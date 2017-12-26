Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (17. Hafta)
Süper Lig’in 17. haftası sona erdi… Heyecan dolu bir hafta daha geride kalırken haftaya damga vuranlar yine fark yarattı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 17
Bunun yanı sıra yine gözden kaçmayan ve dikkat çeken ayrıntılar da vardı. İşte G.Saraylı futbolcunun dünya manşetlerine de taşındığı haftaya damga vuran tüm detaylar…
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 17
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 17
DERBİNİN GALİBİ ANTALYASPOR
Ligde 5 haftadır kazanamayan Antalyaspor, galibiyet hasretini Aytemiz Alanyaspor'u yenerek sonlandırdı. 3-1 biten Antalya derbisinde kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller Emre Güral ve Deniz Kadah'dan geldi. Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısını ise golcüsü Vagner Love kaydetti. Antalya puanını 17'ye yükseltirken ligde son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 17
DERT'LESMAN! SON 4 SEZONUN EN KÖTÜSÜ...
Kartal Sivas'ta kayıp! Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 8 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesine engel olamadı, zirve yarışında yara aldı. Kara Kartal ligde deplasmanda oynadığı 9 maçta 6. kez puan kaybetti, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu sezon ligin ilk yarısında oynadığı deplasman maçlarında toplam 15 puan kaybetti. Beşiktaş, 30 puan ile son dört sezondaki en düşük ilk devre puanını aldı. İlk yarılara göre 2013-2104 sezonunu 32, 2014-2015 sezonunu 38, 2015-2016 sezonunu 41 ve 2016-2017 sezonunu da 38 puanla kapatan Kara Kartallar bu sezon 30 puanda kalarak en kötü dönemi yaşadı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 17
1'DE 1! YİĞİDO AZ GELDİ, ÖZ GELDİ...
Sivas'taki maçta ilginç istatistikler de maça damga vurdu. Maçın bitiş düdüğü ile Beşiktaş'ın 15, Sivasspor'un ise 2 korner kullandığı istatistiklere yansıdı. Maçta kırmızı beyazlıları orta bombardımanına tutan Beşiktaş, tehlike yaratamazken Sivasspor, kullandığı ilk kornerde golü buldu. Toplamda 49 orta açan siyah beyazlılar bu ortalardan 13 isabet sağlarken maçın genelinde sadece 5 orta açabilen ve 2 isabet sağlayan Sivasspor'un golü de isabet sağladığı 2 ortadan birinde sağlaması dikkat çeken bir detay olarak çıktı karşımıza.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 17
F.BAHÇE'Yi 'DUR'DURDU! LİGE DAMGA VURAN BEKÇİ...
Atiker Konyaspor'un sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok göze çarpan isimlerden biri kaleci Serkan Kırıntılı oldu. Eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı, maç boyunca 8 kurtarış ile sezonun en iyi istatistiklerinden birine imza atarken son anlarda Valbuena'nın vuruşunu çıkartıp adeta 1 puanı getiren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de dokuz kez bir kaleci bir maçta en az sekiz kurtarış yaptı; bunların dördünde Serkan Kırıntılı'nın imzası var. Serkan, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'in toplamda en çok kurtarış yapan kalecisi konumunda bulunuyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 17
KOCAMAN'DAN TERS KÖŞE! HERKES OZAN'I BEKLERKEN...
F.Bahçe teknik direktörü Aykut Kocaman Konya'da ters köşe yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, son antrenmanda fiziksel olarak yetersiz gördüğü Ozan Tufan'ı ilk 11'e almazken yerine sürpriz bir kararla 18 yaşındaki Oğuz Kağan'ı 11'de görevlendirdi. Kocaman'ın maç sonunda sıcağı sıcağına yaptığı maç konuşmalarında ise dikkat çeken bir kısım vardı. Kocaman, Ozan Tufan ile ilgili gelen kadro tercihi sorusuna, "Bu bizim iç meselemiz. Her şeyi açıklamak zorunda değiliz." ifadelerini kullandı. Devre arasında gönderilmesi beklenen genç futbolcunun Kocaman'ın planları arasında yer almadığı konuşuluyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 17
MALATYA, KAYSERİ'NİN RÜYALARINI YIKTI
Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-1 yenerek sürprize imza atan Yeni Malatyaspor, bu hafta da Kayserispor deplasmanından galibiyet çıkartarak ligdeki puanını 22'ye yükseldi. Ligde 8 hafta aradan sonra yenilgi yüzü gören Kayserispor ise 30 puanda kaldı. Kayserispor, bu hafta Malatyaspor karşısından galibiyetle ayrılsaydı sezonun ilk yarısını Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayacak ve Beşiktaş'ı da 1 puanla geride bırakacaktı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 17
TRABZON'U 'ESKİLER'İ YIKIYOR
Karabükspor, Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 sona ererken Fırtına'yı dindiren ise eski yol arkadaşlarıydı... Kardemir Karabükspor karşısında kiralık gönderdiği İbanez'in asisti ve bonservisi ile verdiği Yatabare'nin golü ile bir puana razı gelen Trabzonspor bu sezon eski oyuncularından 5 gol yedi. Trabzonspor daha önce de Akhisaspor forması giyen Henrique'den 2, Kadir Keleş'ten 1 gol yerken, Sivasspor forması giyen Muhammed Demir de bordo-mavilileri boş geçmemişti.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 17
90+5 ÇILGINLIĞI! KALPLERİ DURDURAN FRİKİK...
Maçın uzatma süresi oynanırken Trabzonspor tehlikeli bir bölgeden frikik kazandı. Maç 1-1'ken uzatma dakikası olan 90+5'te topun başına Jose sosa geçti. Arjantinli oyuncunun kullandığı frikik sonrası ise çok ilginç bir görüntüye sahne oldu. Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Top kale çizgisinde kendi etrafında dönerken bu anlarda heyecanın doruğa ulaştı. Çizgide kalan topu Barış Başdaş tehlikeli bölgeden uzaklaştırırken karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
11 / 17
LİDERŞEHİR!
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk devresinde son maçına çıkan Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve devreyi lider kapattı. Bu sezon ilk 8’de yer alan takımlar arasından Bursaspor galibiyetiyle lige merhaba diyen Başakşehir, diğer karşılaşmalarda ise Fenerbahçe, Göztepe ve Galatasaray’ı mağlup ederken, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ile de berabere kaldı. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerine 3 puan şansı tanımamış oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig’de son 3 sezondur ilk 4’ün dışında hiç yer almadı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
12 / 17
ÖFKE Mİ KONTROLÜ? EMRE BELÖZOĞLU...
Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ikinci yarısında Kasımpaşa taraftarları, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'na büyük tepki gösterdi. Emre'nin ayağına topun geldiği her anda taraftarlar yoğun bir şekilde ıslık ve yuhalama sesleriyle tecrübeli futbolcuyu protesto etti. Emre, 76. dakikada oyundan çıktığı esnada ise tansiyon zirve yaptı. Elindeki su şişesini tam tribüne fırlatacakken teknik heyet araya girdi ve yıldız futbolcuyu sakinleştirdi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
13 / 17
TERİM KALDIĞI YERDEN... ATEŞLEYEN KONUŞMA!
Fatih Terim, Galatasaray ile 4. dönemine 'Merhaba' dedi. Gelişini twitter'dan 'Kaldığımız yerden' paylaşımı ile duyuran Terim, G.Saray'daki ilk maçına zaferle başladı. Ligin flaş ekibi Göztepe'yi 3-1'le geçen Aslanlar, ilk yarı tökezleyen bir oyun sergilerken, devre arasında Terim'in soyunma odasına girip 'Kendinizi bulun. Cesur olun. Sadece çıkın ve gereken oyununuzu oynayın. Korkmak yok. Dolayısıyla 3 puan kendiliğinden gelecektir. Haydi!' konuşması takımı ateşlerken, 2. devre sahaya bambaşka bir Galatasaray çıktı ve mücadele gücü, isteğiyle mücadeleyi kazandı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
14 / 17
G.SARAYLI YILDIZ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlanan Garry Rodrigues, oyuna devam edemeyince saha kenarına geldi. Yıldız futbolcu, yedek kulübesinin karşı saha kenarından oyundan çıkarken yedek kulübesine giderken gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Garry Rodrigues'in yerine 41. dakikada Yasin Öztekin dahil olurken yıldız futbolcu, yedek kulübesinde de ağlamaya devam etti. Öte yandan Rodrigues'in sağ arka adalesinde ağrı hissettiği öğrenildi. Maç sonu yanına giderek bizzat durumunu sorduğum Rodrigues, kendini daha iyi hissettiğini ancak hafif ağrısının devam ettiğini söyledi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
15 / 17
ZİRVEDEKİ ASLAN! DÜNYA MAİCON'U KONUŞTU
Galatasaray’ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe müsabakasının 70. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı 90 diye tabir edilen bölgeye göndererek ağları sarstı. Brezilyalı defans oyuncusu bu golle Süper Lig’de 5. kez fileleri havalandırdı. Maicon, en çok gol atan savunma oyuncuları listesinde Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Başarılı performansının yanı sıra cesur oyunu ile de Maicon, Göztepe müsabakasıyla da bu sezon 17 maçta ilk 11’de görev aldı. Dünya basını da bu gole geniş yer verdi. Globo Esporte sitesi manşetine taşıdığı habere, “Maicon, Galatasaray’ı harika frikiğiyle zafere taşıdı” başlığını attı. O Diario sitesi de Maicon’un golünü özel olarak öne çıkarırken, “Eski Sao Paololu, frikikten attı ve Galatasaray’ı zafere taşıdı.” yorumu yapıldı. Portekiz’in Mais Futebol sitesi Maicon ile Beto arasındaki mücadeleye vurgu yapılarak, “Eski Portolu Maicon, Galatasaray’ı zafere taşıdı.” denilirken, “Beto, Maicon’un bu harika golünden kaçamadı.” yorumu eklendi. Fransız L’Equipe gazetesi de gole özel yer ayırarak, “Maicon’un harika frikiği” başlığını kullandı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
16 / 17
SABRİ İLK KEZ RAKİP OLDU
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu'na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi. Tecrübeli futbolcu maç sonunda, "Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
17 / 17
HAKEM İSYANI... 'BAS BAS BAĞIRALIM MI!'
Soner Aydoğdu, haftanın kapanış maçında Akhisarspor'un Osmanlıspor'a deplasmanda 3-2 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Soner, hakem kararlarına ve zemine isyan ederken şu sözleri hafızalara kazındı: "İki gol attım ama puan alamadık üzgünüz. Buraya 3 puan için gelmiştik. İnanılmaz bir 8 hafta ve yine inanılmaz bir 9 haftamız var. Üzgünüz. Buradan 3 puan alıp, ikinci yarıya daha iyi başlamak istiyorduk. Bir iki takviye ile yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Hakem kararlarına gelirsek, Galatasaray maçı öyle, bir önceki maç öyle ve bugün de öyle. Penaltı yoktu, ikinci golde elle aldı diyor arkadaşlar. Biz de bas bas bağıralım mı? Biz susuyoruz diye mi oluyor bunlar? Saha da buz. Sakatlanalım mı yani? Vallahi yazık günah"