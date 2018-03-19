Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (26. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları adeta nefesleri kesti. Derbi heyecanının yaşandığı hafta çok kritik mücadelelere sahne oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte muhteşem haftadan öne çıkanlar ve dikkatlerden kaçmayan ayrıntılar...
Fotoğraflar: Ajans
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OSMANLISPOR KARABÜK'Ü İYİCE ATEŞE ATTI!
Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen ve düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor, ligde zor günler geçiren son sıradaki Karabükspor'u farklı mağlup etti. Rakibini 4-0'la geçen Ankara ekibi bu skorla Karabük'ü ateşe atmış oldu. Karabükspor'un ligdeki puanı 12.
Fotoğraflar: Ajans
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ANTALYA'NIN SİFTAH SEVİNCİ!
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine 26. haftada ulaştı. Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 28'e çıkardı. Akdeniz ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını kazanmış oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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AKHİSAR 90+3'TE YANDI!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği kendi evinde Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi üstün götürdüğü maçın 90+3. dakikasında kaleci Lukac'ın büyük hatası sonucu galibiyeti kaçırdı.
Fotoğraflar: Ajans
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STANCU ATIYOR BURSA KAZANIYOR
Bursaspor, Bogdan Stancu'nun gol attığı 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Son 2 iç saha maçında attığı gollerle takımına altın değerinde puanlar kazandıran Stancu, gole katkı verdiği 9 maçta 21 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Bursaspor, Stancu'nun bu sezon ligde gol attığı 7 maçın 6'sını kazanırken yalnızca 19'uncu hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti. 2 de asisti bulunan Stancu'nun gole katkı verdiği maçlarda Bursaspor, toplam 21 puan topladı.
Fotoğraflar: Ajans
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DERBİYE ELDİVENLER DAMGA VURDU!
Volkan Demirel bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı (5) maçı oynadı. Muslera için de durum benzerdi... 6 kurtarış yaptığı iki maçtan biri oldu. Diğer maç ise ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş karşılaşmasıydı. Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi ısınırken Muslera'nın yanına giderek Uruguaylı kaleciyle kucaklaştı ve kısa bir süre sohbet etmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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YİNE O DİREK! KADIKÖY BÜYÜSÜ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçının 89. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.89. dakikada frikik kazanan Galatasaray'da Maicon yaklaşık 25 metreden Volkan Demirel'in koruduğu kaleye bir füze yolladı ancak meşin yuvarlak direkte patladı. 89'da Maicon'un direkte patlayan topu 2012 yılında Kadıköy'de oynanan ve Milan Baros'un maçın son saniyesinde direkten dönen topunu akıllara getirdi. Maicon'un pozisyonunun ardından uzatma dakikalarında Tolga Ciğerci de net bir gol fırsatını değerlendiremedi.
Fotoğraflar: Ajans
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ŞAŞ'TAN KOCAMAN'A: SEN HAKEME DUA ET!
Mücadelenin 33. dakikasında F.Bahçe faul atışı kullanırken Linnes'in yerde olduğunu gören hakem Bülent Yıldırım, oyunu durdurdu. Fenerbahçe kenar yöntimi ise bu duruma tepki gösterirken Hasan Şaş, sinirlenerek Fenerbahçe yedek kulübesine giderek bir şeyler söyledi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın maçtan sonra faturayı hakeme çıkarması Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın tepkisini çekti. Tek tek pozisyonları değerlendiren Hasan Şaş, "Fernandao'nun Serdar Aziz'e yerde attığı tekmeyi kimse konuşmuyor. Çocuğun kalçasında krampon izi hala duruyor! Mehmet Ekici'nin Feghouli'ye yaptığı sert hareket... Futbolu bırakıp, karateci olsaymış keşke... Soldado'nun Serdar Aziz'e attığı dirsek. Skrtel'in Gomis'in yüzüne attığı tekme... Fenerbahçe maçı 11 kişi tamamladıysa, Aykut Kocaman yatıp kalkıp Bülent Yıldırım'a dua etsin" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Ajans
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GOMIS DERBİLERİ ES GEÇTİ
SÜPER Lig’de attığı 25 golle krallıkta lider durumda bulunan Gomis, büyük maçlarıysa boş geçti. Fransız golcü, geride kalan üç derbinin (bir Beşiktaş, ikisi Fenerbahçe) yanı sıra Trabzonspor maçında da gol atamadı. 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ta forma giyen ve sezonu 18 golle kapatan Demba Ba da dört debiyi boş geçerken Trabzonspor’a 2 gol atmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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STOPER KALEYE GEÇTİ, İLK ŞUT GOL OLDU
Atiker Konyaspor'un Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında sarı kırmızılıların kalecisi Lung kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Kayserispor'da kaleye geçen Rumen defans oyuncusu Sapunaru, ilk şutta gol yedi.
Fotoğraflar: Ajans
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KRAL 20'LEDİ, YUSUF ESTİ, FIRTINA KAZANDI!
Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golcü yıldızı Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçında penaltıdan kaydettiği golle 20. golüne imza attı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Akhisar maçında bu sezon ilk asistini yapan Burak Yılmaz, Malatya maçında da Yusuf Yazıcı'yı golle buluşturdu. Karşılaşmada 2 gol atan Yusuf Yazıcı da bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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OKAY 'DALYA' DEDİ
2015-16 sezonundan itibaren Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 100’üncü maçına çıktı. Trabzonspor’da ‘dalya’ diyen 24 yaşındaki genç oyuncu, bordo-mavili forma ile bu maçtan önce çıktığı 99 karşılaşmada 10 gol, 4 asist kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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AYTAÇ KARA İLE EROL BULUT ARASINDA GERGİNLİK!
Evkur Yeni Malatyaspor’un Trabzonspor’a konuk olduğu maçta Aytaç Kara ile teknik direktörü Erol Bulut arasında bir gerginlik yaşandı. Maçın 37. dakikasında oyundan alınıp yerini Rahman Buğra Çağıran’a bırakan Aytaç, kenarda Erol Bulut’la tartıştı. Oyundan alınmasına sinirlenen 24 yaşındaki oyuncuyu arkadaşları zor sakinleştirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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ŞEHİR, KARTAL'IN KABUSU!
Haftanın derbi ile birlikte en kritik diğer maçında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir 53 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 50 puanda kalan Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısındaki kötü serisini de sürdü. Turuncu-lacivertli takımla yaptığı maçlarda daha önce 4 kez kazanabilen ve 12 kez berabere kalan Beşiktaş, sahadan 6. kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 15 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
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CANER ERKİN, ŞENOL GÜNEŞ'İ KIZDIRDI!
Beşiktaş'ta maç öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Takım kadrosundaki herkes ısınmaya çıkarken, Caner Erkin yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak oturdu ve arkadaşlarını seyretti. Caner Erkin'in ısınmaya çıkmaması Şenol Güneş'i de küplere bindirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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34'LÜK ADEBAYOR'DAN 83 METRE DEPAR
Beşiktaş'ı sahasında 1-0 yenerek Süper Lig'de lider G.Saray'ı takibini sürdüren Medipol Başakşehir'de Adebayor dün sahada basmadık yer bırakmadı. Caicara'nın oyundan atılmasının ardından önde top tutarak takımının fazla baskı yememesini sağlayan Togolu yıldız, bir pozisyonda attığı deparla geceye damga vurdu.Rakibini tam 83 metre kovalayan ve sonunda Lens'in arkasından kayarak topu 'tereyağından kıl çeker gibi' aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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