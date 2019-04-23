Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig’de fırtınalar estiriyordu! Sarayköy'de okey oynuyor...
Süper Lig’de bir zamanlar Antalyaspor formasıyla fırtınalar estiren Fildişi Sahilli eski milli futbolcu, DenizliSarayköyspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Bölgesel Amatör Lig’e çıkmasında büyük rol oynadı.
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Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili’nde başlayan ve ülkesinin milli takım formasını da giyen Serge Djiehoua’nin, Türkiye macerası 2008 yılında Antalyaspor'a transfer olmasıyla başladı.
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Burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 36 yaşındaki futbolcu, kendine has tavırlarıyla Antalyaspor camiası başta olmak üzere Türk futbolseverlere kendini sevdirdi. Antalyaspor’un ardından Yunanistan ve Azerbaycan’da çeşitli kulüplerde forma giyen Djiehoua’nin yolu tekrar Türkiye’ye düştü.
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Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Türkiye liglerinin neredeyse tamamında forma giyen Djiehoua, geçtiğimiz yıl Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Serinhisarspor’a, oradan da devre arasında bu sezonun şampiyonu Sarayköyspor’a transfer oldu.
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Djiehoua, kırmızı-siyahlı ekipte gösterdiği performansla Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.
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Okeyde arkadaşlarına taş çıkartıyor!
Sarayköy ilçesinde geçirdiği yarım sezonda taraftara kendisini sevdiren ve ilçe halkının adeta içinden biri olan Djiehoua, burada takım arkadaşlarıyla aynı evde kalıp, antrenmanlardan kalan zamanlarda arkadaşlarıyla kahveye giderek okey oynuyor. Futbolda olduğu kadar okey oyununda da iyi olan Djiehoua, Sarayköylü okey arkadaşlarına oyunda taş çıkartıyor.
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“Hayatıma Türkiye’de devam edeceğim”
Amatör liglerdeki tercüman sıkıntısı nedeniyle Türkçe öğrenmek zorunda kalan 36 yaşındaki futbolcu, Türkçesini her geçen gün geliştiriyor. Türkiye’yi çok sevdiğini ve futbolu bıraktıktan sonra hayatına Türkiye’de devam etmek istediğini söyleyen Djiehoua, Fransa’da yaşayan ailesini de Türkiye’ye getirip burada menajerlik yaparak hayatını ‘ikinci memleketim’ dediği Türkiye’de sürdürmek istiyor.
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Rize sanıp Cizre’ye transfer oldu!
Yunanistan’da oynadığı dönemde bir karşılaşmanın 7. saniyesinde kırmızı kart görerek tarihin en erken kırmızı kartını gördüğünü hatırlatan Djiehoua’nın, Cizrespor’a transfer olurken yaşadıkları ise dikkat çekiyor.
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Yunanistan’dan Türkiye’ye transferi sırasında menajerinin kendisine ‘Rize seni istiyor’ dediğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini aktaran Djiehoua, “Rize’ye gittiğimi sanıyorken, havaalanında Cizre’ye gittiğimi öğrendim. Arkadaşım Cizre’ye gittiğimi biletime bakınca anladı. Ben Cizre’ye gittikten iki gün sonra Kobani olayları başladı. Yaşananlar beni çok korkuttu ama yöneticiler korkmamamı ve güvende olduğumu söyledi. Oradaki taraftarlar beni çok sevdi hala sosyal medyadan takip edip mesaj atıyorlar” dedi.
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Türk şarkıları söylüyor
Djiehoua'nın takım arkadaşları ise, onu çok sevdiklerini ve Djiehoua'nın artık kendilerinden biri olduğunu söylüyor.
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Fildişi Sahilli oyuncu, Türk müziğinin efsane şarkılarından olan ve son zamanlarda Koray Avcı'nın seslendirdiği 'Unutamam Seni' şarkısını çok sevdiğini belirterek, telefondan açtığı müzikle birlikte kendisi de söylüyor.
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Tavırlarıyla kendini sevdiren Djiehoua, artık bizden biri...