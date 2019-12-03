Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig takımları başlattı! Yayıncı kuruluş görüntüleri yerine...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kulüplerden ilginç bir hamle geldi.
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Spor Arena Detay | Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray, Göztepe, Başakşehir, Kayserispor ve Fenerbahçe yaptıkları paylaşımlarla büyük yankı uyandırdı.
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İlginç paylaşımlar akımı Başakşehir Kulübü'yle başladı.
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İstanbul ekibi 2-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasının ardından maçta da bir gol kaydeden Fransız futbolcusu Gael Clichy'nin Manchester City dönemine ait bir görüntü paylaştı. Görüntüde Clichy kaleci Hart'a sarılarak gol sevincini kutlaması yer alıyordu.
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Başakşehir kulübü bu görüntüyü "Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik." ifadeleriyle paylaştı.
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Turuncu lacivertli kulübün bu paylaşımı yayıncı kuruluşun görüntülerinin telif hakları nedeniyle sosyal medyada paylaşılamamasına tepki olarak yorumlandı.
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Başakşehir'in ardından bu kez Göztepe Kulübü Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golü çizim olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sarı kırmızılılar Başakşehir'in paylaşımına gönderme yaparak, "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Galatasaray Kulübü ise 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor karşılaşmasında Sörloth'un gol attığı pozisyonu çizgi film olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sarı kırmızılıların paylaşımında "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." notu düşüldü.
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Kayserispor Kulübü, Beşiktaş 4-1 yenildiği mücadelede Gökhan Gönül'ün attığı gol öncesinde Caner Erkin'in çok tartışılan pozisyonunu "İkinci golden önceki tartışmalı pozisyon. Görüntü kullanamadığımız için kendimiz çizdik" ifadeleriyle çizim olarak paylaştı.
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Bu akımdaki son paylaşım ise Fenerbahçe'den geldi.
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Sarı lacivertliler 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasında İzmir ekibinin kullandığı penaltı atışını ve Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçta Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltı atışını çizgi olarak paylaştı.
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Çizimlerle ihlaller ve incelemeler (!) başlığı ile yapılan paylaşımda Göztepe'nin penaltısı için 'İhlal var' Emre Belözoğlu'nun kulandığı penaltı atışı için ise 'İhlal bulunamadı' notu düşüldü.