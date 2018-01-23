Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (18. Hafta)
Süper Lig’in 2. devresi 18. hafta maçları ile başladı...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Nefes kesen maçlara sahne olan ve dikkat çeken detayları barındıran bir hafta daha geride kalırken mücadelelere damga vuran bazı anlar hafızalara kazındı... İşte o ayrıntılar:
Fotoğraflar: Ajans
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BOUTAİP, MALATYA'YI YAKTI!
Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor'dan Boutaib'in 11. dakikada kullandığı penaltıda, Osmanlıspor'un kalecisi Karcemarskas gole izin vermedi. Mücadelede 0-0 biterken Boutaib, Yeni Malatya'yı galibiyetten etti!
Fotoğraflar: Ajans
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GENÇLER BİR İLKİ YAŞADI! 18 HAFTA SONRA...
Gençlerbirliği, konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez deplasmanda galip gelmeyi başardı. 60. dakikada Skuletic ile öne geçen Ankara temsilcisinde skoru belirleyen isim Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Uğur Çiftçi oldu. 90+3'te gelen gol skoru belirledi ve başkent ligde ekibi 3 maç aradan sonra kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
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TANSİYONUN ADI: SELÇUK ŞAHİN VE VOLKAN DEMİREL
Kadıköy'deki karşılaşmaya maç sonundaki gerginlik damga vurdu. Martin Skrtel ile Göztepeli futbolcular arasında yaşanan gerginliğe diğer oyuncular da karıştı. Göztepe’nin kaptanı Selçuk Şahin’in, Skrtel’e tepki göstermesi sonrası Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel’in de bölgeye koşmasıyla gerginliğin seviyesi arttı. Araya giren oyuncular ve teknik heyetler futbolcuları ayırdı. Mücadele sonunda ise Selçuk - Volkan ikilisinin arasındaki gerginlik tatlıya bağlandı.
Fotoğraflar: Ajans
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YİNE Mİ SABRİ! 14. KEZ...
Yaklaşık 15 sene Galatasaray formasını terlettikten sonra Göztepe’ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, Kadıköy’den yine boynu bükük ayrıldı. Cim Bom’da oynadığı dönemde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 13 maçta hiç galibiyet sevinci yaşayamayan tecrübeli oyuncu, 11 yenilgi ve 2 beraberlik görmüştü. Sabri, kariyerinde 14. kez Kadıköy’e çıkarken, 12. yenilgiyi tattı. Sabri 68. dakikada Halil’in yerine oyuna girdi.
Fotoğraflar: Ajans
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GÖZTEPE'NİN MARMARA KABUSU!
Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden olan Göztepe, bu sezon dış sahadaki 4 yenilgisinden 3'ünü İstanbul'da aldı. Dış sahada 16 puan toplayan Göztepe, 10 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki 4 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa'dan (3-1) alan Göztepe, Kayserispor'a da 1-0'lık skorla mağlup oldu. Evinden uzakta bir diğer puan kaybını Bursaspor deplasmanında 0-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor (2-0), Demir Grup Sivasspor (3-2), Antalyaspor (3-1), Kardemir Karabükspor (1-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor (3-2) maçlarını ise kayıpsız geçti.
Fotoğraflar: Ajans
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ARDA 6 YIL SONRA GOLLE DÖNDÜ
MEDİPOL Başakşehir'in kadrosuna kattığı Arda Turan, 6 yıl 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü. Barcelona takımından kiralanan Arda Turan, Süper Lig’de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. Bursaspor’a karşı oynanan mücadelenin 65’inci dakikasında Marcio Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, 86. dakikada takımının 3. kendisinin ise ilk golüne imza attı. Turuncu mavililer, Bursa'yı depsamanda 3-0'la geçerek 2. devreye zaferle başladı.
Fotoğraflar: Ajans
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DUVAR: EPUREANO VE ATTAMAH! LİG'İ SALLAYAN İKİLİ...
Epureanu ve Attamah, turuncu-lacivertlilerin attığı 34 golün 7’sine katkı sağladı. Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölümünü lider kapatan ve ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Bursaspor’u 3-0 ile deviren Medipol Başakşehir’in gol yollarında ilginç bir ikili dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertlilerin deneyimli stoperi Alexandru Epureanu ile 23 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah toplamda 7 gole ulaşarak takımlarına skor anlamında ciddi katkı sağladı.
Fotoğraflar: Ajans
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MUHTEŞEM TALİSCA
Antalyaspor'a konuk olan siyah beyazlılar, henüz 8. dakikada kalelerinde golü görerek şoku yaşadı. Ardından Talisca skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Brezilyalı yıldır bir kez daha sahneye çıkarak takımını zafere taşıdı. Beşiktaş’ın yenik duruma düştüğü maçta, sambacı futbol resitalini attığı 2 golle süsleyip alkışı topladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Q7 ve NEGREDO KRİZİ!
Ligde ikinci yarıya Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta can sıkıcı bir gelişme yaşanıyor... Siyah- Beyazlılar'ın iki önemli yıldız Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo arasında soğuk savaş yaşandığı iddia ediliyor. Hatta Quaresma'nın İspanyol yıldıza bilerek pas atmadığı öne sürülüyor. Maçın 89. dakikasında Quaresma’nın bomboş pozisyonda olmasına rağmen Negredo’ya pas atmayıp şut çekmesi “Kriz var” iddialarını daha da güçlendirdİ.
Fotoğraflar: Ajans
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'SEN NASIL FUTBOLCUSUN!' ŞOK GÖRÜNTÜ...
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Faslı forveti Moestafa El Kabir'in görüntüsü olay oldu. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçındaki kilolu fotoğrafı 2. devrenin ilk mücadelesi olan Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyaya sızan El Kabir, eleştiri yağmuruna tutuldu. Futbolseverler, Faslı oyuncu için 'Sen nasıl Süper Lig futbolcususun?' sözlerine maruz kaldı.
Fotoğraflar: Ajans
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YİĞİDO DOLU DİZGİN! 4 OLDU...
Ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında ağırladığı lider Medipol Başakşehir’i 1-0 yenerek seriye başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yiğido, 18. haftada ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Fotoğraflar: Ajans
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BURAK YILMAZ FIRTINASI! KENDİNİ AŞTI...
Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken bordo mavililerin gollerini Burak Yılmaz kaydetti. Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'de 18 haftada toplam 15 gol kaydederken, Burak Yılmaz bu sezon tek başına 16 gol atmayı başardı. Öte yandan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde yeni transferler arasında en çok gol atan 2. isim oldu. Liverpool'un sezon başında Roma'dan 42 milyon euroya aldığı Salah, 22 lig maçında 18 gol attı ve zirvedeki isim olarak öne çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
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SUMUDİCA ÇILGINA DÖNDÜ! G.SARAY...
Son derece hareketli ve gergin geçen maçın ikinci yarısında gerilim seviyesi yine hat safhadaydı. Kayserispor'un baskısını arttırdığı bölümlerde Yasin Öztekin'in sakatlık geçirdikten sonra yerde kalması üzerine Badji topu dışarı attı. Kayserispor taraftarları ise Yasin Öztekin'e tepki gösterdi. Mücadelenin 68. dakikasında sağlık görevlileri ve sedyenin sahaya girmesi istendi. Bu esnada kenarda son derece sinirli olan Sumudica, sağlık ekiplerinin sedye ile sahaya gireceği esnada onları ittirerek "Hadi çabuk biraz acele edin." diye bağırdı. G.Saray'ın tercümanı Mert Çetin ise hızla Rumen teknik adamın yanına doğru gitti ve sakinleştirmek istedi.
Fotoğraflar: Ajans
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ASLAN EREN!
G.Saray'ın Kayseri deplasmanından 3-1'lik skorla döndüğü maçta 2 gol atan Eren Derdiyok sosyal medyada da Türkiye gündemine oturdu. Gomis'in yokluğunda görevini layıkıyla yerine getiren oyuncu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı son yedi maçta altı gole katkıda bulundu (4 gol ve 2 asist). Öte yandan Eren, Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Kayserispor'a karşı geldi.
Fotoğraflar: Ajans
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KAYSERİ'DE OFSAYT İSYANI!
Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı maçta Eren Derdiyok'un attığı ilk golde ofsayt tartışmaları yapıldı. Galatasaray, Kayseri karşısında Eren Derdiyok ile öne geçti. Bu gol öncesi Rodrigues'in ofsaytta olduğu anlaşıldı. Eren Derdiyok, Rodirgues'in pasında topu ağlara gönderirken sağ kanatta olan Rodirgues'in aldığı pas öncesi ofsayt pozisyonunda beklediği yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.
Fotoğraflar: Ajans
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UMUT BULUT SERİYE BAĞLADI! 7 YIL SONRA...
Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 8 gol atan Umut Bulut, G.Saray önünde tam 7 yıl 2 ay 15 gün sonra gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, 2012-2016 yıllarında formasını giydiği G.Saray'a son olarak Trabzonspor formasıyla 7 Kasım 2010'da gol atmıştı. Geçen sezon ilk yarıda gol dahi atamayan, bu sezon ise teknik direktör Sumudica ile bambaşka görüntü çizen Umut, dün 18. maçında 10. golünü ağlara gönderdi. Ligde son 9 maçta 8 gol atan Umut, bu sezon zirve mücadelesi yapan dört takıma da gol attı.