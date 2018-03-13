Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (25. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte nefes kesen mücadelelere sahne olan haftada öne çıkanlar ve karşılaşmalara damga vuranlar:
Fotoğraflar: Ajans
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TOGOLU YOK SIKINTI VAR!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan Emmanuel Adebayor'un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki futbolcunun eksikliğinde turuncu-lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Turuncu mavililer, ligde golcü oyuncusu Adebayor'dan yoksun çıktığı 3 maçın ikisinde rakiplerine mağlup oldu. O maçlar: Gençlerbirliği, Antalyaspor ve son olarak Aytemiz Alanyaspor.
Fotoğraflar: Ajans
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KONE DAHA NE YAPSIN! UZATMALARDA...
Sivasspor iki kez öne geçtiği karşılaşmada, 90+2'de yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 13. dakikada Aroune Kone ile öne geçen Sivasspor'un bu golüne 18. dakikada Samuel Eduok karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. Sivasspor 86. dakikada Kone'nin penaltı golüyle bir kez daha öne geçerken, 90+2'de Mbaye Diagne'nin frikikten attığı gol Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. Öte yandan 2 golle yıldızlaşan Kone, bu sezon ligde 15 gole direkt etki etti. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, takımı adına 11 gol kaydederken 4 de asist yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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HAFTANIN KAZANANI OSMANLISPOR
Küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor, haftayı oldukça karlı kapattı. Bursaspor’u, 2-1'le geçen Başkent temsilcisi, Antalyaspor’un, Göztepe’ye kaybetmesi sonrasında rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Mor-Sarılılar, gelecek hafta ligin dibine demir atan Karabükspor ile karşılaşacakken, Akdeniz temsilcisi ise Kasımpaşa’da 3 puan mücadelesi verecek.
Fotoğraflar: Ajans
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KARTAL TALISCA İLE UÇUŞTA! G.BİRLİĞİ'Nİ 7 BİTİRDİ
Beşiktaş'ın genç yıldızı Anderson Talisca, sezonun ikinci yarısında lige ağırlığını koydu. İlk yarıda yalnızca 3 maçta gol sevinci yaşayabilen sambacı, ligin ikinci devresinde ise fırtına gibi esmeye başladı. Talisca, ikinci yarıda forma giydiği 7 lig maçında 7 kez golle buluştu. Antalya, Kasımpaşa ve Karabük filelerini 2'şer kez sarsan Talisca, son olarak G.Birliği ağlarını da havalandırdı ve bu sezon ligde attığı gol sayısını 10'a yükseltti. Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Talisca'nın gol attığı maçların hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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CESUR ÖZAT! "KENDİLERİNE GÜVENSELER..."
Ümit Özat, Gençlerbirliği kariyerinin en ofansif kadrolarından birisini Beşiktaş deplasmanında sahaya sürdü. Orta sahada Scekic dışında savunma yönü kuvvetli bir isim yok. Ümit Özat, 5 hücum oyuncusuna ilk 11'de şans verdi. Özat 1-0 kaybettikleri maç sonrası ise konuyla ilgili, "Bu kadar oyuncu niye koydum. Ofanslar kendine benim onlara güvendiğim kadar kendilerine güvense iyi olacak ama olmadı. Yoksa derdim puan kapmak olsa yaslanırım defansif takımla" dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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KARA 'BÜK' BULUTLAR! YERLİLERDEN FAYDA YOK
Karabükspor ise kötü gidişe bir 'dur' demek için; Kayserispor'a konuk oldu ancak mücadeleyi 3-2 kaybederek yine hüsran yaşadı. Süper Lig’e büyük umutlarla başlayan ancak sportif başarısızlığın yanında ekonomik sıkıntılar da çeken Kardemir Karabükspor'da bir başka detay ise ekipte forma giyen 24 yerli oyuncu, 24 maçta henüz golle tanışamadı.
Fotoğraflar: Ajans
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KOCAMAN BİLDİĞİNİZ GİBİ...
İki haftadır puana hasret olan Aykut Kocaman önderliğindeki Sarı-Lacivertli takım, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 71. dakikasında teknik direktör Aykut Kocaman takımın hücum alanına daha önceki maçlarda yaptığo gibi bir hamle yaptı ve Fernandao'yu oyundan çıkarıp Alper Potuk'u sahaya sürdü. Sarı lacivertliler bu dakikadan itibaren forvetsiz bir oyuna döndü.
Fotoğraflar: Ajans
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HASAN ALİ TOPA ÇORAPLA VURDU! HATA REKORU...
Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi ayağında ağrı hisseden Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, kadrolar açıklandıktan ve ilk 11'de olduğunu öğrendikten sonra sesini çıkarmadı ve mücadeleye çıktı. İlk yarı sonunda ağrıları artan tecrübeli sol bek sıkıntısını kulübün sağlık ekibiyle paylaştı. Sorunu sağ ayak baş parmağında yaşayan oyuncu için sağlık ekibi şöyle bir çözüm buldu. Kaldırım'ın sağ ayak kramponunda delik açılarak baş parmağında rahatlatma sağlamak hedeflendi ve bu görüntü objektiflere takılırken dikkat çeken ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Öte yandan Hasan Ali Kaldırım 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.
Fotoğraflar: Ajans
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GÖZ'ÜNÜ AVRUPA'YA DİKTİ
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u evinde yıldızı Demba Ba'nın golleriyle 2-1 yenen Göztepe, Avrupa kupalarına göz kırpt. Sezonun ikinci devresinde ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 39 puana ulaşarak ilk 5 yolunda umudunu artırdı. Süper Lig'deki ilk senesinde UEFA Avrupa Ligi'ne göz diken İzmir ekibi, camiasıyla da kenetlendi.
Fotoğraflar: Ajans
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ÜMİT DAVALA PATLADI! VOLKAN ŞEN...
Türk Telekom Stadı'nda Atiker Konyaspor'u Sinan Gümüş'ün 86. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadelede ise istenmeyen olaylar da yaşandı. Atiker Konyasporlu oyuncular ve özellikle Volkan Şen vakit geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle protesto edildi. Muslera, ikinci yarıda sakatlanan Volkan Şen’i kucaklayıp kaldırdı. Volkan yine ağır hareket edince hakeme itiraz eden Muslera sarı gördü. Çok sinirlenen yardımcı antrenör Ümit Davala, kulübeden fırlayıp Volkan’ın üzerine yürüdü. Çok sinirlenen yardımcı antrenör Ümit Davala, kulübeden fırlayıp Volkan’ın üzerine yürüdü.
Fotoğraflar: Ajans
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FIRTINA BURAK'LA VAR!
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlarda yakaladığı puan ortalamasıyla dikkati çekti. Ligin 25. haftası sonunda 39 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın forma giydiği 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 33 puan toplayıp maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, golcü oyuncunun görev yapmadığı 6 lig müsabakasında ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sadece 6 puan topladı, maç başına puan ortalaması 1'de kaldı.