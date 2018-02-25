Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (23. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken haftanın en önemli sınavında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı...
Fotoğtraflar: Ajans
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Fotoğtraflar: Ajans
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Mücadelelerde dikkat çeken detayların yanı sıra özellikle tartışmalı kararlara imza atılan derbide öyle bir an vardı ki maçın hakemi Cüneyt Çakır ikilemde kaldı. İşte o ayrıntı ve karşılaşmalardan öne çıkanlar:
Fotoğtraflar: Ajans
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ASLAN YUVASINDA KRAL!
Galatasaray sezonun 23.hafta maçında sahasında Bursaspor ile karşılaştı ve sahadan 5-0 galip ayrıldı. Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 14 maçta 13.kez galibiyet almayı başardı. Galatasaray'ın bu sezon evinde yenemediği tek rakibi Fenerbahçe oldu.Sezonun 9.haftasında sahasında ezeli rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, en son Eylül 2015-Nisan 2016 arasında 14 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Galatasaray, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte 11 resmi maçta 30 gol attı. Öte yandan maç başı puan ortalamalarına bakıldığında evinde 2.83'lük puan seviyesine ulaşan sarı kırmızılılar, dış sahada ise 1.18'lik puan ortalaması yakalayabildi.
Fotoğtraflar: Ajans
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BURSASPOR TARİHE GEÇTİ AMA...
Galatasaray - Bursaspor maçındaki bir başka detay ise şöyle: Galatasaray'ın Bursaspor'a nefes aldırmadığı 5-0'lık mücadele bir özelliği ile daha tarihe geçti. Yeşil beyazlılar Türk Telekom Stadı'nda rakip takım ceza sahasına adım bile atamadı. Süper Lig'de son 2 sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşamadan tamamlayan tek takım Bursaspor oldu.
Fotoğtraflar: Ajans
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GOMIS'TEN İLK, RODRIGUES'TEN REKOR!
Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis, Bursa müsabakasında rakip fileleri boş geçmedi. 32. yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılara karşı attığı 3 golle ile sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı. Yıldız golcü, bu gollerle ligde 20. kez fileleri havalandırdı. Garry Rodrigues ise Bursaspor maçında 23 sprint ve 12 başarılı çalım denemesiyle rekor kırdı.
Fotoğtraflar: Ajans
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AKHİSAR KENDİNİ BULDU! 3'TE 3...
Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 12 maç kazanamadıktan sonra üst üste 3 müsabakasını da kayıpsız geçti. Son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor'u 3-0 ve son olarak Atiker Konyaspor'u yine 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kalesinde 270 dakikadır gol görmeyen Ege temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de toplamda 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Fotoğtraflar: Ajans
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KAYSERİ'DE HAKEM İSYANI! PENALTI...
Kasımpaşa, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken maç sonunda hakem isyanı vardı. 78'de durum 2-1'ken Mendes'in dengesini kaybedip düşerken Pavelka'ya çarptığı pozisyonda beyaz noktayı gösteren Halil Umut Meler, 1 puanın bile can simidi olduğu bu haftalarda Kasımpaşa'yı üzdü. Maç sonu da hem Paşa cephesinden hem de sosyal medyada Meler tepkisi yaşandı.
Fotoğtraflar: Ajans
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FIRTIINA 70 GÜN SONRA ESTİ! YERLİ DAMGASI...
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez deplasmanda geri düştüğü bir maçı kazandı... Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 70 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Ek olarak ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27'si yerli oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Trabzonspor'daki en golcü isim ise 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz.
Fotoğtraflar: Ajans
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CIKALLESSHI ZORU BAŞARDI!
Osmanlıspor ile Antalyaspor, Ankara'da karşılaştı. Osmanlıspor'un bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ankara temsilcisinin 19,20 ve 21. haftalarda attığı gollerle takımına hayat veren ve son 4 golün 3'üne imza atan uğuru, Sokol Cikalleshi bu kez zoru başardı. Arnavut futbolcu, 55. dakikada kazanılan penaltıyı auta gönderdi ve takımını 3 puan kazanma fırsatından etti.
Fotoğtraflar: Ajans
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GÖZTEPE'DEN MUSK'A DEMBA BA TWEET'İ!
Göztepe evinde Sivasspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. İzmir temsilcisi adına Demba Ba'nın golüyle gelen galibiyet büyük sevinç yaratırken, Senegalli yıldızın golü büyük ses getirdi. Göztepe Kulübü, Demba Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şutta topu, 90 diye tabir edilen yere gönderdikten sonra resmi Twitter hesabından Kanada asıllı SpaceX’in kurucusu Elon Musk'ı etiketleyerek "Demba Ba’nın füzesini gördün mü? Huhh. İnanılmazdı" sözlerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Göztepe taraftarlarından yoğun etkileşim alırken devre arasında takıma gelen Demba Ba'nın performansı tam not aldı.
Fotoğtraflar: Ajans
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KARABÜK LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
Ligin 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor'un konuk etti. Ev sahibi ekip müsabakadan 3-1'lik zaferle ayrılarak üç maçlık aranın ardından üç puanla tanıştı. Deplasmanda üst üste 10. mağlubiyetini alan ve bu sezon dış sahada kazanamayan Karabük ise ligin dibine demir attı.
Fotoğtraflar: Ajans
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DERBİDE KARTAL 'DEVAM', F.BAHÇE 'BİTTİ' DEDİ!
Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Beşiktaş, biri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 6'sı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ve 31'i Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki 38 maçta 31 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki namağlup serisinde 100. puanına ulaştı. Diğer yandan Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen sarı-lacivertlilerin de yenilmezlik serisi Vodafone Park'ta sona erdi.
Fotoğtraflar: Ajans
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CANER ERKİN'DEN KÜFÜR CEVABI! DERBİDE...
Derbi maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar ile Beşiktaşlı Caner Erkin arasında küfür gerilimi yaşandı. Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe taraftarlarından büyük protesto vardı. Beşiktaşlı taraftarların Caner lehine tezahüratlarına 2 bin 500 kadar Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Caner Erkin, bunun üzerine Fenerbahçe tribünlerine dönerek sarı-lacivertlilere alkışla karşılık verdi.
Fotoğtraflar: Ajans
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ÇAKIR'DAN OLAY KARAR! İKİLEMDE KALDI....
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 38. dakikasında Quaresma rakip ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Cüneyt Çakır ise devam kararı verdi. Bu kararın ardından isyan eden Quaresma önce yardımcı hakeme doğru gitti ve itirazlarını devam ettirdi. Öte yandan ekranlara yansımayan bir an vardı ki sosyal medyada da paylaşıldı. Cüneyt Çakır'ın elini düdüğüne götürür gibi yapması olay oldu. Çakır'ın ikilemde kaldığı gözlenirken ünlü spor yorumcuları Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ise pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi.
Fotoğtraflar: Ajans
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KOCAMAN GERGİNLİK! ŞENOL GÜNEŞ...
İlk devrenin sonlarında bir pozisyonda Vida'nın Aatıfa yaptığı faul sonrası tüm Fenerbahçe kulübesi sarı kart diye hakeme itiraz ettiler. Ardından Cüneyt Çakır, Vida'ya sarı kart gösterirken bu kez Beşiktaşlılar hakemin Aykut Kocaman'ın etkisinde kalarak sarı kart gösterdiğini iddia erek itiraz ettiler. Bu arada Güneş ve Kocaman arasında küçük çaplı bir diyalog ve gerginlik yaşandı.
Fotoğtraflar: Ajans
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BAŞAKŞEHİR KOLTUKTAN DÜŞTÜ, YENİ LİDER ASLAN...
Haftayı ise Medipol Başakşehir kapattı.Gençlerbirliği karşısındaki 1-1'lik skorla zirve yarışında önemli bir darbe yiyen turuncu lacivertliler, zirveyi tekrar Galatasaray'a kaptırdı... Son yıllarda Süper Lig'de 23. haftayı lider kapatan takımlar ise sezon sonunda mutlu sona ulaştı... Bu da ilginç bir istatistik...
Fotoğtraflar: Ajans
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"Ayaklarımız yere sağlam basmalı ve kalıcı olmalıyız!" İşte Crystal Palace'ın etkileyici hikayesi... İzlemek için videoya tıklayınız..