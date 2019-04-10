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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Nisan 2019 - 12:27,

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...

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1/22

Euro Club Index, Süper Lig'in mevcut puan durumundan yola çıkarak bir sıralama belirledi.

2/22

Euro Club Index, internet sitesinde yayınladığı puan durumuna göre şampiyon takımı ve küme düşecek takımları belirledi.

3/221. Başakşehir: Yüzde 93,4 şampiyon. Puan: 75

1. Başakşehir: Yüzde 93,4 şampiyon. Puan: 75

4/222. Galatasaray: Şampiyonluk ihtimali yüzde 5,8. Puan: 66

2. Galatasaray: Şampiyonluk ihtimali yüzde 5,8. Puan: 66

5/223. Beşiktaş: Şampiyonluk ihtimali yüzde 0,8. Puan: 63

3. Beşiktaş: Şampiyonluk ihtimali yüzde 0,8. Puan: 63

6/224. Trabzonspor: 56 puan

4. Trabzonspor: 56 puan

7/225. Yeni Malatyaspor: 47 puan

5. Yeni Malatyaspor: 47 puan

8/226. Kayserispor: 46 puan

6. Kayserispor: 46 puan

9/227. Kasımpaşa: 45 puan

7. Kasımpaşa: 45 puan

10/228. Antalyaspor: 45 puan

8. Antalyaspor: 45 puan

11/229. Konyaspor: 44 puan

9. Konyaspor: 44 puan

12/2210. Alanyaspor: 44 puan

10. Alanyaspor: 44 puan

13/2211. Fenerbahçe: 44 puan

11. Fenerbahçe: 44 puan

14/2212. Rizespor: 42 puan

12. Rizespor: 42 puan

15/2213. Sivasspor: 41 puan

13. Sivasspor: 41 puan

16/2214. Ankaragücü: 38 puan

14. Ankaragücü: 38 puan

17/2215. Bursaspor: 36 puan

15. Bursaspor: 36 puan

18/2216. Göztepe: 36 puan

16. Göztepe: 36 puan

19/2217. Akhisarspor: 32 puan

17. Akhisarspor: 32 puan

20/2218. Erzurumspor: 28 puan

18. Erzurumspor: 28 puan

21/22

Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Bursa ekibini ligde tutmak istediklerini söyledi...

22/22

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