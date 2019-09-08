Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu!
Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların, ara transfer dönemine kadar mücadele edileceği kadroları belirlendi.
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Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.
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Oldukça hareketli geçen transfer dönemine damga vuran takımlar ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
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Galatasaray, transferi için aylarca uğraş verdiği Radamel Falcao ile birlikte 13 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ise Marsilya ile uzun görüşmeler sonucu renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile birlikte 11 futbolcuyu kadrosuna kattı.
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Son olarak Liverpool forması giyen yıldız golcü Daniel Sturridge'i kadrosuna katarak dünya basınında büyük yankı uyandıran Trabzonspor ise İngiliz futbolcunun yanında 17 isimle daha sözleşme imzaladı.
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş ise kadrosunu Ljajic, N'Koudou, Ruiz, Boyd, Rebocho, Douglas, Diaby ve Elneny takviyeleriyle güçlendirdi.
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Transferin sona ermesiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de en çok garanti ücret alacak oyuncular da belli oldu.
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İşte Hürriyet'in derlemesine göre Süper Lig'de en çok garanti ücret alacak 10 isim:
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Gustavo - Fenerbahçe - 2.7 milyon Euro
10
Vida - Beşiktaş - 3 milyon Euro (Yaklaşık 19 milyon TL)
11
Dirar - Fenerbahçe - 3 milyon Euro
12
Sosa - Trabzonspor - 3.2 milyon Euro
13
Moses - Fenerbahçe - 3.2 milyon Euro
14
Nzonzi - Galatasaray - 3.2 milyon Euro
15
Belhanda - Galatasaray - 3.3 milyon Euro (Yaklaşık 24 Milyon TL)