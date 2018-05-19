Süper Lig Gomis Sezonu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluğun ardından gazetemiz yazarları değerlendirmelerde bulundu...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte yazarlarımızın yorumları:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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HAKAN ÜNSAL: GOMIS ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ
Maçın oynandığı tarih 19.05, bitiş saati 20.45, oynandığı yer İzmir olunca sonucun ne olacağını anlıyorsun. Bunları 10 saniye düşününce gözünün önüne hemen Şampiyonluk Kupası gelir. İzmir ve Ege, Galatasaray taraftarının güçlü olduğu bir bölge ve stat zaten doğal olarak sarı kırmızı idi. Maç sakin ama Galatasaray’ın kontrolünde başladı. Göztepe’nin maçın başında kendini güvende hissettiği yarı alanında kalma tercihi de topu ve oyunu Galatasaray’a verdi. Fakat ne Galatasaray ne de Göztepe ciddi manada rakibinin üstüne gitmedi. İlk çeyrekten sonra tempo yükselmeye ve oyun hızlanmaya başladı. Savunmanın yaptığı hatalar Göztepe’yi pozisyona ve maça soktu. Orta sahasının oyun hızını artırmaması ve daha çok yanlamasına oynaması, savunmanın Demba Ba’yı kontrolünde zorlanması ve geriden oyun başlangıcında çok yavaş kalması Galatasaray’ın ritim bulmasını engelledi. Yarıştaki takımlar içinde beraberliğe oynamayamayacak tek takımdır Galatasaray. Maç berabere bitecekse de sebebi yediği kadar attığındandır. Kaldı ki, savunması hata yapan bir takım için en riskli iştir beraberliğe oynamak. Dolayısı ile kendi tarzını, hızını, temposunu maça koymazsa sonuç alması zor olur. Deplasman sıkıntısının ana sebebi, iç sahadaki baskı ve yüksek tempoyu koyamamak ve tabiki savunma hataları. Göztepe maçında 1 puanın yetiyor olmasının etkisi bazı oyuncularda fazlasıyla hissedildi. Donk ve Fernando bilinenin altında, Belhanda ve Feghouli beklenenin dışında oynadı ilk yarı. Rodrigues yeterince pas, Gomis de gereken desteği alamayınca kısır bir ilk yarı geçti. Linnes ve Nagatomo ilk yarıda zorlayan isimlerdi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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BiR ŞEY DEĞiŞiR; HER ŞEY DEĞiŞiR..
İkinci yarı, nispeten toparlanmış şekilde, etkili yanlarını kullanarak maça başlayan Galatasaray, ilk yarıdaki çekingenliği atıp daha ciddi rakibin üzerine gitmeye başlayınca golün gelmesi de gecikmedi. Gol ile gelen rahatlama ve özgüven sonrası işler artık daha kolaydı Galatasaray için. Taraftar tribünde, oyuncular sahada şampiyonluğu kutlamaya başladılar. Kalan 20 dakika bütün sezonun en zevkli, en güzel, en keyifli en unutulmaz saniyelerini sayarak geçti. Galatasaray hak ettiği bir Şampiyonluk kazandı. Öncelikle Fatih Hoca, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Taffarel’den oluşan teknik ekip en büyük tebriği hak ediyor. Ama bu kadronun oluşumunda katkısı bulunan Cenk Ergün, Tudor ve Ayhan Akman’a da teşekkür edilmelidir.MAÇIN ADAMI: GOMIS
SEZONUN en kritik maçında, en zor işi yapıp baskı altında penaltı atıp kazandırdı. Ama bu bile bu sezon yaptıklarının yanında basit kalır Gomis’in.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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UĞUE MELEKE: SÜPER LİG GOMIS SEZONU
Bu harika sezona yakışan harika bir sezon finali izledik. İtalya Serie A 2002 sezon finali hâlâ aklımızda. Juventus, Roma ve Inter son haftaya iki puanlık marjda girmişler, kendi maçını kazanan Juventuslular, diğer müsabakalardan gelecek sonuçları sahada beklemişler ve sonuçta gözyaşı dökmüşlerdi. Biz de 3 puanlı sisteme geçtiğimizden beri ilk kez son haftaya 3 şampiyonluk adayıyla girdik. Kalitemiz tartışılır, bence Avrupa’nın top 10 liginin kıyısında dolaşıyoruz. Ama rekabetçiliğimiz harikaydı bu sezon. 4 şampiyonluk adayının performanslarının birbirine bu denli yakın olduğu bu süper sezonda, bence dengeyi bozan tek bir adamdı aslında... Kral olması ya da rekor kırması değil mesele. İlk maçın ilk dakikasından son müsabakanın son anına kadar ortaya koyduğu istek, profesyonellik ve karakterdi Gomis’i farklı kılan. En uçta oynadı ama Galatasaray’ın hücum organizasyonunu kuran da, bitiren de oydu hep. Onun öndeki pres isteği takımı ateşledi, ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu arzu, Belhanda, Feghouli, Sinan gibi arzusu eksik olanları da teşvik etti. Fatih Terim takımı harika yönetti, Muslera kritik anlarda devleşti. Rodrigues kariyer sezonunu oynadı. Ama Galatasaray’ı bu sezon iki kelimeyle özetle deseniz, “Gomis’in takımı” derim sarı-kırmızılara. Hatta bu sezonu da yıllar sonra “Süper Lig Gomis Sezonu” olarak hatırlayacağız sanki.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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TERİM’İN HAKKI...
Gomis’in hakkını büyük bir saygıyla teslim ettikten sonra sıradaki takdiri, sadece takımın değil camianın lideri Fatih Terim’e teslim etmek gerek. Eğer bu sezon Galatasaray’ı diğer 3 rakibinden ayıran bir numaralı faktör neydi diye sorarsanız, benim cevabım “2-0 farkı” olur. Galatasaray bu yıl rakiplerine karşı 1-0 öne geçtiği 21 maçın 18’inde golü yemedi, skoru 2-0’a getirmeyi başardı. Daha da önemlisi, özellikle Fatih Terim döneminde 1-0’dan sonra hiç vites küçültmediler, hep fazlasını aradılar. Dün İzmir’de oynanan maçın özeti de bu detayda gizliydi aslında. Galatasaray maça 1-0 galip gibi başlıyordu, ellerindeki skor onlara yetiyordu. Ama yine yetinmediler. Bu sezonun kazananı, elindekiyle yetinmeyen Terim oldu kesinlikle.MAÇIN ADAMI: FATİH TERİM
Üç penaltı kaçırmış olmasına rağmen dördüncü penaltıyı da Gomis’e attırmak, her teknik adamın alacağı türden bir risk değil. Ama Fatih Terim de bu yüzden büyük işte.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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KANAT ATKAYA: HAK ETTİN CİM COM SEVİN GÖNLÜNCE
G.SARAY 34 haftanın 26’sında zirvedeki yerini koruduğu, hep önde koştuğu için şampiyon oldu. Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol üreten yabancı futbolcusu olarak bir rekorla “aslan krallığını” taçlandıran Gomis attıkça attığı için şampiyon oldu. Rüzgârın oğlu filan da değil bizzat rüzgâr olan Rodrigıes attığı ve attırdığı için şampiyon oldu. Maicon’dan Mariano’ya defans hattından da gol üreten aslanlar çıktığı için şampiyon oldu. Sinan Gümüş’ün, Fernandao’nun, Feghouli’nin mucize golleri tam zamanında geldiği için şampiyon oldu.Harikulade Nagatomo tam zamanında yetiştiği için, Linnes görevini hep hakkıyla yerine getirdiği için, Donk yeniden doğduğu için şampiyon oldu. Taffarel’in gelişiyle kalesinde yine devleşen biricik Muslera tuttukça tuttuğu için şampiyon oldu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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GÖRKEMLi FUTBOL
Fatih Terim hem taktik dehası hem de lider özelliğiyle takımı ve camiayı mükemmel şekilde yönettiği için şampiyon oldu. Dışarıda teklese de evinde olağanüstü bir performans sergilediği için, ligin ikinci yarısında direkt rakibi takımları görkemli bir futbolla yendiği için şampiyon oldu. Büyük taraftarı bir an olsun inancını yitirmediği için, tribünleri tıka basa doldurduğu için, tökezlediğinde yardıma koşmaktan hiç bıkmadığı için şampiyon oldu. “Ruhunu sahaya koyduğu için” şampiyon oldu. Mayıs aylarında sevinmeye aşina olduğu için şampiyon oldu. Genlerinde şampiyonluk ve kupalarla dolu büyük bir tarih olduğu için şampiyon oldu. Sonuna kadar hak ettiği, ligin en iyi, en heyecan verici futbolunu oynadığı için şampiyon oldu Aslan G.Saray. Sevin G.Saraylı, kutlu olsun 21’inci şampiyonluğun. Hak ettin, sevin gönlünce Büyük Galatasaray!