Stoperde onu görenler şaşırıp, kaldı! Büyük sürpriz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, Antalya kampını yoğun bir tempoda geçirdi.
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İkinci yarıda bambaşka bir oyun kimliğine geçiş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, verimli geçen kamp sonrası Almanya'ya uçarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile hazırlık maçı yapacak.
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Galatasaray'da devre arasının ilk transferi İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oldu. Sarı-kırmızılılar, Antalya kampının ilk gününden itibaren tecrübeli atletizm uzmanına teslim edildi. Sezonun ilk yarısında koşu mesafelerinde ve takım temposunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çareyi İtalya'da buldu. Galatasaray'da futbolcular 5 Ocak'tan itibaren Alberto Bartali'nin antrenman metotlarıyla çalıştı. İtalyan kondisyonerin yaptığı yüklemelerin ardından sarı-kırmızılıların ikinci yarıda çok koşması, mücadele gücünün artması bekleniyor.
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Galatasaray'da Ozan Kabak ile birlikte sezon başında beklentinin en yüksek olduğu genç oyunculardan biri de Yunusu Akgün'dü. İlk yarıda ara ara şans bulan 18 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim birçok bölgede kullanmak istiyor. Eskişehir ile oynanan hazırlık maçında en çok sivrilen isim olan Yunus Akgün, her iki kanatta ve kenar bekler de Terim'e opsiyon oluşturuyor.
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Galatasaray'da son dönemde en çok konuşulan konu genç oyuncu Ozan Kabak'ın takımda kalıp kalmayacağıydı. Birçok Avrupa devinin radarında olan 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in devreye girmesiyle sarı-kırmızılı takımda kaldı. Ozan bu süreçte herhangi bir motivasyon kaybı ve moral bozukluğu yaşamadı. Takımda en çok çalışan isimlerin başında gelen Ozan, oldukça mutlu ve bu durum teknik ekibi de rahatlatıyor.
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Sarı-kırmızılı takımda ilk yarının son bölümünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, Antalya kampının en başarılı isimleri arasında yer aldı. Teknik direktör Fatih Terim ile de iletişimini güçlendiren tecrübeli futbolcu, şu an takımın en büyük yıldızı konumda. Hırsıyla da dikkat çeken futbolcu, sezonun ikinci yarısında en fazla katkı vermesi beklenen oyuncu.
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Galatasaray'da uzun süren sakatlığın ardından takıma geri dönen Sinan Gümüş, Antalya kampında fiziksel olarak eksiklerini tamamen gidermeye çalıştı. Geçen sezon takıma önemli katkı sağlayan başarılı futbolcu formunu tutmaya başlarken, teknik ekip ikinci yarıda kendisini hücum rotasyonunda kullanmayı planlıyor.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları zaman zaman neşeli, zaman zaman da sıkıntılı anlar yaşadı. Geçen yıldan bu yana santrfor transferi bekleyen teknik heyetin isteği resmi olarak henüz gerçekleşmedi. Galatasaray teknik ekibinin transfer bekleyişi kamp boyunca da devam etti. Kampa bir tek Emre Taşdemir katılabilirken Terim, bu durumu futbolculara yansıtmamak için elinden geleni yaptı ve futbolcuların moral motivasyonunu yükseltmek için elinden geleni yaptı.
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Galatasaray'ın Antalya kampında ilginç bir durum da yaşandı. Pazartesi günkü antrenmanda Maicon'un sakatlanması sebebiyle yardımcı antrenör Ümit Davala çift kale çalışmasına dahil olarak, stoper bölgesinde görev yaptı. Galatasaray'ın eksik bölgelerinden biri olan stoper bölgesinde kamp öncesi Serdar Aziz'le yollar ayrılmıştı.
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Kamp Donk-Maicon ve Onyekuru'nun keyifli görüntüleriyle sona erdi!
Galatasaray, Antalya kampındaki son çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman sonunda Donk-Maicon-Onyekuru üçlüsünün görüntüleri keyifli anlara sahne oldu.