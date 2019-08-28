Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig devinden Aboubakar bombası! Kiralık olarak...
Transferde son günlere girilirken, Süper Lig kulüplerinde hareketli anlar yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye gelmesi gündemde...
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İşte ayrıntılar...
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Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir yapılanmaya giden ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
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Son olarak Fransız orta saha Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katan siyah beyazlılarda transferin son günlerinde hareketli anlar yaşanıyor.
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Medel'in gidişiyle ön libero ihtiyacı doğan Beşiktaş'ta bir de forvet aranıyor.
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Orta saha için Lille'de forma giyen Thiago Maia ve Southampton'da top koşturan Mario Lemina'yı gündemine alan Beşiktaş'ta forvet için tanıdık bir isim gündemde.
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Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası santrfor mevkine takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katabileceği konuşuluyordu.
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Portekiz basını, Kamerunlu futbolcuyla ilgili olarak siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir habere yer verdi.
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Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesinin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Porto'da altıncı forvet konumuna gerileyen ve geçtiğimiz günlerde B takımıyla maça çıkan 27 yaşındaki forveti kiralamak görüşmelerde bulundu.
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Geçtiğimiz sezon başında geçirdiği sakatlık sonrasında aylarca formadan uzak kalan Aboubakar, yalnızca 11 maçta görev alabilmişti.
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Kamerunlu golcü, çıktığı 11 maçta 4 kez ağları sarstı, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
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Mevcut kontratı 2021 yazında sona erecek olan Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu.