Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de görevine son verilen teknik direktörler
Süper Lig'de kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son takım Erzurumspor oldu. Mehmet Altıparmak'ın yerine gelen deneyimli hoca Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. İşte görevine son verilen teknik adamlar...
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Mehmet Özdilek Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Mehmet Altıparmak'tan görevi devralan Özdilek, İstanbul ekiplerine çelme takmasıyla dikkat çekmişti.Mehmet Özdilek, BB Erzurumspor kariyerine ligin 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlamış ve bu süreçte ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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Phillip Cocu Ligde 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı.3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi. Fenerbahçe, 2-2 biten Galatasaray derbisine teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çıktı.
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Safet Susic Akhisarspor'da yönetim, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi. Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi giriş yapamadı.
İlk 5 maçını kazanamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.
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Mehmet Altıparmak Sezona iyi başlayamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kötü gidişat üzerine teknik direktör değiştirmeyi tercih etti. İlk 6 haftalık periyotta sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı analaşarak yol ayrımına gitti.
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Kemal Özdeş Spor Toto Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Kasımpaşa, ardından çıktığı 3 maçta ise sahadan puansız ayrıldı. Bunu üzerine Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır." denildi. Kasımpaşa, Özdeş'in ayrılığı üzerine takımı deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'ye emanet etti.
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Mesut Bakkal Aytemiz Alanyaspor, ilk üç maçını kaybederek lige iyi başlayamasa da daha sonra üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakalayadı. Galibiyet serisinin ardından tekrar düşüşe geçen Akdeniz temsilcisi, bu kez art arda 4 maç kaybetti. Kötü sonuçların üzerine Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi.Mesut Bakkal, geçen sezon 24. haftada 15. sırada devraldığı Aytemiz Alanyaspor'u kümede tutmayı başarmıştı.
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İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası sadece 4 hafta sürdü.İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Üzülmez'in yerine göreve geçen sezon Akhisarspor'da Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk'u getirdi.
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Tamer Tuna Samet Aybaba'nın yerine Sivasspor'a gelen Tamer Tuna, 1 senelik sözleşme imzalamıştı. 11 hafta görevde kalabilen Tuna, yönetimle anlaşarak Beşiktaş maçı öncesi yollarını ayırdı.
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Rıza Çalımbay Atiker Konyaspor, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı..
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Ertuğrul Sağlam Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da yönetim, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı almıştı. Sarı-kırmızılı ekibin son lig maçında iç sahada Trabzonspor'a 2-0 yenilmesinin ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.
Sağlam yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Beşinci haftadan itibaren ligde yaptığı 10 karşılaşmada 4 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece Demir Grup Sivasspor'a karşı galibiyet sevinci yaşayabildi. Ertuğrul Sağlam, 2005-2007 yıllarında iki sezon Kayserispor'da görev yapmıştı.
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Kemal Özdeş Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen Kemal Özdeş, beklentilerin altında kaldı. Ligde son olarak Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisinde taraftarların istifaya davet ettiği deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. Kemal Özdeş, Bayram Bektaş'tan sonra göreve getirilmişti.Özdeş'in Göztepe macerası yalnızca 8 hafta sürerken, sarı-kırmızılılar bu süreçte beklentilerin bir hayli altında kaldı. Göztepe, Özdeş idaresinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, tecrübeli teknik adam maç başı 0.8 puan ortalaması yakalayabildi.
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Cihat Arslan Akhisarspor'da Saffet Susic'in yerine gelen Cihat Arslan ile 21. hafta sonrası yollar ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen ve ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Arslan idaresinde çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
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Bayram Bektaş Sezon başında Göztepe'nin başına geçen Bayram Bektaş iyi bir başlangıç yapsa da istikrarını sürdüremedi. Göztepe kulübü kendisiyle yolları devre arasından hemen önce ayırdı.
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Göztepeli futbolcular Celso Borges ve Yasin Öztekin'in üst direk vurma yarışması eğlenceli anlara sahne oldu... (VİDEO)