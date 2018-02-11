Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (21. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası adeta nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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İşte öne çıkanları, dikkat çekenleri, ilkleri ve gözden kaçan olay ayrıntılarıyla 21. hafta maçlarına damga vuranlar:
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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BU MAÇ 7 DAKİKADA BİTTİ!
21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. İki takımın da golleri karşılıklı 7 dakika içinde geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 4. dakikada Mina ile geldi, Kasımpaşa'dan Trezeguet ise 7. dakikada sahneye çıktı, mücadelenin skorunu tayin etti.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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SON ANLARDA GÖZ'E GELDİLER
Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Göz Göz, nefesleri kesen maçta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kaldı. Bu sezon Bornova Stadı'nda 14'üncü puanını kaybeden İzmir ekibi için son dakikalar da kabus oldu. Önce Fenerbahçe'ye 90+3'te yediği golle Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Göztepe, Osmanlıspor karşısında da galibiyeti 90+4'te kaçırdı. Göztepe, ligin 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada da 90+2'de gol yiyerek galibiyetten oldu.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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TRABZON'A 'HOP'F DEDİ!
Ligde 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor ile 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. Ankara'da oynanan zorlu mücadelede gol sesi çıkmazken bordo-mavili ekip 83. dakikada bir de penaltıdan yararlanamadı. Topun başına geçen Uğur Demirok'un şutunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf gole izin vermedi.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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BEŞİKTAŞ'TA 'LOVE' BAŞKADIR!
Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, 5-0 sonuçlanan Kardemir Karabükspor maçında oyuna sonradan girip golünü attı. Tecrübeli oyuncu, 4 maçta Karabükspor ağlarını tam 7 kez havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor, ligde Karabükspor'u iki maçta da mağlup ederken toplam 6 golün 5'ini Vagner Love kaydetmiş ve hat-trick yapmıştı. İlk isabetli şutunda topu ağlara gönderen Sambacı, Karabük filelerini iki kez havalandırdı ve gol sayısını 7'ye çıkardı. Öte yandan Vagner Love'un attığı gollerin sonrasında Vodafone Park Stadı'nda Haddaway'in ünlü "What is Love" (Aşk nedir) müziği çaldı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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SÜPER TALİSCA! 45 PUAN KAZANDIRDI
Brezilyalı yıldız, Karabük maçında ortaya koyduğu futbolla fark yarattı. Biri frikikten olmak üzere 2 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, taraftarını mest etti. Yıldız futbolcu attığı gollerden ziyade ilginç bir istatistikle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, son iki sezondur Anderson Talisca'nın gol attığı hiçbir lig maçında yenilgi almadı. Süper Lig kariyerinde 22 gol kaydeden ve bunu 17 maçta başaran Talisca, gol attığı bu maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlik gördü.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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FORM GEÇİCİ, KLAS KALICI! ROBINHO...
Robinho, Sivasspor forması ile ilk golünü İç Anadolu derbisinde Kayserispor'a karşı frikikten kaydetti. Bu golle Türk halkına 'Hoşbuldum' diye dünya starı, attığı golün yanı sıra maçtaki performansı ve klasıyla maçı seyreden gözlerin pasını sildi. Öte yandan Robinho'nun Kayserispor'a attığı frikik golünde topun saatte 112 km hızla kaleye gittiği öğrenildi. Mücadele 1-1 sona ererken sarı kırmızılıların golü Umut Bulut'tan geldi.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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AKHİSAR KOMADAN ÇIKTI! IBRAHIMOVIC...
Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor'u tek golle geçti. Bursaspor bu mağlubiyetle 3 puan hasretini 7 maça çıkarırken Akhisapor, 13 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Bu arada maçın tek golünün sahibi olan Mustafa Yumlu sosyal medyatı salladı. Olcan Adın'ın ortasında topun gelişine topuğuyla harika bir vuruş yapan tecrübeli savunmacının Zlatan Ibrahimovic vari golü, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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SERKAN KIRINTILI DAMGASI! DUVAR OLDU...
Nefesleri kesen bir başka maçta Atiker Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı rakip forvetlere geçit vermedi. Haftanın en iyi kaleci performansını sergileyen Serkan, 90 dakika boyunca yaptığı 13 kurtarışla alınan 3 puanda önemli bir rol oynadı. Özellikle 90+3'te yaptığı kurtarışla 10 kişi mücadele eden takımını ayakta tutan isim olan Serkan, ligde toplamda kalesinde 29 gol görmesine rağmen 87 kurtarış yaparak en çok kurtarış yapan kaleci durumunda. Ayrıca Serkan, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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FIRAT AYDINUS ÇILGINA DÖNDÜ!
Atiker Konyaspor'un Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maça, hakem Fırat Aydınus'un 4. hakemiyle yaşadığı tartışma damga vurdu. Maçın orta hakemi Fırat Aydınus, 4. hakeme mücadelenin 4 dakika uzatılacağı bilgisini geçerken 4. hakem karşılaşmanın 6 dakika uzayacağına dair tabelayı kaldırdı. 90+4'te ise adeta çılgına dönen Aydınus, eliyle 4 dakika işareti yaparak çok sinirli şekilde 4. hakeme bir şeyler söyledi. Bu anlar yayıncı kuruluşun görüntülerine de yansırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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ŞEHRİN EFENDİSİ FENER! SERİ SONA ERDİ...
Medipol Başakşehir'in evinde 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe, Fernandao'nun 2 golüyle turuncu mavilileri devirdi. Dikkat çeken detaylaer ise şöyle... Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en fazla şuta sebep olan hata yaptığı maçı yaşadı. Dolayısıyla rakip takım bol şut ve gol pozisyonları üretti. Ek olarak Fenerbahçe’nin Süper Lig’de bu sezon en az topla oynadığı karşılaşma Başakşehir maçı oldu. Sarı lacivertliler, dikine oyun anlayışı ile toğu rakip alana taşıyıp top çevirmeden kaleye odaklandı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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ARDA BUNU BEKLEMİYORDU! OYUNDAN ÇIKARKEN...
Medipol Başakşehir’in ara transferde Barcelona’dan kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez 11’de başladı. Turuncu-lacivertli futbolcu, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Fenerbahçe karşılaşmasında 74 dakika sahada kalırken beklentilerin de altında kaldı. Yerini Medipol Başakşehir'in bir diğer yeni transferi olan Riad Bajic'e bıraktı. Oyundan çıkarken kenara doğru yönelmeye başlayan Arda için Başakşehir tribünlerinden yoğun şekilde ıslıklandı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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NE YAPTIN BELHANDA
Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 yenerek haftayı lider tamamlarken, zirveye kuruldu... Ancak, Galatasaray galibiyetinden çok Belhanda'nın kırmızı kartı konuşuldu maç sonunda... Belhanda, maçın 90+2. dakikasında Hakan Özmert ile saha içinde tartışırken, hakem Barış Şimşek iki oyuncuya da sarı kart göterdi. Saha içinde gergin tavırlarını sürdüren Belhanda, ardından ikinci sarı kartını da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Faslı oyuncu, ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında oynama şansını kaçırdı. Tekrar ilk 11'e dönen ve forma şansı yakalayan Belhanda, ağır sözlere maruz kalırken hocası tarafında da eleştirildi... Belhanda için forma artık çok uzak gibi.