi.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYET GOLÜ DIŞARIDAN ÇEVRİLDİ
Medipol Başakşehir'in Akhisarspor karşısında 75. dakikada attığı galibiyet golü büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Köşe gönderinde Elia pası, golün hazırlayıcısı Alparslan'a verirken, Hollandalı oyuncunun topu dışardan çevirdiği iddia edilirken başta kaleci Lukac olmak üzere Akhisarsporlu oyuncular, topun dışardan çevrildiğini öne sürerek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu. Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un piero görüntülerine göre de top dışarıdan çevrildi.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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ASLAN LİDERLİĞİ BIRAKMADI! EVİNDE DE KRAL
Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu talihsizliğini kırdı. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenilmişti. Rakibini bu kez 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza atan Galatasaray, bu kötü seriyi de bitirdi. Öte yandan sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 20. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK! BURAK YILMAZ...
Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, tribünlere dönerek “Sakin olun” şeklinde bir işaret yaptı. Galatasaray taraftarlarının tepkisi dinmeyince Burak Yılmaz, taraftarı alkışlayarak tribünün önünden uzaklaştı. Galatasaray taraftarları, maç içinde de top Burak Yılmaz’a geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini sürdürdü.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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GOMIS REKOR AŞKINA! RAKİBİ RONALDO...
Trabzon maçında attığı golle Aslan’ı zafere taşıyan ve bu sezon 26 lig mücadelesinde 26. golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, Avrupa’daki yıldızlarla yarışını sürdürüyor. 2018 yılı baz alındığında arasında Türkiye’nin de bulunduğu 6 büyük ligde en fazla gol atan isim, 18 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızı 12’şer gollü 4 futbolcu takip ediyor: Galatasaray’dan Gomis, Atletico Madrid’den Griezmann, Liverpool’dan Salah ve Barcelona’dan Luis Suarez. Öte yandan tecrübeli futbolcu, kalan 7 haftada 2 gol daha bulursa, 28 golle Alex’e ait Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını egale edecek.
Fenerbahçe yeşil formasıyla çıktığı Kayseri'de gövde gösterisi yaptı, şampiyonluk yarışını bırakmadı: 0-5. Öte yandan sarı-Lacivertli takım bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (26), en az gol yiyen (11), Başakşehir ile birlikte en çok kazanan (7) takım oldu. 2017 takvim yılı başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'den daha fazla puan (44 puan) toplayan takım yok.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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KAYSERİ'DE İLKLERİN MAÇI! FENERBAHÇE...
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 5-0 gibi ezici bir üstünlükle mağlup ederken maçta dikkat çeken ilkler de yaşandı. F.Bahçe en son Kasım 2016'da Rize'ye 5 gol atarken Volkan Demirel ise ligde 3 maçtır (Malatya, Galatasaray, Kayseri) gol yemedi. Öte yandan Kayserispor tarihinde ilk kez evindeki bir Süper Lig maçında kalesinde 5 gol gördü. Şener bu sezon ligde ilk kez gol attı. Tecrübeli defans, Beşiktaş'la 2-2 biten kupa maçında da da bir gol atmıştı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN DEMİREL'E PATLAYICI MADDE
Karşılaşmaya damga vuran olay ise Kayserispor tribünlerinden Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı ve patlayıcı maddelerin atılması oldu. Volkan Demirel bu olay üzerine hakem Ümit Öztürk'e durumu anlattı. Bu noktada devreye Kayserispor'dan Umut Bulut devreye girdi ve tecrübeli oyuncu taraftarları yatıştırdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Süper Lig'deki 500'üncü maçına çıktı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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MAÇA DAMGA VURAN KARE! VEDAT KARAKUŞ...
Maç sonunda Kayserispor taraftarları, sarı kırmızılı takımla ilk lig maçına çıkan 20 yaşındaki kaleci Vedat Karakuş'a büyük destek verdi. Taraftar, genç kaleciye sarılarak onu teselli etti.