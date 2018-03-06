Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (24. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Nefes kesen mücadelelere sahne olan 24. hafta maçlarında dikkat çeken ayrıntıların yanı sıra tartışmalara neden olan hakem kararları ve pozisyonlar da yaşandı. Öte yandan Sergen Yalçın da Süper Lig'e döndü ve Yalçın ile ilgili bomba bir istatistik de ortaya çıktı. İşte 24. haftada öne çıkanlar...
Fotoğraflar: Ajans
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GÖZTEPE FIRTINASI DİNDİ!
Ligin ilk devresinde çıktığı 17 müsabakada attığı 30 golle maç başına 1,76 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda 6 golle maç başına 0,86 gol ortalamasında kaldı. Öte yandan İzmir temsilcisi son 8 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, deplasmandaki son 5 maçta üç puan alamadı.
Fotoğraflar: Ajans
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GİZLİ GOLCÜ EPUREANU
Ligde evinde 2 maç (1 beraberlik, 1 yenilgi) sonra kazanan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45+1'de Alexandru Epureanu ve 81'de Mevlüt Erdinç kaydetti. Moldovalı stoper Epureanu bu sezon ligde forma giydiği 22 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başladı. Öte yandan Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertlilerin 12 gollü Togolu forveti Emmanuel Adebayor'un ardından 5 golle takımın en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekiyor. Epureanu, bu sezon bulduğu 5 golle kariyerinin en gollü dönemine de ulaşmış oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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SABRİ'Yİ ÇILDIRTAN AN! GÖZ GÖZ BÖYLE YANDI
Göztepe'de başta Sabri Sarıoğlu olmak üzere Başakşehir'in golü attığı frikik öncesi faul olmadığı yönünde itirazlarda bulundular. Hakem Ali Palabıyık ise itirazlarını sürdüren Sabri Sarıoğlu'na sarı kart görerek Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşta yorum yapan Başakşehir eski kaptanı Ekrem bile faul yok derken hakem Ali Palabıyık'ın Başakşehir’e faul verdiği ve atışın ardından gol olması tartışmalara neden oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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MALATYA VE SERGEN YALÇIN...
Sarı kırmızılıların sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı ve 4-2 yendiği Kardemir Karabükspor takımı, müsabakanın ardından Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak, Hırvat Tony Popovic ile anlaşmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik adam değişikliğine ittiği bir diğer takım ise Galatasaray oldu. İlk yarının 16. haftasında karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, bu sonuçla İgor Tudor'un gönderilmesine, yerine ise Fatih Terim'in getirilmesine etki etmişti. Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybeden Atiker Konyaspor maçın ardından Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Konya ekibi, Özdilek'in yerine Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.
Fotoğraflar: Ajans
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G.SARAY'I KORKUTAN İSTATİSTİK! SERGEN YALÇIN...
Son dönemde görev aldığı takımlarda özellikle son haftalardaki yüksek performansı ve puan ortalamasının yüksek olması ile dikkat çeken Sergen Yalçın, Konyaspor'daki ilk sınavını Galatasaray karşısında İstanbul'da verecek. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar, Galatasaray'a karşı ligde 5 maça çıktı ve 1 yenilgi aldı. (İşte o maçlar: Gaziantepspor 0-0 Galasaray, Sivasspor 2-3 Galatasaray, Sivasspor 2-1 Galatasaray, Sivasspor 2-2 Galatasaray, Galatasaray 1-2 Kayserispor)
Fotoğraflar: Ajans
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SERİ SONA ERDİ! ÜMİT ÖZAT...
Ümit Özat ile seri yakalayan ve 10 maçtır yenilmeyen başkent ekibi, Mesut Bakkal'ın takımın başına geçmesi ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Alanyaspor'a takıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi ve 4 hafta sonra galip geldi.
Fotoğraflar: Ajans
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BURSA 2018'DE İLK KEZ KAZANDI!
24. haftanın açılış maçında Bursaspor, Kayserispor'u 1-0 yendi; 2018'deki ilk galibiyetini elde etti. Yeşil Beyazlılar, 9 maç sonra galip gelirken; hem takım üzerinde hem de teknik direktör Paul le Guen üzerindekikara bulutlar bir süreliğine dağıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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ASLAN VE İLKLER! 18 YIL SONRA...
G.Saray, 19 Ağustos 2000’deki Erzurumspor (7-0) galibiyetinden bu yana Süper Lig’de ilk kez bir maçta yedi gol attı. Sarı kırmızılılar, Karabüksporspor'u deplasamanda 70'la geçti. Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında altı gol attı. Sarı kırmızılılar daha önce 1996/97 sezonunda 8-1 kazandıkları Altay maçının ilk 45 dakikasında altı gol bulmuştu.
Fotoğraflar: Ajans
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4 TAKIMA BEDEL! GO'L'MIS TARİH YAZDI
Sarı-kırmızılı formayla 29 resmi maça çıkan Gomis, Süper Lig'deki 4 takımdan daha fazla gol attı. Yeni Malatyaspor 27, Antalyaspor 26, Konyaspor 23 ve Karabük 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Fransız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 27 gol attı. Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. Ligde 23 kez rakip fileleri havalandıran Fransız yıldız, 20 gollü Milan Baros ile 22 golü bulunan Mario Jardel'i bitime 10 hafta kala geride bıraktı. Gomis ayrıca, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de üst üste iki hafta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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SON 27 YILIN EN KÖTÜSÜ...
Fenerbahçe sezonun 24.hafta maçında sahasında Akhisarspor'a 3-2 kaybetti ve kalesinde gördüğü gol sayısı 30'a yükseldi. Bu değer Fenerbahçe tarihinde görülmemiş yenilen gol sayıları arasında girdi. Sarı-lacivertli takım 30 ve üzeri gol sayısına 24.haftalar itibariyle en son 1990-91 sezonunda yaşamıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE GERİ DÖNEMİYOR!
Öte yandan 24. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde tamamlayan sarı-lacivertliler bu sezon geriye düştüğü 10 maçtan 4'ünü kaybederken (Akhisar (2), Başakşehir, Beşiktaş), 6 karşılaşmayı beraberlikle (Göztepe, Trabzonspor (2), Kayserispor, Konya, G.Birliği) tamamladı.
Fotoğraflar: Ajans
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MALATYA TEHLİKESİ! AYKUT KOCAMAN...
Eto’o’lu Jahovic’li Konyaspor, bir türlü toparlanamıyor... Yeşil-Beyazlılar kader maçında Yeni Malatyaspor’a 87. dakikada yediği golle boyun eğdi, küme düşme potasına demirledi. Evkur Yeni Malatyaspor'da dikkat çeken detay ise 3 teknik adamın değiştirilmesine etki etti. Evkur Yeni Malatyaspor'un, Karabükspor, Galatasaray ve Konyaspor ile oynadığı maçlardan sonra rakiplerinin hoca değişikliğine gitmesi ilginç bir detay olarak göze çarptı. Malatya'nın gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak olması akıllara Aykut Kocaman için de aynı senaryonun yaşanıp yaşanmayacağı getirdi.
Devam ediyor...
Fotoğraflar: Ajans
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EV SAHİBİ MUTSUZ, MİSAFİRİNSE YÜZÜ GÜLDÜ
Pazar günü (4 Mart) oynanan 4 karşılaşmanın hepsinde gülen taraf deplasman ekipleri olurken, ev sahibi takımlar taraftarlarını mutlu edemedi. Günün ilk maçında Gençlerbirliği kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, ikinci maçta Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Günün son iki maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 ve Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek haftayı mağlubiyetle kapatan takımlar kervanına katıldılar.
Fotoğraflar: Ajans
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FOBİYDİ HOBİ OLDU
Trabzonspor karşısında 2-0'lık sonuçla üç puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası Trabzonspor'u da geçmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım özellikle Slaven Bilic yönetiminde zorlandığı derbi maçlarda artık daha rahat oynarken, sahaya çıktığı son 16 derbide 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece iki kez yenilgi tattı.
Fotoğraflar: Ajans
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MATADOR, BÜYÜK MAÇLARDA PARLIYOR
Beşiktaş'ın tecrübeli forvet oyuncusu Alvaro Negredo'nun performansı maçın önemi arttıkça daha iyiye gidiyor. İspanyol futbolcu, siyah beyazlı ekibin Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı süre aldığı 6 maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı. 32 yaşındaki santrfor, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçta asist yaptı. Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçta takımının son golünü atan Negredo, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri lig maçında Quaresma'ya iki asist yaptı. Negredo, ayrıca, kupada 2-2 biten Fenerbahçe maçının ilk golünü attı. Matador, son olarak, Trabzonspor deplasmanında iki asist yaparak büyük maçlardaki istikrarlı performansını sürdürdü.
Fotoğraflar: Ajans
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SOSA BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Ernesto Sosa, sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Arjantinli futbolcu, bordo mavili formayla eski takımına karşı 2. kez forma giydi. Trabzon'da oynanan mücadelede rakiplerine 2-0 mağlup olan bordo mavililerde Jose Sosa, maç sonunda Tolgay Arslan'la formalarını değiştirdi. Arjantinli yıldız aldığı Beşiktaş formasını ters çevirerek giydi ve soyunma odasına gitti.
Fotoğraflar: Ajans
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NE PAŞA NE OSMANLI
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 barebere kaldı. Bu sonuçla Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıkmış oldu. Evindeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Paşa 30 puanda haftayı tamamladı. Bu sezon dış sahada 3. beraberliğini alan başkent ekibi ise 21 puana çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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YİĞİDO'DAN 150. GALİBİYET!
Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, lig tarihindeki 150'nci galibiyetine ulaştı. Süper Lig'e 2005-2006 sezonunda "merhaba" diyen Sivasspor, 12. sezonunda 404 maça çıktı. Ligdeki ilk galibiyetini 2005-2006 sezonunun 3. haftasında 20 Ağustos 2005'te Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 150'nci galibiyet sevincini yaşadı. Sivasspor, 50'nci galibiyetini 2008-2009 sezonunda 26 Eylül 2008'de ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe'yi iç sahada 2-1 yenerek alırken 100'üncü galibiyetini ise 2012-2013 sezonunun 11'inci hafta maçında, 9 Kasım 2012'de sahasında Eskişehirspor (1-0) karşısında elde etmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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