Süper baba Francesco Totti!

İtalyan futbolunun yaşayan efsanesi Francesco Totti, emeklilik günlerini ailesiyle vakit geçirerek renklendiriyor.43 yaşındaki İtalyan efsane, eşi ve çocuklarıyla birlikte Maldivler'de tatil yaparken görüntülendi.Kızıyla bol bol oyun oynayan Francesco Totti, spora da zaman ayırmayı ihmal etmedi ve arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynadı.Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi de güneşlenerek ve yüzerek stres attı.Efsane futbolcunun eşi Ilary Blasi, son yaptığı paylaşımda takipçilerini şaşkına çevirmişti.Yaptığı egzersizlerle spora olan tutkusunu gözler önüne seren 38 yaşındaki Blasi, nasıl formda kaldığını başının üstünde amuda kalkarak göstermiş ve bu paylaşım binlerce beğeni almıştı.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Blasi'nin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2005 yılında Roma efsanesi Totti ile evlenen 38 yşaındaki Ilary Blasi'nin Cristian, Chanel ve Isabel isminde 3 çocuğu bulunuyor.Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!