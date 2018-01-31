Türk ekibi rekor transferi böyle elinden kaçırdı

Ara transfer döneminin rekor transferini Türkiye'nin köklü kulübünün nasıl elinden kaçırdığı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ara transfer döneminin rekor transferini Türkiye'nin köklü kulübünün nasıl elinden kaçırdığı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Uzun yıllar Türkiye'de görev yaptıktan sonra İsveç'e yerleşen Necmettin Çelikhan kaçan rekor transfer ile ilgili detayları paylaştı.
İşte yaşananlar, "Malumunuz 2009 - 2010 yılları arasında Milan ile Eskişehirspor arasında bir kardeşlik anlaşması imzalanmıştı. Kardeşlik anlaşmasının ardından bugün Barcelona'nın uluslararası sportif direktörü olarak görev yapan dönemin Milan Kulübü Genel Menajeri ve Sportif Direktörü Ariedo Braida, Eskişehirspor Kulübü'ne Fransa 2. Ligi'nde kiralık olarak oynayan futbolcuları Aubameyang'ı hediye etmek istediklerini iletti." dedi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Çelikhan kaçan transferi böyle anlattı, "Aubameyang için hem kiralama bedeli almayacaklardı hem de oyuncunun yıllık aldığı 550 bin euroluk bedelin 300 bin eurosunu Milan Kulübü karşılayacaktı. Eskişehirspor'un kasasından sadece 250 bin euro çıkacaktı."
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"1 milyon euroya satın alma opsiyonu da Eskişehirspor'a verilmişti. Ancak Eskişehirspor cephesi 'Bize oyuncu vereceklerse Milan'dan versinler, Fransa 2. Ligi'ndeki adam bizim işimize yaramaz' diyerek bunu geri çevirdi." dedi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bu arada Aubameyang, Borussia Dortmund'da birlikte forma giydiği Mkhitaryan ile Arsenal'de yeniden buluştu.