Süper Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi şoku!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli. Ligi ikinci bitirecek olan ekip hem sezonu erken açacak hem de Devler Ligi'nde 2 ön eleme ve 1 play-off olmak üzere 3 tur geçmek zorunda...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli. Ligi ikinci bitirecek olan ekip hem sezonu erken açacak hem de Devler Ligi'nde 2 ön eleme ve 1 play-off olmak üzere 3 tur geçmek zorunda...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Takımlar sezon planlamalarını Avrupa kupalarına göre şekillendiriyor. Bir ekibin sezonu daha erken açması, transferi daha çabuk bitirmesi gibi kriterlerin tümü ligi kaçıncı sırada bitirip, Avrupa kupalarına kaçıncı turdan katıldığıyla alakalı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak ve ilk Avrupa maçına 18 Eylül'de çıkacak. Ligde yeni sezon ağustosta başlayacağı için şampiyon takımın işi diğerlerine göre daha kolay olacak.Şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kuraya dördüncü torbadan girecek. Fenerbahçe ve Başakşehir için de aynı şey geçerli olacak.Ancak Beşiktaş, UEFA sıralamasında kendisinden yukarıda olan takımların elenmesi halinde kuraya 2. veya 3. torbadan katılabilir.
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Ligi ikinci sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi eleme turuna katılım hakkı kazanıyor. Değişen statü sonrası görece daha kolay takımlarla karşılaşacak olan lig ikincisi, 2 ön eleme ve 1 play-off olmak üzere 3 tur geçmek zorunda.Eleme maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde başlayacağı için lig ikincisi sezonu 20-25 Haziran arası açacak.Burada en büyük sorun ise bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası olarak görülüyor. Dünya Kupası hem transfer dönemini etkileyecek hem de oyuncular milli takımlardan yorgun döneceği için kadro sıkıntısı ortaya çıkabilir.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Eleme oynayıp oynamayacağı ise Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı almasına bağlı olacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kupayı Akhisar kazanırsa ligi üçüncü bitiren takım 3'üncü ön elemeden kupaya katılacak ve maçları 9 Ağustos'ta başlayacak. Kupayı Fenerbahçe kazanıp ligde de 2'nci olursa, lig üçüncüsü doğrudan gruplara kalacak ve maçları 20 Eylül'de başlayacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Türkiye Kupası, ligi 4'üncü sırada bitiren takımı da etkileyecek. Lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak ve maç takvimi 2. ön eleme turundan başlayacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Dördüncü olan takım bu durumda ilk maçına 26 Temmuz'da çıkacak ve sezon hazırlıklarına yine erken başlamak zorunda kalacak. Bu seçenekte de, Fenerbahçe kupayı kazanıp ligi ilk 2'de bitirirse dördüncü olan takım 3'üncü elemeden şampiyonaya dahil olacak ve ilk maçını 9 Ağustos'ta oynayacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Akhisar, kupayı kazanması durumunda ülkemizi gelecek yıl Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
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Bu da oldu! Hollanda Ligi'nde bu hafta oynanan Twente - NAC Breda maçında sahaya sis bombası atıldı! Atılan sis bombaları yüzünden stadyumu simsiyah bir sis perdesi kapladı. O anlarda yaşananları izlemek için videoya tıklayınız...